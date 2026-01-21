Trump borít mindent, a tőzsdéken is - Ezt az esést is meg kell venni?

Donald Trump újra vámokkal fenyeget, a sztori most Grönland megszerzése, de a menetrend nagyon hasonlít a korábbi vámbejelentésekhez, már van egyfajta ritmusa annak, hogy tárgyal az amerikai elnök, és az milyen hullámokat vet a tőkepiacokon. Mutatjuk, mik az eddigi Trump-sokkok tapasztalata, hogyan érdemes ilyenkor befektetőként gondolkodni!

Trump berúgta az ajtót, már megint

Az elmúlt napok eseményei szinte forgatókönyvszerűen követték egymást, Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos vámbejelentéseitől egészen a davosi megjelenéséig, közben a tőkepiacok nyilvánvalóan minden bejelentésre érzékenyen reagáltak.

A folyamat szombaton indult, amikor Donald Trump váratlanul bejelentette, hogy az Egyesült Államok 10 százalékos vámot vetne ki nyolc európai országra február 1-jétől. A listán Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Hollandia és Finnország szerepelt. A bejelentéshez azonnal egy második határidőt is rendelt, ha június 1-jéig nem születik megállapodás Grönland teljes amerikai megszerzéséről, a vámkulcs 25 százalékra emelkedne. A kommunikáció nem hagyott sok teret az értelmezésnek, Trump világossá tette, hogy a vámok addig maradnak érvényben, amíg nem születik számára elfogadható megállapodás.

A bejelentés időzítése kulcsfontosságú volt, a bejelentés még múlt hétvégén jött, így a hír azonnali, teljes erejű piaci reakció nélkül terjedt végig a globális médiában, ez a vákuum pedig felerősítette a bizonytalanságot.