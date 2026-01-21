Trump borít mindent, a tőzsdéken is - Ezt az esést is meg kell venni?

Trump berúgta az ajtót, már megint
Az elmúlt napok eseményei szinte forgatókönyvszerűen követték egymást, Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos vámbejelentéseitől egészen a davosi megjelenéséig, közben a tőkepiacok nyilvánvalóan minden bejelentésre érzékenyen reagáltak.
A folyamat szombaton indult, amikor Donald Trump váratlanul bejelentette, hogy az Egyesült Államok 10 százalékos vámot vetne ki nyolc európai országra február 1-jétől. A listán Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, Hollandia és Finnország szerepelt. A bejelentéshez azonnal egy második határidőt is rendelt, ha június 1-jéig nem születik megállapodás Grönland teljes amerikai megszerzéséről, a vámkulcs 25 százalékra emelkedne. A kommunikáció nem hagyott sok teret az értelmezésnek, Trump világossá tette, hogy a vámok addig maradnak érvényben, amíg nem születik számára elfogadható megállapodás.
A bejelentés időzítése kulcsfontosságú volt, a bejelentés még múlt hétvégén jött, így a hír azonnali, teljes erejű piaci reakció nélkül terjedt végig a globális médiában, ez a vákuum pedig felerősítette a bizonytalanságot.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés