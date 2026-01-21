Trump újra megszólalt Grönlandról, ugranak a piacok

A menedékeszközök eközben jól teljesítenek, az arany ára új csúcsra emelkedett. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Örül a piac Trump posztjának
Hirtelen megugrottak a vezető amerikai részvényindexek, miután az amerikai elnök arról posztolt, hogy nagyon termékeny tárgyaláson van túl Mark Rutte NATO-főtitkárral, és nemcsak az USA, hanem a szövetség többi tagja számára is kedvező megállapodás körvonalazódik Grönlandról, ezért a február 1-jei bevezetéssel tervezett 10%-os büntetővámokat mégsem veti ki az eredeti tervében szereplő európai országokra. A bejelentést követően a Dow 1,4%, az S&P 500 és a Nasdaq 1,3% körüli pluszban van.
Még pozitív tartományban van Amerika
A pozitív nyitás után további emelkedésnek indultak, majd alábbhagytak a vezető amerikai részvényindexek. Jelenleg a Dow 0,4%, az S&P 500 0,35%, a Nasdaq 0,1% körüli emelkedést mutat keddi záróértékéhez képest. A nap negatív szereplői közül a Kraft Heinz 6,2%-os, a Netflix 4,8%-os esésben van, a gyorsjelentését hamarosan közzétevő Intel viszont 9,0%-os, a Teledyne 8,5%-os, a Lucid 14,5%-os emelkedést mutat.
Stagnált a magyar tőzsde
A BUX stagnált szerdán, a blue chipek is vegyes képet mutattak:
Az OTP 0,4, a Mol pedig 0,2 százalékos pluszban zárt.
A Richter 1, a Magyar Telekom pedig 1,5 százalékot esett.
Új játékszabályok jönnek, ebből pedig a forint sem marad ki!
Új játékszabályok jönnek, ebből pedig a forint sem marad ki!

Donald Trump Grönland megszerzésére irányuló törekvései és az újabb vámháború belengetése nemcsak geopolitikai feszültséget hozott, hanem alapjaiban rázta meg a pénzpiacokat is. A mostani mozgások azonban jóval többről szólnak, mint egyszerű dollárgyengülésről: kritikus technikai és bizalmi szintekhez érkeztek a főbb devizapárok, ezek pedig a forint sorsát is meghatározhatják a következő időszakban.
Trump borít mindent, a tőzsdéken is - Ezt az esést is meg kell venni?
Donald Trump újra vámokkal fenyeget, a sztori most Grönland megszerzése, de a menetrend nagyon hasonlít a korábbi vámbejelentésekhez, már van egyfajta ritmusa annak, hogy tárgyal az amerikai elnök, és az milyen hullámokat vet a tőkepiacokon. Mutatjuk, mik az eddigi Trump-sokkok tapasztalata, hogyan érdemes ilyenkor befektetőként gondolkodni!
Emelkednek az amerikai tőzsdék
Emelkedéssel nyitottak az amerikai tőzsdék, a Dow 0,3 százalékot, az S&P 500 0,4 százalékot, a Nasdaq pedig 0,2 százalékot emelkedett.
Donald Trump a Világgazdasági Fórumon kijelentette, hogy nem fog erőszakot alkalmazni Grönland megszerzésére.
Trump arról beszélt, hogy szerinte az Egyesült Államok viseli a NATO pénzügyi és katonai terheit.
"Soha nem kértünk semmit, és soha nem kaptunk semmit. Valószínűleg nem fogunk semmit sem kapni, hacsak nem döntök úgy, hogy túlzott erőt és erőszakot alkalmazok, ami esetén őszintén szólva megállíthatatlanok lennénk. De nem fogom ezt tenni. Rendben? Most mindenki azt mondja: Ó, jó. Ez valószínűleg a legnagyobb kijelentésem volt, mert az emberek azt hitték, hogy erőszakot fogok alkalmazni. Nem kell erőszakot alkalmaznom. Nem akarok erőszakot alkalmazni. Nem fogok erőszakot alkalmazni.”
Kis felpattanás
Enyhült a nyomás a tőzsdéken, miután Donald Trump arról beszélt, hogy az USA nem fog erőszakot alkalmazni Grönland megszerzésére, ezzel enyhítve a befektetők aggodalmait.
Itt a fordulat Warren Buffett legnagyobb bukása ügyében
A Berkshire Hathaway bejegyeztette teljes Kraft Heinz-részesedését, ami megnyithatja az utat Warren Buffett egyik legnagyobb befektetési kudarcának lezárása előtt - írta a Cnbc.
Három hónap alatt megduplázta értékét az "orvosok ChatGPT-je"
Az "orvosok ChatGPT-jeként" emlegetett OpenEvidence újabb befektetési kört zárt, így a cég értékelése már eléri a 12 milliárd dollárt - jelentette a Cnbc. Ez a duplája annak, mint amekkorára októberben értékelték.
Egyre lejjebb
A transzatlanti kereskedelemmel kapcsolatos aggodalmak továbbra is negatívan hatnak a tőzsdei hangulatra, a Stoxx 600 index már közel 0,7 százalékos mínuszban van, és a legtöbb nagy regionális tőzsde is a negatív tartományban mozog.
Kongatja a vészharangot a Wall Street veteránja, aki szerint valós időben omlik össze az OpenAI
George Noble, a Fidelity egykori alapkezelője "csillagászati" kockázatokra figyelmeztet az OpenAI-hoz kapcsolódó befektetéseknél. Bejegyzésére Michael Burry, a 2008-as amerikai ingatlanválságot előre jelző befektető is felfigyelt, aki úgy kommentálta: "Ez nem meglepő, és nem fog az OpenAI-jal véget érni." - tudósított a MarketWatch.
Csengettek a tőzsdén: nagy mérföldkövet lépett át a régiós sztárbefektetés
A 100 millió eurós értékhatár átlépését ünnepelhette a közép-európai részvényekre fókuszáló OTP CETOP UCITS ETF, az esemény apropóján csöngött a Budapesti Értéktőzsde csengője szerda délelőtt. A tőzsdei befektetési alap ebben a szegmensben abszolút vezető pozíciót biztosít Magyarországnak a régiós tőkepiacon, és abban is nagy szerepet játszhat, hogy mind nemzetközi, mind hazai befektetők könnyedén, diverzifikáltan és költséghatékonyan hozzáférjenek a közép-európai részvénybefektetésekhez. Az eseményen elhangzott: a közép-európai részvények ma is kifejezetten kedvező árazáson forognak, a BÉT vezérigazgatója szerint pedig ma jobbak a befektetési kilátások, mint valaha.
Negatív hangulat
Továbbra is negatív a hangulat a tőzsdéken, a DAX 0,4 százalékos mínuszban van, a CAC 0,1 százalékkal került lejjebb, a FTSE 100 pedig stagnál.
Itthon is esik a tőzsde, a BUX 0,7 százalékkal került lejjebb, a blue chipek pedig kivétel nélkül 0,5-0,9 százalék közötti mínuszban vannak.
Szokatlan jelenség alakult ki a tőzsdén: hiába a jó számok, csúnyán büntetik a részvényeket a befektetők
Az S&P 500 vállalatainak mintegy 81 százaléka felülmúlta a negyedéves profitvárakozásokat, a befektetők reakciója mégis mélyponton van. A Bloomberg adatai szerint az eredményeket közzétevő cégek részvényei átlagosan 1,1 százalékponttal teljesítettek rosszabbul a referenciaindexnél – ilyen gyenge relatív teljesítményre 2017 óta nem volt példa.
45 százalékot ralizott a spéci befektetési alap, és még mindig van benne kakaó
A Bridgewater Associates továbbra is optimista a kínai részvénypiac kilátásaival kapcsolatban, miután kínai hedge fundja 2025-ben 45 százalékos hozamot ért el, ami az elmúlt öt év legjobb eredményének tekinthető – számolt be a Bloomberg.
Ukrajnának fog drónokat gyártani az egyik legnagyobb európai autógyártó
A Renault megállapodást kötött a francia Turgis Gaillard védelmi vállalattal drónok ukrajnai szállításáról, a projektet a francia védelmi minisztérium támogatja - írta a Financial Times.
Visszaestek a Volkswagen eladásai, nagy gondok vannak a világ legnagyobb autópiacán
A Volkswagen Csoport 8,984 millió járművet adott el 2025-ben, 0,5 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál - áll a cég honlapján.
Kis esés Európában
Enyha negatív elmozdulások látszanak az európai tőzsdéken a nyitás után, a DAX 0,4 százalékot esett, míg a CAC és a FTSE 100 stagnál. Az olasz tőzsde 0,3 százalékkal, a spanyol piac pedig 0,4 százalékkal került lejjebb. Az összeurópai Stoxx 600 index 0,2 százalékos mínuszban kezdte a napot.
Gyengén kezdi a napot a magyar tőzsde
Folytatódik az esés a tőzsdéken, a magyar piac is kis mínuszban nyitott.
Bejelentés érkezett a Netflix jövőjéről: ilyen változások jönnek 2026-ban
A Netflix kedden közzétett negyedéves jelentése felülmúlta a Wall Street bevételi és profitvárakozásait, a részvényárfolyam mégis több mint 5 százalékot esett a zárás utáni kereskedésben, miközben a vállalat a Warner Bros Discovery felvásárlásáért folytatott küzdelemre összpontosít.
Davosban tárgyal Jászai Gellért
A Világgazdasági Fórum (World Economic Forum) 2026-os éves találkozóján Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet számos magas szintű egyeztetésen vett részt. A tárgyalások középpontjában a digitális infrastruktúra és a konnektivitás jövője, a védelmi technológiák stratégiai szerepe, valamint a nemzetközi együttműködések további erősítésének lehetőségei álltak - számolt be LinkedIn-posztjában Jászai Gellért.
Menedéket keresnek a befektetők, új csúcsra szárnyalt az arany
Az arany ára szerdán újabb történelmi csúcsra emelkedett, átlépte a 4800 dolláros szintet. A meredek emelkedés hátterében a Fehér Ház vámfenyegetései és a globális kereskedelmi háború rémének erősödése áll, ami a befektetőket egyre inkább a biztonságos menedékeszközök felé tereli - közölte a Cnbc.
Korrekció jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,8 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 2,1 százalékot esett, míg a Nasdaq 2,1 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,46 százalékot esett, a Hang Seng 0,05 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,23 százalékos mínuszban van.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,27 százalékot emelkedhet, a CAC 0,33 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,14 százalék mínuszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,17 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,32 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,34 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma az Egyesült Államokból a friss jelzáloghitel-igénylési adatok érkeznek, amelyek a lakáspiac és a kamatkörnyezet kapcsolatáról adhatnak jelzést.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,3 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 22,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 3,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 9,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|48 488,59
|-1,8%
|-1,4%
|0,7%
|0,9%
|11,5%
|55,5%
|S&P 500
|6 796,86
|-2,1%
|-2,4%
|-0,6%
|-0,7%
|13,3%
|76,5%
|Nasdaq
|24 987,57
|-2,1%
|-2,9%
|-1,4%
|-1,0%
|16,5%
|87,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|52 991,1
|-1,1%
|-1,0%
|7,0%
|5,3%
|36,2%
|85,8%
|Hang Seng
|26 487,51
|-0,3%
|-1,3%
|3,1%
|3,3%
|32,9%
|-11,6%
|CSI 300
|4 718,88
|-0,3%
|-0,9%
|3,3%
|1,9%
|23,2%
|-13,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 703,12
|-1,0%
|-2,8%
|1,7%
|0,9%
|17,7%
|77,4%
|CAC
|8 062,58
|-0,6%
|-3,4%
|-1,1%
|-1,1%
|4,3%
|43,2%
|FTSE
|10 126,78
|-0,7%
|-0,1%
|2,3%
|2,0%
|18,9%
|50,2%
|FTSE MIB
|44 713,46
|-1,1%
|-1,8%
|-0,1%
|-0,5%
|23,7%
|97,4%
|IBEX
|17 429,1
|-1,3%
|-1,5%
|1,5%
|0,7%
|45,9%
|112,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|121 282,7
|-0,7%
|2,0%
|9,9%
|9,2%
|41,2%
|175,0%
|ATX
|5 370,85
|-1,3%
|-0,7%
|2,6%
|0,8%
|41,3%
|77,5%
|PX
|2 650,35
|-2,9%
|-3,4%
|-0,1%
|-1,3%
|42,5%
|146,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|37 870
|-1,2%
|-0,1%
|7,3%
|7,9%
|57,5%
|171,7%
|Mol
|3 592
|1,3%
|10,5%
|27,2%
|22,2%
|23,4%
|56,0%
|Richter
|10 250
|-2,4%
|-0,4%
|5,3%
|3,9%
|-5,4%
|29,4%
|Magyar Telekom
|1 928
|0,9%
|4,2%
|6,2%
|7,6%
|37,9%
|380,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|60,3
|1,5%
|-0,9%
|6,2%
|5,3%
|-23,2%
|13,4%
|Brent
|64,94
|1,2%
|-0,9%
|7,3%
|6,7%
|-18,6%
|15,6%
|Arany
|4 741,59
|1,5%
|2,8%
|9,2%
|9,6%
|75,2%
|154,2%
|Devizák
|EURHUF
|385,1250
|-0,1%
|-0,3%
|-0,5%
|0,3%
|-6,4%
|7,8%
|USDHUF
|328,3809
|-0,8%
|-1,0%
|-0,6%
|0,4%
|-17,0%
|11,3%
|GBPHUF
|441,2700
|-0,7%
|-0,9%
|-0,1%
|0,1%
|-9,3%
|9,5%
|EURUSD
|1,1728
|0,8%
|0,7%
|0,2%
|-0,1%
|12,8%
|-3,1%
|USDJPY
|158,0650
|0,0%
|-0,5%
|0,4%
|0,8%
|1,5%
|52,5%
|GBPUSD
|1,3458
|0,3%
|0,2%
|0,7%
|0,1%
|9,5%
|-1,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|88 316
|-4,6%
|-7,4%
|0,3%
|-0,5%
|-13,5%
|148,8%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,29
|1,5%
|2,8%
|3,9%
|3,1%
|-6,9%
|293,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,82
|0,7%
|0,2%
|-1,4%
|-1,5%
|13,0%
|-606,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,82
|-0,3%
|1,3%
|-0,7%
|-0,7%
|-3,5%
|181,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: thianchai sitthikongsak
