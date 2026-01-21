Új igazgatósági elnök a CIG Pannóniánál

Szerdán megtartott ülésén Fedák István vezérigazgatót választotta elnökének a CIG Pannónia igazgatósága.

A Magyar Nemzeti Bank korábban igazgatósági tagként engedélyezte Fedák Istvánt, akit most az igazgatóság elnökévé választott. A Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett közleményében a biztosító azt írja, az "igazgatósági elnöki tisztségben való testületi döntés a társaság vezetőségében bekövetkezett változáson alapul."

dr. Fedák István CIG Pannónia, vezérigazgató Dr. Fedák István 2019 óta a CIG Pannónia Biztosítók igazgatósági tagja, 2020 óta pedig vezérigazgatója. Pénzügyi és jogi tanulmányait Budapesten, a Közgazdaságtudományi Egyetemen és a Pázmány Péter Eg

November 30-ával lemondott ugyanis a CIG Pannónia és a CIG EMABIT igazgatóságában betöltött tagságáról Bogdánffy Péter, aki addig az igazgatóság elnöke volt a CIG Pannóniánál.

