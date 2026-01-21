Új igazgatósági elnök a CIG Pannóniánál

A Magyar Nemzeti Bank korábban igazgatósági tagként engedélyezte Fedák Istvánt, akit most az igazgatóság elnökévé választott. A Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett közleményében a biztosító azt írja, az "igazgatósági elnöki tisztségben való testületi döntés a társaság vezetőségében bekövetkezett változáson alapul."
November 30-ával lemondott ugyanis a CIG Pannónia és a CIG EMABIT igazgatóságában betöltött tagságáról Bogdánffy Péter, aki addig az igazgatóság elnöke volt a CIG Pannóniánál.
