Újabb halálos vonatbaleset volt Spanyolországban
MTI
Egy ember meghalt, négyen súlyosan megsérültek kedden este Barcelona térségben egy újabb spanyolországi vonatbalesetben - közölte a katalán rendőrség.

A tájékoztatás szerint a szerencsétlenség halálos áldozata a mozdonyvezető. Az ütközés következtében legkevesebb 37-en sérültek meg. Többségük az első vagonban utazott. Egy sérültet a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk.

A szerelvény azt követően siklott ki Barcelonától mintegy 40 kilométerre, Sant Sadurní d'Anoia és Gelida települések között, hogy egy támfal a sínekre omlott. A baleset helyszínére tizenöt mentőt és a tűzoltóság 11 egységét riasztották.

A La Vanguardia című katalán napilap információi szerint a vasúttársaság

a napok óta tartó heves esőzéssel indokolta a támfal meggyengülését és leomlását.

Nem ez volt az egyetlen baleset a nap folyamán a katalán regionális vasút (Rodalies) vonalán. Blanes és Maçanet települések között egy másik vonat is kisiklott a pályára hullott kövek miatt, de senki nem sérült meg.

Spanyolország keleti részén a heves esőzések kedden egész nap megnehezítették a közlekedést, sok volt a késés és több vasúti szakaszt is lezártak.

A katalóniai balesetek két nappal Spanyolország történetének egyik legnagyobb vasúti szerencsétlensége után történtek. Múlt vasárnap az Iryo társaság Málagából Madridba tartó járatának utolsó kocsijai eddig ismeretlen okból kisiklottak a mellette futó, ellentétes irányú vágánypárra, amelyen az állami vasúttársaság (Renfe) Madridból Huelvába közlekedő szerelvénye érkezett. Az ütközés következtében a szemből jövő vonat első kocsijai is kisiklottak. A tragédiának eddig több mint száz sérültje és eddig 42 halálos áldozata van.

