Újabb halálos vonatbaleset volt Spanyolországban

A tájékoztatás szerint a szerencsétlenség halálos áldozata a mozdonyvezető. Az ütközés következtében legkevesebb 37-en sérültek meg. Többségük az első vagonban utazott. Egy sérültet a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk.
A szerelvény azt követően siklott ki Barcelonától mintegy 40 kilométerre, Sant Sadurní d'Anoia és Gelida települések között, hogy egy támfal a sínekre omlott. A baleset helyszínére tizenöt mentőt és a tűzoltóság 11 egységét riasztották.
A La Vanguardia című katalán napilap információi szerint a vasúttársaság
a napok óta tartó heves esőzéssel indokolta a támfal meggyengülését és leomlását.
Nem ez volt az egyetlen baleset a nap folyamán a katalán regionális vasút (Rodalies) vonalán. Blanes és Maçanet települések között egy másik vonat is kisiklott a pályára hullott kövek miatt, de senki nem sérült meg.
Spanyolország keleti részén a heves esőzések kedden egész nap megnehezítették a közlekedést, sok volt a késés és több vasúti szakaszt is lezártak.
A katalóniai balesetek két nappal Spanyolország történetének egyik legnagyobb vasúti szerencsétlensége után történtek. Múlt vasárnap az Iryo társaság Málagából Madridba tartó járatának utolsó kocsijai eddig ismeretlen okból kisiklottak a mellette futó, ellentétes irányú vágánypárra, amelyen az állami vasúttársaság (Renfe) Madridból Huelvába közlekedő szerelvénye érkezett. Az ütközés következtében a szemből jövő vonat első kocsijai is kisiklottak. A tragédiának eddig több mint száz sérültje és eddig 42 halálos áldozata van.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
