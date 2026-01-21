Változhat a rezsicsökkentés, jönnek a kormány bejelentései

Csütörtök délelőtt Gulyás Gergely és Vitályos Eszter Kormányinfót tart, az eseményről percről percre tudósítunk.

Csütörtökön 10 órakor tartja következő Kormányinfóját a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Karmelita Kolostorban.

A tájékoztató egyik kiemelt témája a rezsicsökkentés módosítása lehet.

A mai kormányülésen a január hónapot érintő fontos kormányzati döntések várhatók, a megemelkedett energia-, főleg gázszámlák miatt - jelezte ma a Portfolio érdeklődésére Nagy Márton egy háttérbeszélgetésen azt követően, hogy reggel Orbán Viktor Facebook-posztban ígérte a "rezsicsökkentés erősítését".

Téma lehet még a Mercosur-megállapodás, valamint a csütörtöki rendkívüli EU-csúcs is, amelyet Donald Trump hétvégi nyilatkozatai és az újabb vámok miatt hívtak össze.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi