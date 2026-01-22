Csúcsok dőltek a magyar tőzsdén, alaposan megtépték a Molt

Ma a BUX-index 3,2 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest, ezzel új történelmi rekordot állított be.
A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
Jó volt a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama ralizott.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítettek, a Zwack és a BIF állt a lista élén 4,4 illetve 2,9 százalékos emelkedéssel, a Rába és az Alteo állt ma a sor végén 1,2 illetve 1,5 százalékos eséssel.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 13,7 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
