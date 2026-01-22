  • Megjelenítés
Elon Musk szerint már jövő hónapban engedélyezhetik Európában a Tesla önvezető szoftverét
Elon Musk szerint már jövő hónapban engedélyezhetik Európában a Tesla önvezető szoftverét

Portfolio
Elon Musk szerint a Tesla már a jövő hónapban megszerezheti a Full Self-Driving (FSD) rendszer európai engedélyét, ami kulcsfontosságú lépés lenne az önvezető szoftver globális piacosítása felé.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Elon Musk a davosi Világgazdasági Fórumon közölte,

hogy a Tesla várakozásai szerint az FSD európai jóváhagyása akár már a következő hónapban megszülethet, és hasonló ütemezésre számít Kínában is.

A jóváhagyás fontos mérföldkő lenne a vállalat számára, mivel az amerikai piac után más régiókban is szeretné bevétellé formálni az önvezető technológiát. Erre egyre nagyobb szükség van: az elektromos autók iránti kereslet lassulása miatt a Tesla mindinkább a szoftverekből és szolgáltatásokból származó ismétlődő bevételekre támaszkodna.

A bejelentésre a Tesla részvényei mintegy 1,5 százalékkal emelkedtek a tőzsdén.

Az FSD hivatalosan fejlett vezetéstámogató rendszernek minősül, amelynél a sofőrnek végig figyelemmel kell kísérnie a forgalmat, és bármikor készen kell állnia a beavatkozásra. A hatóságok világszerte vizsgálják a technológia biztonságát az automatizált vezetésből fakadó kockázatok miatt.

Európában a szigorúbb járműbiztonsági előírások, valamint a tagállamonként eltérő, széttagolt szabályozási környezet miatt az FSD bevezetése eddig jóval lassabban haladt, mint az Egyesült Államokban.

Közben a Tesla nehéz időszakot él át: a cég egymás után a második évben számolt be csökkenő kiszállítási számokról, és a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának címét is át kellett adnia a kínai BYD-nek.

Fejlesztési adókedvezmény 2026

