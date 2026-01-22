Equilor 2026-ról: Gyengülő forint, emelkedő részvénypiacok, erős arany és ezüst

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A befektetők szempontjából fontos üzenetek
2026-ban is kétszámjegyű hozamra számít az Equilor a vezető nemzetközi tőzsdéken a nagyhatalmi rivalizálás miatt. A globális kereskedelem szerkezetének átalakulása és a fejlett gazdaságok újraiparosítási törekvései hajtják a robotika, technológia, mesterséges intelligencia és azt kiszolgáló iparágakat (infrastruktúra, energiaellátás, kibervédelem, hadiipar). Tovább fokozódnak az energia- és ritkaföldfémellátás mentén kialakult geopolitikai feszültségek.
A technológiai szektor mellett 2026-ban a pénzügyi és fogyasztási szektorok is felfelé hajtják a részvénypiacokat. Az AI befektetéseket bizonytalanság övezi, de a chipek iránti továbbra is túlkereslet mutatkozik. A meredekebbé váló amerikai hozamgörbe, az élénkülő M&A aktivitás és kevésbé szigorú szabályozói környezet segíti a pénzügyi szektort. Az alacsonyabb kamatkörnyezet és csökkenő infláció is kedvez a ciklikus fogyasztási javak szektorának.
Európában a bankszektor és a nemzetbiztonsággal összefüggő iparágak lehetnek a 2026-os év nyertesei. Az európai részvények továbbra is alulértékeltek az amerikai papírokhoz képest. A német fiskális élénkítés felhajtóerőként szolgálhat az infrastruktúra, logisztika, hadiipar, kiberbiztonság, digitális infrastruktúra és energiahatékonyság iparágaknak. A stabil növekedés és a kedvező kamatkörnyezet miatt az európai bankszektor lendülete idén is kitart. A zöld átállás és az energiabiztonság növelését célzó intézkedések élénkíthetik a nehézipari beruházásokat.
Japánba 2026-ban tőkebeáramlás indulhat a magasabb értékeltségű piacok felől. Japán szerepe felértékelődik a globális ellátási láncokban, kulcsszereplő a globális chip-ökoszisztémában, a reshoring miatt emelkedhet a robotika, gyártásautomatizálás és precíziós gépgyártás iránti kereslet. Fogyasztásösztönző és versenyképességnövelését célzó költségvetési politika, ösztönző tőzsdei szabályozás, ezek is pozitívumok a japán eszközökkel kapcsolatban.
A BUX indexben 10 százalék feletti hozamot vár az Equilor 2026-ban (eddig már több mint 11 százalékot emelkedett idén az index).
Az OTP célár 36 447 forint, ez felülvizsgálat alatt van az Equilornál, a bankrésvénytől mérsékelt árfolyamemelkedésre számítanak idén, a Richter célár 13 184 forint, az ajánlás Vétel, a Mol célár 3 195 forint, ez az Equilornál felülvizsgálat alatt van, a Magyar Telekom célár 2 103 forint, az ajánlás Tartás, itt 222 forintos egy részvényre jutó teljes javadalmazást (osztalék+részvényvisszavásárlás) vár az Equilor a 2026-os év után, az MBH Bankra a célár 4 047 forint, az ajánlás Vétel, a Waberer’s célár 6 790 forint, az ajánlás Vétel.
Az idei évre várt kamatcsökkentések miatt előretekintve is a FixMÁP tűnik itthon a legjobb állampapír befektetésnek.
Idén is kitarthat a aranyban az emelkedés, továbbra is számos fundamentum szól az emelkedés mellett: csökkenő amerikai kamatok, gyengülő dollár, globális geopolitikai feszültségek, aggodalom a Fed függetlensége miatt, jegybanki tartalékok szerepének növekedése. Az aranyra az Equilor célára 5000 dollár.
Az ezüstben 100 dollárnál korrekció jöhet.
Magyar gazdasági kilátások
Három kamatcsökkentésre számít az Equilor az MNB-től az idei év során, márciusban sor kerülhet a következő kamatvágásra, melyet további két, 25-25 bázispontos kamatcsökkentés követhet az év hátralévő részében. Idén év végén 5,75 százalék, jövő év végére 5 százalék lehet az alapkamat.
Idén elkerüljük a bóvli kategóriát, az érvényben lévő negatív kilátás ellenére sem számít az elemzőcég hitelminősítői lépésre.
Idén 2, jövőre 2,5 százalék lehet a magyar GDP-növekedés. Az Equilor idén és jövőre is 3,5 százalékos inflációval számol.
Mérsékelten gyengülő forintra számít az Equilor, idén év végére 392, 2027 végére pedig 395 lehet az EURHUF. December óta megtörténhetett a fordulat, az Equilor szerint jó eséllyel túl vagyunk a legerősebb értékeken.
Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Közel a pillanat, amikor bedöntheti a világgazdaságot az új sztáreszköz – pár óra alatt jöhet a nagy összeomlás
A 2008-as gazdasági válság sztereoidozva robbanhat a globális piacokra.
WTS Klient: A magyar vállalatok többsége már felismerte az automatizáció és az AI fontosságát, de a megvalósítás még akadozik
Lambert Zoltánt, a tanácsadó cég ügyvezető partnerét kérdeztük.
Tépik a Molt!
2007 óta nem látott szinten az árfolyam.
Mentőhelikopter szállt le az M7-esen, teljes az útzár
Nagy a torlódás.
Aláírták: megalakult Donald Trump Béketanácsa – Orbán Viktor is jelen volt
Kezdetben Gáza újjáépítése a feladat.
Az eddigi legnagyobb elhasalást sikerült összehozni az Ursula von der Leyen ellen indított szavazáson
Az újabb kudarc után teljesen más fénybe kerülhet a bizalmatlansági eszköz használata.
Darabjaira szedték Oroszország vadonatúj drónját – Talán az ukránok sem hitték el, mire bukkantak benne
Kettő Geran-5-öt is lelőttek.
Szép kereslet a kötvényaukción, a meghirdetettnél többet adott el az ÁKK
Kissé estek a hozamok.
Már minden bank ad legalább 200 ezer Ft-ot az Otthon Start mellé ajándékba
Az Otthon Start berobbanását követően egyre több bank kínált külön jóváírást - azaz ajándékpénzt - a verseny odáig fokozódott, hogy már minden bank ajánlata között szerepel legalább
Energiatároló pályázat: 5 gyakori kérdés válaszokkal
A Jedlik tároló pályázat (Megújuló alapú energiatermelés és energiatárolás támogatása vállalkozások számára - 2025/MA/TAROLO/01) kapcsán visszatérően ugyanazok a gyakorlati kérdések m
Intrum Justitia és az elévült tartozások
Az Intrum Zrt. neve mára szinte egybeforrt a követeléskezelői piacon azzal a gyakorlattal, amelyben jelentős arányban szerepelnek elévült követelések, miközben ezek tömeges, sokszor vitatott
A fahulladék megőrzésével az éghajlatváltozás is mérsékelhető
A fahulladék mély talajrétegekbe temetése meglepően költséghatékony és hatásos fegyver lehet a klímaváltozás elleni harcban.
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Kedd (kiegészítés)
Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.