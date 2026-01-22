  • Megjelenítés
Equilor 2026-ról: Gyengülő forint, emelkedő részvénypiacok, erős arany és ezüst
Üzlet

Equilor 2026-ról: Gyengülő forint, emelkedő részvénypiacok, erős arany és ezüst

Sajtótájékoztatót tartott ma az Equilor, ahol a befektetési szolgáltató szakemberei mondták el a 2026-os várakozásaikat a hazai és nemzetközi makrogazdasági trendekről, és adta állampapír-, részvény- és nyersanyagpiaci kitekintést. A sajtóesemény előadója volt Szécsényi Bálint, elnök-vezérigazgató, Aradványi Péter, vezető elemző, Buró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető és Takács András, részvényelemző.

A befektetők szempontjából fontos üzenetek

2026-ban is kétszámjegyű hozamra számít az Equilor a vezető nemzetközi tőzsdéken a nagyhatalmi rivalizálás miatt. A globális kereskedelem szerkezetének átalakulása és a fejlett gazdaságok újraiparosítási törekvései hajtják a robotika, technológia, mesterséges intelligencia és azt kiszolgáló iparágakat (infrastruktúra, energiaellátás, kibervédelem, hadiipar). Tovább fokozódnak az energia- és ritkaföldfémellátás mentén kialakult geopolitikai feszültségek.

A technológiai szektor mellett 2026-ban a pénzügyi és fogyasztási szektorok is felfelé hajtják a részvénypiacokat. Az AI befektetéseket bizonytalanság övezi, de a chipek iránti továbbra is túlkereslet mutatkozik. A meredekebbé váló amerikai hozamgörbe, az élénkülő M&A aktivitás és kevésbé szigorú szabályozói környezet segíti a pénzügyi szektort. Az alacsonyabb kamatkörnyezet és csökkenő infláció is kedvez a ciklikus fogyasztási javak szektorának. 

Európában a bankszektor és a nemzetbiztonsággal összefüggő iparágak lehetnek a 2026-os év nyertesei. Az európai részvények továbbra is alulértékeltek az amerikai papírokhoz képest. A német fiskális élénkítés felhajtóerőként szolgálhat az infrastruktúra, logisztika, hadiipar, kiberbiztonság, digitális infrastruktúra és energiahatékonyság iparágaknak. A stabil növekedés és a kedvező kamatkörnyezet miatt az európai bankszektor lendülete idén is kitart. A zöld átállás és az energiabiztonság növelését célzó intézkedések élénkíthetik a nehézipari beruházásokat.

Japánba 2026-ban tőkebeáramlás indulhat a magasabb értékeltségű piacok felől. Japán szerepe felértékelődik a globális ellátási láncokban, kulcsszereplő a globális chip-ökoszisztémában, a reshoring miatt emelkedhet a robotika, gyártásautomatizálás és precíziós gépgyártás iránti kereslet. Fogyasztásösztönző és versenyképességnövelését célzó költségvetési politika, ösztönző tőzsdei szabályozás, ezek is pozitívumok a japán eszközökkel kapcsolatban.

A BUX indexben 10 százalék feletti hozamot vár az Equilor 2026-ban (eddig már több mint 11 százalékot emelkedett idén az index).

Az OTP célár 36 447 forint, ez felülvizsgálat alatt van az Equilornál, a bankrésvénytől mérsékelt árfolyamemelkedésre számítanak idén, a Richter célár 13 184 forint, az ajánlás Vétel, a Mol célár 3 195 forint, ez az Equilornál felülvizsgálat alatt van, a Magyar Telekom célár 2 103 forint, az ajánlás Tartás, itt 222 forintos egy részvényre jutó teljes javadalmazást (osztalék+részvényvisszavásárlás) vár az Equilor a 2026-os év után, az MBH Bankra a célár 4 047 forint, az ajánlás Vétel, a Waberer’s célár 6 790 forint, az ajánlás Vétel.

Az idei évre várt kamatcsökkentések miatt előretekintve is a FixMÁP tűnik itthon a legjobb állampapír befektetésnek.

Idén is kitarthat a aranyban az emelkedés, továbbra is számos fundamentum szól az emelkedés mellett: csökkenő amerikai kamatok, gyengülő dollár, globális geopolitikai feszültségek, aggodalom a Fed függetlensége miatt, jegybanki tartalékok szerepének növekedése. Az aranyra az Equilor célára 5000 dollár.

Az ezüstben 100 dollárnál korrekció jöhet.

Magyar gazdasági kilátások

Három kamatcsökkentésre számít az Equilor az MNB-től az idei év során, márciusban sor kerülhet a következő kamatvágásra, melyet további két, 25-25 bázispontos kamatcsökkentés követhet az év hátralévő részében. Idén év végén 5,75 százalék, jövő év végére 5 százalék lehet az alapkamat.

Idén elkerüljük a bóvli kategóriát, az érvényben lévő negatív kilátás ellenére sem számít az elemzőcég hitelminősítői lépésre.

Idén 2, jövőre 2,5 százalék lehet a magyar GDP-növekedés. Az Equilor idén és jövőre is 3,5 százalékos inflációval számol.

Mérsékelten gyengülő forintra számít az Equilor, idén év végére 392, 2027 végére pedig 395 lehet az EURHUF. December óta megtörténhetett a fordulat, az Equilor szerint jó eséllyel túl vagyunk a legerősebb értékeken.

