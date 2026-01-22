  • Megjelenítés
Hogyan reagál a magyar tőzsde Trump bejelentésére?
Hogyan reagál a magyar tőzsde Trump bejelentésére?

Erősen kezdi a csütörtöki kereskedést a magyar tőzsde, a blue chipek közül a Richter kezdi legjobban a napot.
A reggeli kereskedés első szakaszában emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,8 százalékos pluszban áll, így jelenleg 122 228 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Akko és a 4iG teljesít, míg a leggyengébben a PannErgy és a MBH JZB indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a MBH Bank is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
