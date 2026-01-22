Megugrott a síbiztosítások aránya, milliós kiadást lehet megspórolni a megfelelő biztosítással

Beindult a síelős főszezon, bár már sokan tudatosan készülnek az utazásra, ugyanakkor vannak, akik továbbra is alábecsülik a téli sportok kockázatait és nem minden esetben választanak megfelelő biztosítást – derült ki a Netrisk összeállításából.
A legnagyobb online alkusz adatai szerint karácsony után az utasbiztosítások már 40 százaléka a síeléshez kapcsolódik, január–februárban pedig ez az arány 50 százalék fölé emelkedik. A náluk utasbiztosítást kötő síelők döntő többsége a közeli országokba utazik:
Ausztria messze a legnépszerűbb célpont, a foglalások 67 százaléka ide irányul,
ezt Szlovákia, majd Olaszország, Franciaország és Lengyelország követi.
„Az utazások jellemzően 3–5 naposak, 2–3 fővel és az esetek több mint 80 százalékában autóval történnek. Ez nemcsak a sípályán, hanem az odaúton is növeli a kockázatokat, ezért a téli felszerelés, a hólánc és a gépjármű-asszisztencia legalább annyira fontos, mint maga az utasbiztosítás. Sokan kizárólag a pályán történő balesetekre gondolnak, pedig a téli közlekedés önmagában is komoly kihívás, különösen hegyvidéki környezetben” – hívta fel a figyelmet Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője.
A közlemény által idézett kutatás alapján a magyar utazók 41 százaléka úgy véli, nincs érdemi különbség az egyes biztosítások között, pedig síelésnél ez különösen nem igaz. Egy komolyabb sérülés, hegyi vagy helikopteres mentés, illetve az orvosi kísérettel történő hazaszállítás költsége akár több millió forint is lehet, amelyet egy alapbiztosítás, az EU-s egészségbiztosítási kártya vagy egy bankkártyához kapcsolódó biztosítás jellemzően nem fedez. A megfelelő síbiztosítás sok olyan fedezetet tartalmaz, ami egy alap utasbiztosításban nincs benne, ezért fontos utazási cél szerint kötni utasbiztosítást. A síbiztosításnak például ki kell terjednie a saját és bérelt sífelszerelésre, az esetleges hegyi mentésre, a magas összegű külföldi egészségügyi ellátásra, a síbérlet térítésére baleset esetén, valamint a felelősségbiztosításra is, ha a síelő kárt okoz másnak.
A jó hír, hogy a magyar utazók egyre tudatosabbak:
tízből kilencen rendszeresen kötnek utasbiztosítást, és a biztosítást kötők fele már online intézi ezt,
sokszor közvetlenül az indulás napján. Fontos ugyanakkor tudni, hogy a biztosítást még az országhatáron belül kell megkötni, amit ma már néhány perc alatt el lehet intézni.
A díjakat pedig érdemes összehasonlítani, mert bár átlagdíj szempontjából nincs jelentős változás éves szinten, az egyes szolgáltatók között jelentős különbségek lehetnek. A síbiztosítások átlagdíja az alkuszcég adatai szerint egyébként gyakorlatilag stagnál, az átlagos költség egy teljes útra jellemzően közel 11 ezer forint, ami fejenként napi 900–1000 forintos kiadást jelent egy prémium biztosítás esetében. Ez pedig eltörpül egy több milliós mentés vagy külföldi orvosi ellátás költségei mellett.
