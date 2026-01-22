  • Megjelenítés
Szárnyal a Mol - Közel az új történelmi csúcs!
Szárnyal a Mol - Közel az új történelmi csúcs!

Portfolio
Tegnap Davosban Donald Trump elmondta, hogy nem fog erőszakot alkalmazni Grönland megszerzésére, este pedig már azt, hogy sikerült megállapodást kötnie és nem lesz újabb vámháború. A hírre világszerte ugranak a tőzsdék, Ázsia után Európában is nagyobb emelkedés látható. A magyar tőzsde is jól teljesít, a Mol már több mint 5 százalékot emelkedett, ezzel pedig új történelmi csúcs közelébe száguldottak a cég részvényei. Eközben az OTP is emelkedik, új történelmi csúcsot döntött az árfolyam.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában.
Új csúcson az OTP, közel a 40 ezres álomhatár!

2,3 százalékos emelkedést követőne 38 890 forinton új történelmi csúcsot ért el az OTP is, ezzel pedig már csak kevesebb mint 3 százalékos emelkedésre van szükség a 40 000 forintos álomhatár eléréséhez!

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
3800 forinton a Mol!

5,6 százalékos emelkedést követően már 3800 forinton áll a Mol árfolyama, ezzel pedig 2007 júniusa óta nem látott szinteken mozog már az árfolyam.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?

Jön a következő befektetési konferenciánk, a Portfolio Investment Day 2026, ahol a hazai befektetési piac nagyágyúi mondják el, hogy milyen eszközökben látnak most fantáziát. Kiemelt panelbeszélgetésünkön a legnagyobb hazai abszolút hozamú alapok portfóliómenedzserei, Cser Tamás és Gyurcsik Attila mondják el, hogy milyen szemlélettel kezelik az alapjaikat, hol látják most a lehetőségeket és a kockázatokat, és mit tesznek most a portfóliójukba.

Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?
80 százalékkal többet érhet ez a részvény - És most nagyon jó áron megveheted!

A grönlandi feszültségek okozta bizonytalanságból a szerdai bejelentéseket követően gyorsan magukhoz tértek a tőzsdék, ez pedig több izgalmas lehetőséget is teremt a befektetőknek. Mostani elemzésünkben egy olyan olcsó részvénnyel fogunk foglalkozni, melyben rendkívül magas, 80 százalékos hozampotenciál van.

80 százalékkal többet érhet ez a részvény - És most nagyon jó áron megveheted!
Egyre fentebb a Mol

A Mol árfolyama már 5,5 százalékos pluszban van csütörtök délután, ezzel pedig egészen 2007 óta nem látott szinten vannak az olajcég papírjai.

MOL_2026-01-22_15-46-53
Emelkedésben Amerika

A Nasdaq és a Dow Jones 1, az S&P 500 pedig 0,8 százalékos pluszban nyitott.

Aggasztó hírek jöttek a Tesla berlini gyárából

Belső vállalati dokumentumok szerint a Tesla berlini gyárában az elmúlt évben közel 1700 munkahely szűnt meg anélkül, hogy erről a nyilvánosságot tájékoztatták volna, miközben a gyár vezetése következetesen tagadta a létszámleépítés tényét. A Handelsblatt birtokába jutott iratok alapján a munkaerő-állomány mintegy 14 százalékkal csökkent, ami a vállalat gyengülő európai piaci pozíciójára utalhat - jelentette az e-cars.hu.

Aggasztó hírek jöttek a Tesla berlini gyárából
Ilyen nincs: brutálisabb az amerikai növekedés, mint hittük

4,3%-ról 4,4%-ra revideálták a haramdik negyedéves amerikai növekedést. Eközben a vállalati profitok is nagyon szép ütemben emelkednek. Egyelőre minden afelé mutat, hogy az amerikai gazdaság szépen újragyorsult, így a korábbi recessziós félelmek és ezzel együtt a kamatcsökkentések is alaptalannak bizonyulnak.

Ilyen nincs: brutálisabb az amerikai növekedés, mint hittük
Equilor 2026-ról: Gyengülő forint, emelkedő részvénypiacok, erős arany és ezüst

Sajtótájékoztatót tartott ma az Equilor, ahol a befektetési szolgáltató szakemberei mondták el a 2026-os várakozásaikat a hazai és nemzetközi makrogazdasági trendekről, és adta állampapír-, részvény- és nyersanyagpiaci kitekintést. A sajtóesemény előadója volt Szécsényi Bálint, elnök-vezérigazgató, Aradványi Péter, vezető elemző, Buró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető és Takács András, részvényelemző.

Equilor 2026-ról: Gyengülő forint, emelkedő részvénypiacok, erős arany és ezüst
Közel a pillanat, amikor bedöntheti a világgazdaságot az új sztáreszköz – pár óra alatt jöhet a nagy összeomlás

Egy gyorsan növekvő, technológiai köntösbe csomagolt pénzügyi innováció ma már nemcsak a kriptovilág, hanem a globális kötvénypiacok, a bankrendszer és a jegybanki politika stabilitását is érintheti. A dollárhoz kötött stablecoinok mérete és összekapcsoltsága olyan szintet ér el, hogy már nem a „too big to fail” hamisbiztonságérzetében kell lennünk, hanem a „too connected to fail” kockázataira kell készülnünk. Egyetlen rossz döntés elég a makrosokkhoz.

Közel a pillanat, amikor bedöntheti a világgazdaságot az új sztáreszköz – pár óra alatt jöhet a nagy összeomlás
Tépik a Molt!

Féltávnál már közel két százalékos pluszban van a magyar tőzsde. A blue chipek közül kiemelkedik a Mol, melynek árfolyama egészen 2007 óta nem látott szintre emelkedett.

Tépik a Molt!
Kilőtt a Mol

A Mol árfolyama már 4,1 százalékos pluszban van a kora délutáni órákban, ezzel az emelkedéssel egészen 2007 szeptember óta nem látott szintre emelkedett az árfolyam.

MOL_2026-01-22_12-42-16_34a32
Szétverik az Ubisoftot

34 százalékos esést követően egészen 2012 óta nem látott szintre zuhant az Ubisoft árfolyama csütörtökön, miután cég jelentős szervezeti átalakítást jelentett be, amelynek részeként stúdiókat zár be és hat játék fejlesztését leállítja.

UBI_2026-01-22_12-39-55_abe34
Lendületben Európa

A nyitást követően a francia CAC már 1,4, a német DAX 1,3, az angol FTSE pedig 0,7 százalékos pluszban van.

Hogyan reagál a magyar tőzsde Trump bejelentésére?

Erősen kezdi a csütörtöki kereskedést a magyar tőzsde, a blue chipek közül a Richter kezdi legjobban a napot.

Hogyan reagál a magyar tőzsde Trump bejelentésére?
Kilőttek az amerikai építőipari részvények az Trump davosi beszéde után

Emelkedtek az amerikai építőipari részvények Donald Trump elnök davosi beszéde után, amely végül kevés meglepetést hozott a lakhatási politikában - írja a Barron's cikke.

Kilőttek az amerikai építőipari részvények az Trump davosi beszéde után
Úgy néz ki, egy 50 milliárd dolláros befektetőt akasztott le az OpenAI

Az OpenAI közel-keleti szuverén vagyonalapokkal tárgyal egy újabb, várhatóan mintegy 50 milliárd dollár értékű befektetési körről, amelynek részletei még nem véglegesek – erősítette meg a CNBC - írta meg a Cnbc.

Úgy néz ki, egy 50 milliárd dolláros befektetőt akasztott le az OpenAI
Volatolitás a nemesfém piacon

A grönlandi feszültségek hatására nagyot ralizott az arany, szerdán pedig már az 5000 dolláros lélektani határ is elérhetőnek tűnt a nemesfém számára.

Az esti bejelentések hatására kisebb bejelentés alá került az árfolyam, csütörtök reggel azonban már ismét az emelkedésé a főszerep:

XAUUSD_2026-01-22_07-40-26
Jön az emelkedés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,2 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,4 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,77 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,01 százalékot esett, míg a CSI 300 0,16 százalékos pluszban áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,51 százalékot emelkedhet, a CAC 1,29 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,62 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,02 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,08 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,14 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza az NGM publikálja a részletes decemberi államháztartási tájékoztatót. Nemzetközi fronton az USA-ban jön a harmadik negyedéves GDP végleges adatközlése, a friss munkanélküliségi segélykérelmek és a novemberi PCE-infláció, az euróövezetben pedig a januári fogyasztói bizalmi index.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 9,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,0 százalékos eséssel a FTSE MIB index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 22,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 12,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 077,23 1,2% -0,1% 2,0% 2,1% 11,5% 57,4%
S&P 500 6 875,62 1,2% -0,7% 0,6% 0,4% 13,7% 78,4%
Nasdaq 25 326,58 1,4% -0,5% -0,1% 0,3% 17,4% 88,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 52 774,64 -0,4% -2,9% 6,6% 4,8% 35,2% 83,5%
Hang Seng 26 585,06 0,4% -1,5% 3,5% 3,7% 32,2% -11,2%
CSI 300 4 723,07 0,1% -0,4% 3,4% 2,0% 23,2% -15,1%
Európai részvényindexek              
DAX 24 560,98 -0,6% -2,9% 1,1% 0,3% 16,7% 76,6%
CAC 8 069,17 0,1% -3,1% -1,0% -1,0% 3,8% 44,3%
FTSE 10 138,09 0,1% -0,5% 2,4% 2,1% 18,6% 51,0%
FTSE MIB 44 488,36 -0,5% -2,5% -0,6% -1,0% 23,4% 98,4%
IBEX 17 439,5 0,1% -1,4% 1,6% 0,8% 46,2% 114,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 121 308,4 0,0% 0,5% 9,9% 9,3% 42,7% 174,1%
ATX 5 410,16 0,7% -0,4% 3,4% 1,6% 42,3% 78,9%
PX 2 670,63 0,8% -2,4% 0,6% -0,6% 43,5% 152,2%
Magyar blue chipek              
OTP 38 010 0,4% -0,4% 7,7% 8,3% 59,3% 173,8%
Mol 3 598 0,2% 5,8% 27,4% 22,4% 24,9% 57,0%
Richter 10 150 -1,0% -1,5% 4,3% 2,9% -4,4% 25,2%
Magyar Telekom 1 900 -1,5% -0,8% 4,6% 6,0% 37,7% 372,0%
Nyersanyagok              
WTI 60,38 0,1% -2,4% 6,3% 5,4% -21,4% 13,8%
Brent 65,27 0,5% -2,0% 7,9% 7,3% -17,9% 16,1%
Arany 4 845,96 2,2% 4,9% 11,6% 12,1% 76,8% 159,9%
Devizák              
EURHUF 384,4 -0,2% -0,5% -0,7% 0,1% -6,6% 7,8%
USDHUF 328,4908 0,0% -0,9% -0,6% 0,5% -17,0% 11,9%
GBPHUF 441,5300 0,1% -0,9% -0,1% 0,2% -9,5% 9,6%
EURUSD 1,1702 -0,2% 0,4% -0,1% -0,4% 12,5% -3,7%
USDJPY 157,9250 0,0% -0,1% 0,3% 0,8% 1,7% 52,5%
GBPUSD 1,3428 -0,2% -0,2% 0,5% -0,2% 9,2% -2,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 89 374 1,2% -7,8% 1,5% 0,7% -15,8% 190,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,25 -0,9% 2,6% 3,0% 2,1% -6,7% 284,0%
10 éves német állampapírhozam 2,84 0,6% 1,9% -0,8% -0,9% 14,5% -636,3%
10 éves magyar állampapírhozam 6,8 -0,3% 0,9% -1,0% -1,0% -3,4% 182,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

