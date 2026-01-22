A kereskedési nap felénél a BUX-index 1,9 százalékos pluszban áll.
A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Vegyes elmozdulásokat látunk a közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényeinél, a papírok felének emelkedik, másik felének esik az árfolyama. Legjobban 2,9 százalékos emelkedéssel a BIF teljesít, a leggyengébben pedig 1,9 százalékos eséssel az Appeninn részvényei teljesítenek.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 4,39 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Közel a pillanat, amikor bedöntheti a világgazdaságot az új sztáreszköz – pár óra alatt jöhet a nagy összeomlás
A 2008-as gazdasági válság sztereoidozva robbanhat a globális piacokra.
WTS Klient: A magyar vállalatok többsége már felismerte az automatizáció és az AI fontosságát, de a megvalósítás még akadozik
Lambert Zoltánt, a tanácsadó cég ügyvezető partnerét kérdeztük.
Tépik a Molt!
2007 óta nem látott szinten az árfolyam.
Mentőhelikopter szállt le az M7-esen, teljes az útzár
Nagy a torlódás.
Aláírták: megalakult Donald Trump Béketanácsa – Orbán Viktor is jelen volt
Kezdetben Gáza újjáépítése a feladat.
Az eddigi legnagyobb elhasalást sikerült összehozni az Ursula von der Leyen ellen indított szavazáson
Az újabb kudarc után teljesen más fénybe kerülhet a bizalmatlansági eszköz használata.
Darabjaira szedték Oroszország vadonatúj drónját – Talán az ukránok sem hitték el, mire bukkantak benne
Kettő Geran-5-öt is lelőttek.
Szép kereslet a kötvényaukción, a meghirdetettnél többet adott el az ÁKK
Kissé estek a hozamok.
Már minden bank ad legalább 200 ezer Ft-ot az Otthon Start mellé ajándékba
Az Otthon Start berobbanását követően egyre több bank kínált külön jóváírást - azaz ajándékpénzt - a verseny odáig fokozódott, hogy már minden bank ajánlata között szerepel legalább
Energiatároló pályázat: 5 gyakori kérdés válaszokkal
A Jedlik tároló pályázat (Megújuló alapú energiatermelés és energiatárolás támogatása vállalkozások számára - 2025/MA/TAROLO/01) kapcsán visszatérően ugyanazok a gyakorlati kérdések m
Intrum Justitia és az elévült tartozások
Az Intrum Zrt. neve mára szinte egybeforrt a követeléskezelői piacon azzal a gyakorlattal, amelyben jelentős arányban szerepelnek elévült követelések, miközben ezek tömeges, sokszor vitatott
A fahulladék megőrzésével az éghajlatváltozás is mérsékelhető
A fahulladék mély talajrétegekbe temetése meglepően költséghatékony és hatásos fegyver lehet a klímaváltozás elleni harcban.
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
Fejlesztési adókedvezmény 2026
2026-tól több ponton változik a fejlesztési adókedvezmény rendszere: az év végi rendelet egyszerre hoz szigorításokat, új kizáró szabályokat és jelentősebb adminisztrációt. Megjelent a CI
Kedd (kiegészítés)
Beszereztem Paul Samuelson Közgazdaságtan című művének 1976-os, első magyar kiadását, amely a tizedik, bővített és átdolgozott angolnyelvű kiadás fordítása. Az 1988-as háromkötetes és a
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.
Törésponthoz ért a NATO jövője: Trump támadásba lendült – Most dől el, mi lesz Grönland sorsa
Első évfordulóját ünnepli Trump második elnöksége.
