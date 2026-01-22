  • Megjelenítés
Tépik a Molt!
Tépik a Molt!

Féltávnál már közel két százalékos pluszban van a magyar tőzsde. A blue chipek közül kiemelkedik a Mol, melynek árfolyama egészen 2007 óta nem látott szintre emelkedett.
A kereskedési nap felénél a BUX-index 1,9 százalékos pluszban áll.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

Vegyes elmozdulásokat látunk a közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényeinél, a papírok felének emelkedik, másik felének esik az árfolyama. Legjobban 2,9 százalékos emelkedéssel a BIF teljesít, a leggyengébben pedig 1,9 százalékos eséssel az Appeninn részvényei teljesítenek.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 4,39 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

