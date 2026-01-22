Úgy néz ki, egy 50 milliárd dolláros befektetőt akasztott le az OpenAI

A CNBC értesülései szerint az OpenAI jelenleg közel-keleti szuverén vagyonkezelő alapokkal folytat tárgyalásokat egy
nagyjából 50 milliárd dollár értékű új finanszírozási körről.
A megállapodás pontos feltételei még nem születtek meg, a szerződéseket egyelőre nem írták alá.
Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója az Egyesült Arab Emírségekben tartózkodik, hogy személyesen vegyen részt az egyeztetéseken. A tranzakció lezárását az év első negyedévére várják.
A vállalat a ChatGPT 2022-es bevezetésével robbantotta be a mesterséges intelligencia forradalmát, és azóta a világ egyik leggyorsabban növekvő technológiai cégévé vált. Az elmúlt években több milliárd dollárnyi tőkét vont be új modellek fejlesztésére és szolgáltatásai bővítésére.
Tavaly az OpenAI egy 40 milliárd dolláros finanszírozási kört zárt le a SoftBank vezetésével, ami a valaha volt legnagyobb magánbefektetésnek számít egy technológiai cégbe. A körben részt vett a Microsoft, valamint a Coatue, az Altimeter és a Thrive is. Emellett októberben egy 6,6 milliárd dollár értékű részvényeladást is véglegesítettek, amellyel a cég piaci értékelése elérte az 500 milliárd dollárt.
