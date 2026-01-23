6-8 százalékos béremelés jön a Penny-nél

A tájékoztatás szerint a bérfejlesztésen túl a vállalat 2026-ban is biztosít juttatási csomagot a munkavállalóknak. Ennek része a többi között a SZÉP-kártya, a 10 százalékos munkatársi vásárlási kedvezmény a Penny-üzletekben, valamint a munkába járás támogatása. A vállalat a helyi bérletek árának 86 százalékát téríti, saját gépkocsi használata esetén pedig kilométerenként 30 forint költségtérítést vállal.
Ezen felül a Penny tovább erősíti a rugalmas juttatási szemléletet, és olyan új rendszert vezet be, ahol a munkatársak az egyedi élethelyzetükhöz igazodva választhatnak a különböző juttatási elemek közül.
Ezek között említették a mindennapi kiadások támogatását, a lakhatást, az egészségmegőrzést vagy a hosszabb távú megtakarítást.
A közleményben Silke Janz, a Penny Magyarország HR-területért felelős vezetője ismertette: több mint 5400 dolgozót foglalkoztatnak országszerte, az elmúlt három évben több mint 10 milliárd forintot fordítottak béremelésre.
A nyilvános cégadatok szerint a Penny Market Kft. nettó árbevétele 2024-ben 518,626 milliárd forint volt.
Címlapkép forrása: Portfolio
Donald Trump felborította az eddig ismert világrendet, a nyugati hatalmak azonban azt mondták: "Eddig, és ne tovább!"
Új korszak kezdődik a világgazdaságban és a nagyhatalmi politikában.
Európa legnagyobb nyugdíjalapja is kisöpörte az amerikai államkötvényeket
Elfordulnak Amerikától az európai pénzügyi óriások.
Közölte a főügyész: választási csalás történt az európai országban – Több mint száz embert tartóztattak le
Megegyezhettek egymással a pártok.
Titkos felvétel szivárgott ki: 15 perce volt felelni Trump fenyegetésére, különben megölték volna
Miután Trump elraboltatta az ország diktatórikus elnökét.
Nagyon szép számok érkeztek, erősen csökkent Európában az üvegházhatású gázok kibocsátása
Magyarország is szépen teljesített.
Rekordzuhataggal zárult 2025 - de meg is kellett fizetni az árát
Történelmi csúcsok és mélységek az uniós árampiacon.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt! - díjmentes, interaktív előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Kik verték a BUX-ot 2025-ben? A devizahatás mindent átír a magyar befektetőnek
A magyar tőzsde BUX indexe 40 százalékos emelkedést ért el 2025-ben, amivel az európai élvonalba sorolható. Ha ezt kiegészítjük a forint nemzetközi devizákkal szembeni erősödésével, kifeje
Elévült a tartozásom - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Személyi hitel: Így kombinálhatod az online igénylés és a személyes tanácsadás előnyeit
Az MNB adatai alapján a személyi kölcsön igényléseknek már a 45 százaléka az online térben zajlik. Így sokkal kényelmesebb, egyszerűbb lehet a hitelfelvétel. Ezért cserébe azonban elveszhet
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 3. rész: Vezetőségi átvizsgálás és tanúsító audit
Az ISO 27001 projekt harmadik szakasza a felkészítés lezárását, az érett működés bemutatását és a tanúsító auditorok fogadását jelenti. Ez az időszak már nem a kialakításról, hanem a
No landing, just Greenlanding
Móricz Danival fejtjük meg, hogy érdemes lenne-e eladni Grönlandod Trumpnak. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&#
Akkor is készülni kell a válságra, ha épp nincs
Az egyik cég egy átállás során négymillió ügyfél adataival vétett komoly hibát, a másik az eldurvuló energiaárak miatt sodródott bajba, a harmadik pedig a legnagyobb... The post Akkor is ké
Pénzügyi felfordulást okozhat a japán kamatemelés
Trendszerűen emelkednek a hosszú japán hozamok, ami megmozgathatja a világ tőkepiacait. A hosszú állampapírhozamok 2026 elején látványos emelkedésnek indultak Japánban, a 10 éves kötvény ho
Forradalom vagy drága játékszer? Mit kezd a világ a mesterséges intelligencia energiaigényével?
Lassan nincs olyan területe az életnek, ahol ne kerülne szóba a mesterséges intelligencia (AI) használata, sokan az ipari forradalomhoz hasonlítják a mostani helyzetet, akko
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Mégis ki fog dolgozni az épülő szupergyárakban? Megbillent a magyar munkaerőpiac
Megjelent a Portfolio Checklist pénteki adása.
Trump vs. Grönland: így látja a konfliktust a szigeten élt elemző
Mi a valóság a sarkkörön túl?
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Más is változik az új KRESZ szerint.