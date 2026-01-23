  • Megjelenítés
6-8 százalékos béremelés jön a Penny-nél
6-8 százalékos béremelés jön a Penny-nél

MTI
A Penny az értékesítés és a logisztika területén átlagosan 8 százalékkal, a központi területeken átlagosan 6 százalékkal emeli dolgozói bérét - közölte az áruházlánc pénteken.

A tájékoztatás szerint a bérfejlesztésen túl a vállalat 2026-ban is biztosít juttatási csomagot a munkavállalóknak. Ennek része a többi között a SZÉP-kártya, a 10 százalékos munkatársi vásárlási kedvezmény a Penny-üzletekben, valamint a munkába járás támogatása. A vállalat a helyi bérletek árának 86 százalékát téríti, saját gépkocsi használata esetén pedig kilométerenként 30 forint költségtérítést vállal.

Ezen felül a Penny tovább erősíti a rugalmas juttatási szemléletet, és olyan új rendszert vezet be, ahol a munkatársak az egyedi élethelyzetükhöz igazodva választhatnak a különböző juttatási elemek közül.

Ezek között említették a mindennapi kiadások támogatását, a lakhatást, az egészségmegőrzést vagy a hosszabb távú megtakarítást.

A közleményben Silke Janz, a Penny Magyarország HR-területért felelős vezetője ismertette: több mint 5400 dolgozót foglalkoztatnak országszerte, az elmúlt három évben több mint 10 milliárd forintot fordítottak béremelésre.

A nyilvános cégadatok szerint a Penny Market Kft. nettó árbevétele 2024-ben 518,626 milliárd forint volt.

