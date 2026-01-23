A davosi elit elárulta, mi lesz a munkahelyek sorsa az AI-forradalomban

Négy jövőkép
A WEF felmérése szerint a cégvezetők mintegy 54 százaléka arra számít, hogy a mesterséges intelligencia munkahelyeket szüntet meg, miközben csupán 24 százalékuk gondolja úgy, hogy újakat is teremt majd. Közel 45 százalék a nyereségük növekedését várja, és mindössze 12 százalék reméli, hogy a technológia magasabb bérekhez vezet.
A munkahelyek és az értékláncok jövőjét azonban nem kizárólag a technológia határozza meg. A ma meghozott humántőke-befektetési döntések döntik el, mennyire képesek a társadalmak és a vállalatok alkalmazkodni az új gazdasághoz - vélik a tanulmány szerzői. A World Economic Forum elemzése négy lehetséges forgatókönyvet vázol fel 2030-ra, a mesterséges intelligencia fejlődése és a munkaerő felkészültsége alapján.
- Turbófejlődés: ebben az esetben a mesterséges intelligencia áttörései gyökeresen átalakítják az iparágakat, a termelékenység pedig az egekbe szökik. A széles körű felkészültségnek köszönhetően az emberek képesek alkalmazkodni: sok munkakör ugyan eltűnik, de gyorsan jelennek meg új szerepek. Ebben a világban az emberek "ügynök-karmesterekké" válnak, akik gépi rendszerek portfólióit irányítják. A szabályozás és a szociális háló azonban alig tud lépést tartani a változásokkal.
- A kiszorítás kora: a mesterséges intelligencia fejlődése meghaladja a munkaerő alkalmazkodási képességét. A vállalatok versenyt futnak az automatizálásért, és a munkavállalókat gyorsabban szorítják ki, mint ahogy az oktatási rendszerek képesek lennének átképezni őket. A termelékenység ugyan nő, de a társadalom szétszakad: megugranak a munkanélküliségi mutatók, csökken a fogyasztói bizalom, a kormányok pedig egyre súlyosabb társadalmi kockázatokkal néznek szembe.
- A copilote-gazdaság: a mesterséges intelligencia fokozatos fejlődése és a rendelkezésre álló digitális készségek a tömeges automatizálás helyett az emberi munka kiegészítésére helyezik a hangsúlyt. A 2020-as évek mesterségesintelligencia-lázát pragmatikus integráció váltja fel, az ember-gép csapatok pedig átformálják az értékláncokat. Azok az országok és vállalatok járnak jól, amelyek korán befektettek a képzésbe, a digitális infrastruktúrába és a szabályozásba.
- A megtorpant fejlődés: a folyamatos technológiai haladás kritikus készséghiányba ütközik, ezért a termelékenység növekedése egyenetlen marad. Az automatizálás elsősorban a hiányzó munkaerőt pótolja. A haszon azoknál a vállalatoknál és régiókban csapódik le, ahol rendelkezésre áll a szükséges szakértelem, máshol viszont romlik a versenyképesség. A mesterséges intelligencia által ígért jólét reménye csalódásba fordul, az egyenlőtlenségek elmélyülnek, a gazdaság pedig kettészakad.
A vállalkozások egyre nagyobb nyomás alatt állnak: folyamatosan innoválniuk kell, alkalmazkodniuk a változásokhoz, és eligazodniuk a tartós bizonytalanságban. A mesterséges intelligencia gyors térnyerése az egyik legjelentősebb átalakulást indította el: szinte minden iparágban újraformálja a munkavégzést és az értékteremtést. Ma már nem az a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia hatással lesz-e a gazdaságra, hanem az, hogy milyen gyorsan és milyen mélyen alakítja át.
Az AI terjedésének üteme miatt a hatásai nehezen jelezhetők előre, egy dolog azonban világos: a munkahelyek jövőjét nem önmagában a technológia határozza meg. Az, hogy a vállalatok és a munkavállalók mennyire tudnak alkalmazkodni, nagyrészt a ma meghozott döntéseken múlik – különösen az innovációs irányok és a tehetségstratégia alakításán.
Mit gondolnak a topmenedzserek?
A davosi világgazdasági fórum előtt megkérdeztek több vállalati felsővezetőt az AI-forradalom lehetséges kimeneteleiről, illetve arról, ki hogyan készül a változásokra.
Gunter Beitinger, a Siemens gyárdigitalizációs vezetője szerint 2030-ra három erő kölcsönhatása formálja leginkább a munkafolyamatokat:
- a mesterséges intelligencia kereskedelmi alkalmazása,
- a gyorsan változó munkaerőpiac
- és a geopolitikai töredezettség.
A lényeg nem önmagukban ezekben a tényezőkben, hanem egymásra hatásukban rejlik. Beitinger szerint az MI a kísérletezésből a működés középpontjába kerül. Úgy látja, a döntő versenyelőny nem pusztán az automatizálásból fakad, hanem abból, hogy a teljes munkafolyamatokat az ember–MI együttműködés köré tervezik újra. A legnagyobb kockázat szerinte a szervezeti tehetetlenség és az elégtelen átképzés, míg a lehetőség abban rejlik, hogy olyan szervezeteket építsenek, ahol az emberi ítélőképességet és kreativitást az AI erősíti fel.
Hozzátette: a munkaerő is átalakulóban van. A készségek gyorsabban avulnak el, mint ahogy azzal a hagyományos képzési modellek lépést tudnának tartani, miközben a távmunka és az AI-alapú tanulás függetleníti a képességeket a földrajzi helytől és a munkatapasztalattól. A geopolitika szintén átformálja a munkát: a globális optimalizálás helyét egyre inkább a regionális ellenállóképesség iránti igény veszi át. Végső soron a munkahelyek jövőjét kevésbé a technológia, sokkal inkább a vezetői döntések alakítják.
Dante Disparte, a Circle Internet Financial stratégiai igazgatója úgy látja, hogy 2030-ra különösen a pénzügyi szolgáltatásokban mosódik majd el a határ az emberi és az MI-alapú kiszolgálás között. Ez egyrészt felszabadíthatja az emberi kapacitást a magasabb hozzáadott értékű feladatokra, másrészt viszont a pályakezdők számára még nehezebbé teheti a gazdasági felemelkedést, hiszen a front-end ügyintézői munka eddig a globalizáció egyik fő ígéretét jelentette számukra. Fontos trend az is, hogy az ügynökszerű AI-rendszerek beépülnek a szervezetek működésébe, a vezetőknek pedig hibrid munkaerőt – gépeket és embereket – kell irányítaniuk, miközben a felelősség továbbra is az övék marad.
Cyril Perducat, a Rockwell Automation technológiai igazgatója szerint az MI, a robotika és más ipari technológiák fejlődésével az automatizálásból fokozatosan autonómia lesz. Az automatizálás továbbra is a modern gyártás alapköve, de ma már képesek vagyunk ezeket a rendszereket önszervezővé és önoptimalizálóvá tenni.
Sulaekha Kolloru, a Pearson stratégiai igazgatója úgy fogalmazott, hogy a generatív és agentikus AI új fejleményei személyre szabott tanulási élményeket tesznek lehetővé, újfajta értékelési módszereket hoznak, és alapjaiban alakítják át a tartalmak létrehozását. Az elkövetkező öt évben az oktatási szolgáltatók várhatóan egyre személyre szabottabb tartalmakat nyújtanak majd, valós idejű visszajelzéssel támogatva az oktatókat és a tanulókat. A szervezeteken belül a tanulás zökkenőmentesen beépül majd a mindennapi munkába: az MI-rendszerek élő, személyre szabott tartalmakat és értékelést biztosítanak. A készségek nyomon követése és a képesítések kezelése központi szerepet kap a munkaerő-fejlesztésben és a karriermobilitás támogatásában.
Bár az MI használatának korai fókusza azon volt, hogy mely szerepek automatizálhatók, a tartós termelékenységnövekedés attól függ, mennyire tudják az emberek hatékonyan használni a technológiát. Ehhez át kell hidalni a tanulási szakadékot az AI-eszközök képességei és a munkaerő felkészültsége között. A legsikeresebb szervezetek az MI-jártasság mellett olyan emberi képességekbe is befektetnek, mint a kritikus gondolkodás, a kreativitás és a felelős mérlegelés.
Összességében az látszik, hogy a feltörekvő technológiák gyors térhódítása alapjaiban alakítja át a munkafolyamatokat, az üzleti modelleket és a munkaerő-utánpótlást. A mesterséges intelligencia most lép át a kísérletezésből a tényleges alkalmazás szakaszába.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
