Aljas csalás terjed: egy ismert segélyszervezet nevével élnek vissza Magyarországon

A Magyar Vöröskereszt arról értesült, hogy ismeretlen személyek jogtalanul használják a szervezet nevét. A csalók telefonon keresztül kérnek pénzbeli adományt a hívott féltől, miközben a Magyar Vöröskeresztre hivatkoznak - közölte a szervezet.

A humanitárius szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy csak a hivatalos felületein teszi közzé a híreit. A szervezet valamennyi adományozási lehetősége megtalálható a hivatalos honlapon.

A Magyar Vöröskereszt adományvonala a 1359, ennek hívásával vagy az ADOMANY szó SMS-ben való elküldésével bárki támogathatja 500 forinttal a szervezetet. Fontos azonban, hogy se erről, se más telefonszámról a Magyar Vöröskereszt nem kezdeményez telefonhívást lakossági adománygyűjtésre, se pénzügyi befektetési lehetőséget nem hirdet - írták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images