Itt a megállapodás, maradhat Amerikában a TikTok

A globális TikTok-üzlet továbbra is Shou Chew irányítása alatt marad, aki helyet kap az amerikai vállalat igazgatótanácsában is. A TikTok amerikai működésének vezérigazgatója Adam Presser lett, aki korábban az operációért, valamint a bizalom és biztonság területéért felelt a cégnél.
Az ügylet lezárása egy több mint öt éve tartó politikai és nemzetbiztonsági vita végét jelenti. Az amerikai kongresszus 2024-ben törvényt fogadott el, amely a TikTok betiltását helyezte kilátásba, amennyiben a ByteDance nem válik meg az amerikai üzletágtól. A jogalkotók attól tartottak, hogy a kínai állam hozzáférhet az amerikai felhasználók adataihoz, vagy politikai narratívák terjesztésére használhatja az alkalmazást, amit a TikTok következetesen tagadott.
A megállapodást nyilvánosan üdvözölte Donald Trump, aki saját közösségi oldalán köszönetet mondott Xi Jinping kínai elnöknek is az üzlet jóváhagyásáért. Trump ismét hangsúlyozta, hogy a TikTok fontos szerepet játszott 2024-es választási győzelmében.
A TikTok amerikai üzletágának pontos értékelése nem nyilvános, de JD Vance alelnök szerint az ár körülbelül 14 milliárd dollár lehet. Korábbi becslések a TikTok amerikai tevékenységét, amely reklámot, e-kereskedelmet és élő közvetítéseket is magában foglal, 35–50 milliárd dollárra tették.
Az új struktúra szerint az amerikai befektetők 50 százalékos tulajdonrészt szereznek az új vállalatban, míg a ByteDance 19,9 százalékot tart meg, a fennmaradó részt meglévő ByteDance-befektetők birtokolják. A cég irányítását egy hétfős, többségében amerikai tagokból álló igazgatótanács végzi. Az Oracle kulcsszerepet kap az adatbiztonság felügyeletében, biztosítva, hogy a TikTok megfeleljen az amerikai jogszabályoknak.
A megállapodás lehetővé teszi, hogy a ByteDance licencelje a TikTok algoritmusának egy változatát az amerikai entitásnak, amelyet amerikai felhasználói adatok alapján képeznek újra. Ugyanakkor a ByteDance várhatóan megtartja az ellenőrzést a legértékesebb üzleti területek, például a hirdetési rendszer és a gyorsan növekvő TikTok Shop felett.
Címlapkép forrása: 2026 Cheng Xin via Getty Images
