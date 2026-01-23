  • Megjelenítés
Példa nélküli tömeges elbocsátásra készül az Amazon
Példa nélküli tömeges elbocsátásra készül az Amazon

Portfolio
Jövő héten újabb nagyszabású leépítési hullámot indíthat az Amazon: a Bloomberg két, a terveket ismerő forrása szerint a vállalat összesen mintegy 30 ezer irodai dolgozót bocsáthat el. Hasonló témákról szó lesz március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!
Az online kereskedelmi óriás tavaly októberben már

körülbelül 14 ezer fehérgalléros munkavállalótól vált meg, ami a most tervezett összes leépítés nagyjából felének felel meg.

A következő körben hasonló nagyságrendű elbocsátásra lehet számítani, amely akár már kedden megkezdődhet.

A leépítés érintheti az Amazon Web Services felhőszolgáltatási üzletágat, a kiskereskedelmi részleget, a Prime Video streamingszolgáltatást, valamint a humánerőforrás-területet is. A konkrét részletek azonban egyelőre nem ismertek.

Az októberi elbocsátások idején a cég a mesterséges intelligencia térnyerésére hivatkozott. Andy Jassy vezérigazgató később ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy a döntés mögött elsősorban nem pénzügyi vagy technológiai okok állnak, hanem a túlbonyolított bürokrácia visszaszorítása.

A teljes, mintegy 30 ezres létszámcsökkentés az Amazon 1,58 milliós globális dolgozói állományának csak kis hányada lenne, az irodai munkakörök közel tíz százalékát viszont érintené. A vállalat alkalmazottainak többsége jelenleg is raktárakban és logisztikai központokban dolgozik.

Ha a mostani terv megvalósul, ez lesz az Amazon harmincéves történetének legnagyobb leépítése. A cég eddigi negatív rekordja 2022-ben született, amikor összesen mintegy 27 ezer munkahely szűnt meg.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

