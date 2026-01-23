Rekordszintre emelkedett a Mol árfolyama

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Kis plusz Európában
Stagnálással illetve kis plusszal nyitottak a vezető európai részvényindexek. A befektetők még emésztik Donald Trump vámfenyegetéseit és azok visszavonását.
Csúcson a Mol
2007 szeptemberéig kell visszamenni az időben a Mol történelmi csúcsáig, akkor 3877 forintig emelkedett az árfolyam, ezt a rekordot ma szárnyalta túl az olajpapír. Részletes elemzésünk a témában itt olvasható.
19 évet kellett erre várni: itt a történelmi csúcs a Molnál!
Nem túlzás azt állítani, hogy történelmi nap a mai a Mol befektetői számára, az árfolyam ugyanis sikeresen megdöntötte a 2007 szeptemberében elért rekordot. A szerbiai NIS olajfinomító felvásárlásával kapcsolatos spekuláció felerősödésével már több, mint 30 százalékot ralizott idén a részvény – egy ilyen felfokozott hangulatban talán az a legfontosabb kérdés, hogy lehet-e még tér a további rali előtt. Több elemzői eszközt is segítségül hívunk, hogy közelebb kerüljünk a válaszhoz.
Tovább emelkedik a magyar tőzsde
Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde, a Mol húzza most a piacot, a tegnapi rali után további 1,5 százalékot emelkedett, így nagyon közel került ahhoz, hogy új történelmi csúcsra emelkedjen. Az OTP kis pluszban, a Telekom kis mínuszban nyitott, a Richter a tegnapi nagy emelkedés után 1 százalékot esett.
Szembe mennek Brüsszellel az autógyártók: nem kérnek az új szabályokból
Mély törésvonalak rajzolódnak ki az európai autóiparban, miközben az Európai Bizottság „Európában készült" termékeket előnyben részesítő iparpolitikával védené a piacot az olcsó kínai importtól, az autógyártók többsége óvatosan kihátrált a kezdeményezés mögül, attól tartva, hogy a részletek tisztázatlansága és a szigorú tartalmi szabályok rontanák versenyképességüket, írja a Financial Times.
Úszik a pénzben a Volkswagen, közben az egyik gyárat autóbontásra állítják át
A Volkswagen egyszerre szorítja lejjebb a költségeit és nyit új irányok felé: miközben tömeges munkahelyleépítést és vezetői karcsúsítást hajt végre, a szászországi Zwickauban úttörő szerepet vállal az autók újrahasznosításában, felkészülve az EU szigorodó körforgásos gazdasági szabályaira, írja a Der Standard.
Száguldás
Erősen indul a nap a nemesfémeknél, az ezüst 2 százalékot ugrott, ezzel egyre közelebb a 100 dolláros szint, az arany pedig új történelmi csúcsra, 4950 dollár fölé araszolt.
Folytatódhat az emelkedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,5 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,35 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,6 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,07 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,48 százalékot emelkedhet, a CAC 0,04 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,03 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,2 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,19 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma a KSH közli a decemberi foglalkoztatottsági adatokat és a novemberi kereseti statisztikát. Külföldön a figyelem a januári beszerzésimenedzser-indexekre irányul Németországban, Franciaországban és az Egyesült Államokban, majd az amerikai Michigan-index zárja a hetet, képet adva a fogyasztói hangulat alakulásáról.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 12,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,0 százalékos eséssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 29,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 12,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 384,01
|0,6%
|-0,1%
|2,1%
|2,7%
|11,8%
|59,3%
|S&P 500
|6 913,35
|0,5%
|-0,4%
|0,5%
|1,0%
|13,6%
|80,0%
|Nasdaq
|25 518,35
|0,8%
|-0,1%
|0,2%
|1,1%
|16,8%
|90,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 688,89
|1,7%
|-0,8%
|6,5%
|6,7%
|35,4%
|87,5%
|Hang Seng
|26 629,96
|0,2%
|-1,1%
|3,2%
|3,9%
|34,6%
|-9,6%
|CSI 300
|4 723,71
|0,0%
|-0,6%
|2,4%
|2,0%
|24,4%
|-15,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 856,47
|1,2%
|-2,0%
|2,4%
|1,5%
|16,9%
|79,2%
|CAC
|8 148,89
|1,0%
|-2,0%
|0,3%
|0,0%
|4,0%
|46,6%
|FTSE
|10 150,05
|0,1%
|-0,9%
|2,9%
|2,2%
|18,8%
|51,6%
|FTSE MIB
|45 091,23
|1,4%
|-1,7%
|1,1%
|0,3%
|25,8%
|104,1%
|IBEX
|17 663,4
|1,3%
|0,1%
|2,9%
|2,1%
|48,6%
|119,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|125 197,2
|3,2%
|3,7%
|12,9%
|12,8%
|46,2%
|187,0%
|ATX
|5 544,9
|2,5%
|1,4%
|5,8%
|4,1%
|46,1%
|84,7%
|PX
|2 724,07
|2,0%
|-0,9%
|2,2%
|1,4%
|46,3%
|159,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|38 940
|2,4%
|3,2%
|9,8%
|10,9%
|62,3%
|186,3%
|Mol
|3 810
|5,9%
|9,0%
|31,9%
|29,6%
|31,4%
|70,2%
|Richter
|10 540
|3,8%
|1,8%
|9,0%
|6,8%
|-1,1%
|29,2%
|Magyar Telekom
|1 948
|2,5%
|2,5%
|8,2%
|8,7%
|38,9%
|387,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|59,24
|-1,9%
|0,2%
|1,8%
|3,5%
|-22,2%
|13,4%
|Brent
|65,27
|0,0%
|2,3%
|5,1%
|7,3%
|-17,6%
|17,5%
|Arany
|4 873,79
|2,8%
|5,5%
|9,8%
|12,7%
|76,8%
|162,9%
|Devizák
|EURHUF
|382,0250
|-0,6%
|-0,9%
|-1,7%
|-0,5%
|-6,9%
|6,8%
|USDHUF
|325,5848
|-0,9%
|-2,0%
|-1,5%
|-0,4%
|-17,3%
|10,8%
|GBPHUF
|438,8899
|-0,6%
|-1,2%
|-1,3%
|-0,4%
|-9,7%
|9,1%
|EURUSD
|1,1734
|0,3%
|1,1%
|-0,3%
|-0,1%
|12,6%
|-3,6%
|USDJPY
|158,2200
|0,0%
|-0,2%
|0,8%
|0,9%
|1,2%
|52,4%
|GBPUSD
|1,3479
|0,4%
|0,7%
|0,2%
|0,2%
|9,4%
|-1,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|89 464
|0,1%
|-6,4%
|1,0%
|0,8%
|-13,7%
|171,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,25
|-0,1%
|1,9%
|2,5%
|2,1%
|-7,7%
|289,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,84
|0,1%
|2,2%
|-1,0%
|-0,7%
|13,6%
|-624,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,76
|-0,6%
|-0,3%
|-1,5%
|-1,6%
|-2,2%
|186,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: loveguli
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
