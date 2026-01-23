  • Megjelenítés
Rekordszintre emelkedett a Mol árfolyama
Rekordszintre emelkedett a Mol árfolyama

Portfolio
Jót tett a piaci hangulatnak, hogy a Grönland megszerzése kapcsán belengetett vámokat visszavonta Donald Trump, ami után szerdán és csütörtökön éles felpattanás jött az európai és amerikai tőzsdéken. Az emelkedés pénteken is folytatódhat, az ázsiai tőzsdék jellemzően emelkedtek, Európában kis pkuszban indult a kereskedés. A magyar tőzsdén a nagy sztori most a Mol, az olajcég árfolyama történelmi csúcsra emelkedett.

Kis plusz Európában

Stagnálással illetve kis plusszal nyitottak a vezető európai részvényindexek. A befektetők még emésztik Donald Trump vámfenyegetéseit és azok visszavonását.

Csúcson a Mol

2007 szeptemberéig kell visszamenni az időben a Mol történelmi csúcsáig, akkor 3877 forintig emelkedett az árfolyam, ezt a rekordot ma szárnyalta túl az olajpapír. Részletes elemzésünk a témában itt olvasható.

Nem túlzás azt állítani, hogy történelmi nap a mai a Mol befektetői számára, az árfolyam ugyanis sikeresen megdöntötte a 2007 szeptemberében elért rekordot. A szerbiai NIS olajfinomító felvásárlásával kapcsolatos spekuláció felerősödésével már több, mint 30 százalékot ralizott idén a részvény – egy ilyen felfokozott hangulatban talán az a legfontosabb kérdés, hogy lehet-e még tér a további rali előtt. Több elemzői eszközt is segítségül hívunk, hogy közelebb kerüljünk a válaszhoz. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább emelkedik a magyar tőzsde

Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde, a Mol húzza most a piacot, a tegnapi rali után további 1,5 százalékot emelkedett, így nagyon közel került ahhoz, hogy új történelmi csúcsra emelkedjen. Az OTP kis pluszban, a Telekom kis mínuszban nyitott, a Richter a tegnapi nagy emelkedés után 1 százalékot esett.

Mély törésvonalak rajzolódnak ki az európai autóiparban, miközben az Európai Bizottság „Európában készült” termékeket előnyben részesítő iparpolitikával védené a piacot az olcsó kínai importtól, az autógyártók többsége óvatosan kihátrált a kezdeményezés mögül, attól tartva, hogy a részletek tisztázatlansága és a szigorú tartalmi szabályok rontanák versenyképességüket, írja a Financial Times. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

A Volkswagen egyszerre szorítja lejjebb a költségeit és nyit új irányok felé: miközben tömeges munkahelyleépítést és vezetői karcsúsítást hajt végre, a szászországi Zwickauban úttörő szerepet vállal az autók újrahasznosításában, felkészülve az EU szigorodó körforgásos gazdasági szabályaira, írja a Der Standard. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Száguldás

Erősen indul a nap a nemesfémeknél, az ezüst 2 százalékot ugrott, ezzel egyre közelebb a 100 dolláros szint, az arany pedig új történelmi csúcsra, 4950 dollár fölé araszolt.

Folytatódhat az emelkedés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,5 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,35 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,6 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,07 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,48 százalékot emelkedhet, a CAC 0,04 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,03 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,2 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,19 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma a KSH közli a decemberi foglalkoztatottsági adatokat és a novemberi kereseti statisztikát. Külföldön a figyelem a januári beszerzésimenedzser-indexekre irányul Németországban, Franciaországban és az Egyesült Államokban, majd az amerikai Michigan-index zárja a hetet, képet adva a fogyasztói hangulat alakulásáról.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 12,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,0 százalékos eséssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 29,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,8 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 12,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 384,01 0,6% -0,1% 2,1% 2,7% 11,8% 59,3%
S&P 500 6 913,35 0,5% -0,4% 0,5% 1,0% 13,6% 80,0%
Nasdaq 25 518,35 0,8% -0,1% 0,2% 1,1% 16,8% 90,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 688,89 1,7% -0,8% 6,5% 6,7% 35,4% 87,5%
Hang Seng 26 629,96 0,2% -1,1% 3,2% 3,9% 34,6% -9,6%
CSI 300 4 723,71 0,0% -0,6% 2,4% 2,0% 24,4% -15,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 856,47 1,2% -2,0% 2,4% 1,5% 16,9% 79,2%
CAC 8 148,89 1,0% -2,0% 0,3% 0,0% 4,0% 46,6%
FTSE 10 150,05 0,1% -0,9% 2,9% 2,2% 18,8% 51,6%
FTSE MIB 45 091,23 1,4% -1,7% 1,1% 0,3% 25,8% 104,1%
IBEX 17 663,4 1,3% 0,1% 2,9% 2,1% 48,6% 119,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 125 197,2 3,2% 3,7% 12,9% 12,8% 46,2% 187,0%
ATX 5 544,9 2,5% 1,4% 5,8% 4,1% 46,1% 84,7%
PX 2 724,07 2,0% -0,9% 2,2% 1,4% 46,3% 159,7%
Magyar blue chipek              
OTP 38 940 2,4% 3,2% 9,8% 10,9% 62,3% 186,3%
Mol 3 810 5,9% 9,0% 31,9% 29,6% 31,4% 70,2%
Richter 10 540 3,8% 1,8% 9,0% 6,8% -1,1% 29,2%
Magyar Telekom 1 948 2,5% 2,5% 8,2% 8,7% 38,9% 387,6%
Nyersanyagok              
WTI 59,24 -1,9% 0,2% 1,8% 3,5% -22,2% 13,4%
Brent 65,27 0,0% 2,3% 5,1% 7,3% -17,6% 17,5%
Arany 4 873,79 2,8% 5,5% 9,8% 12,7% 76,8% 162,9%
Devizák              
EURHUF 382,0250 -0,6% -0,9% -1,7% -0,5% -6,9% 6,8%
USDHUF 325,5848 -0,9% -2,0% -1,5% -0,4% -17,3% 10,8%
GBPHUF 438,8899 -0,6% -1,2% -1,3% -0,4% -9,7% 9,1%
EURUSD 1,1734 0,3% 1,1% -0,3% -0,1% 12,6% -3,6%
USDJPY 158,2200 0,0% -0,2% 0,8% 0,9% 1,2% 52,4%
GBPUSD 1,3479 0,4% 0,7% 0,2% 0,2% 9,4% -1,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 89 464 0,1% -6,4% 1,0% 0,8% -13,7% 171,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,25 -0,1% 1,9% 2,5% 2,1% -7,7% 289,6%
10 éves német állampapírhozam 2,84 0,1% 2,2% -1,0% -0,7% 13,6% -624,2%
10 éves magyar állampapírhozam 6,76 -0,6% -0,3% -1,5% -1,6% -2,2% 186,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Ma eldőlhet a font sorsa

Juhász Gergely: új pénzügyi világrend épül, aminek az arany lesz a középpontja

Három erő alakítja át a világot: az elemzők szerint ez vár ránk az előttünk álló évben

Címlapkép forrása: loveguli

