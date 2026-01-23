  • Megjelenítés
Sínrepedés okozhatta az egyik legsúlyosabb európai vonatbalesetet
Sínrepedés okozhatta az egyik legsúlyosabb európai vonatbalesetet

A spanyol vasúti baleseteket vizsgáló hatóság előzetes jelentése szerint a múlt vasárnapi, dél-spanyolországi nagysebességű vonatbalesetet feltehetően egy, már a szerelvény érkezése előtt kialakult sínrepedés okozta.

A vasúti balesetek kivizsgálásáért felelős spanyol hatóság, a CIAF pénteken tette közzé előzetes jelentését a Dél-Spanyolországban történt kisiklásról. A dokumentum szerint

a pályahibát valószínűleg már a vonat érkezése előtt észlelni lehetett volna.

A Córdobához tartozó Adamuz térségében bekövetkezett szerencsétlenség Európa egyik legsúlyosabb vasúti tragédiája: 45 ember vesztette életét, amikor a magánkézben lévő Iryo konzorcium nagysebességű vonata kisiklott, majd frontálisan összeütközött az állami Renfe vasúttársaság szemből érkező szerelvényével.

A CIAF honlapján közzétett előzetes jelentés leszögezi: a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a sínrepedés még az Iryo vonatának áthaladása előtt keletkezett, és ez vezetett a kisiklást eredményező pályahibához.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

