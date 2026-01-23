Új óriás született az európai védelmi szektorban - Száguld a 4iG partnere a tőzsdén!

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Száguld a CSG

Az amszterdami tőzsdére lépés után rendkívül nagy az érdeklődés a Czechoslovak Group, röviden CSG részvényei iránt,

az első kereskedési napon 32 százalékot raliztak.

A papírok az IPO során meghatározott 25 eurós kibocsátási árhoz képest gyorsan 33 euróig emelkedtek, amivel

a vállalat piaci kapitalizációja megközelítette a 32 milliárd eurót.

Ez a teljesítmény a védelmi ipar történetének egyik legsikeresebb európai tőzsdei bevezetésévé tette a tranzakciót.

Nagy IPO volt

A CSG az elsődleges kibocsátás során 30 millió új részvényt értékesített, miközben a fő tulajdonos, a CSG FIN további több mint 102 millió meglévő részvényt adott el, az opciókkal együtt összesen legfeljebb 15,2 százalékos közkézhányadot kialakítva. Az IPO teljes volumene az esetleges túljegyzési opció teljes lehívása mellett megközelítette a 3,8 milliárd eurót, amellyel ez lett a valaha volt legnagyobb védelmi ipari tőkebevonás, és az amszterdami tőzsde legnagyobb tőzsdei bevezetése a 2006-os KKR-tranzakció óta. A kibocsátás során befolyó összegből

a társaság mintegy 724 millió eurót vont be növekedési és általános vállalati célokra,

a fennmaradó rész a fő tulajdonoshoz került, Michael Strnad így összesen közel 3 milliárd eurót realizált.

A befektetői érdeklődés rendkívül erős volt, az order book már a jegyzési időszak elején betelt. A kibocsátásban jelentős szerepet játszottak az úgynevezett cornerstone befektetők is, köztük a BlackRock, az Artisan Partners és az Al-Rayyan Holdings, a Qatar Investment Authority leányvállalata, amelyek egyenként 300 millió eurós kötelezettségvállalással szálltak be az IPO-ba. Ez önmagában is erős bizalmi jelzés volt a piac számára, amely hozzájárult a sikeres árazáshoz és az erős tőzsdei rajthoz.

A CSG központja Prágában található, és az egyik leggyorsabban növekvő globális védelmi ipari csoportnak számít. A vállalat nagy, közepes és kis kaliberű lőszerek, nehéz szárazföldi haditechnikai eszközök, valamint radar- és védelmi rendszerek gyártásával foglalkozik, ügyfelei között kormányok, védelmi minisztériumok és NATO-tagállamok szerepelnek több mint 70 országban. A cég a kis kaliberű lőszerek piacán globálisan piacvezető, míg a közepes és nagy kaliberű szegmensben Európa második legnagyobb gyártója. A vállalat növekedését az elmúlt években jelentős akvizíciók is támogatták, köztük a 2024-es, 2,2 milliárd dolláros amerikai Kinetic Group felvásárlása, amely olyan ismert márkákat foglal magában, mint a Remington.

A társaság stratégiájában a tőzsdei jelenlét nemcsak tőkebevonást jelent, hanem azt is, hogy a részvényeket a jövőben akvizíciós fizetőeszközként kívánják használni. Ez különösen fontos lehet egy olyan iparágban, ahol a konszolidáció és a kapacitásbővítés kulcsszerepet játszik, miközben az európai kormányok a geopolitikai feszültségek és az orosz–ukrán háború hatására jelentősen növelik védelmi kiadásaikat. A cég kulcsfontosságú megrendelői közé tartozik Ukrajna is, ami tovább erősíti a bevételi kilátásokat a jelenlegi biztonságpolitikai környezetben.

A pénzügyi kilátások is támogatták a befektetői optimizmust. A CSG már korábban jelezte, hogy 2026-ban árbevétele 7,4–7,6 milliárd euró közé emelkedhet, szemben a 2025-re várt több mint 6,4 milliárd euróval. A vállalat emellett 30–40 százalékos osztalék-kifizetési rátát céloz meg, amelyet 2027-től, a 2026-os üzleti év eredménye alapján tervez bevezetni.

A mai árfolyamemelkedéssel a CSG piaci értéke már az első napon meghaladta a cseh tőzsde legnagyobb vállalatának számító CEZ kapitalizációját is, ami jól mutatja a befektetők által a védelmi szektorba árazott növekedési prémiumot.

A 4iG partnere a cseh cég

A 4iG és a CSG kapcsolata az elmúlt években fokozatosan stratégiai együttműködéssé vált, amely jól illeszkedik mindkét vállalat védelmi és ipari fókuszú terjeszkedési stratégiájába. A két cég elsősorban a védelmi iparhoz kapcsolódó projektekben talált egymásra, ahol a 4iG magyarországi ipari és állami kapcsolatrendszere, valamint technológiai integrációs képességei jól egészítik ki a CSG gyártási, hadiipari és nemzetközi piacokon felhalmozott tapasztalatát. Az együttműködés mögött közös érdek húzódik meg a régiós védelmi kapacitások bővítésében, különösen a lőszergyártás, a haditechnikai beszállítói láncok és a stratégiai ipari szuverenitás erősítése terén. A CSG számára a partnerség lehetőséget teremt a magyarországi és közép európai jelenlét elmélyítésére, míg a 4iG számára a védelmi ipar egy új, magas növekedési potenciállal rendelkező lábat jelent az infokommunikációs és energetikai tevékenységek mellett. A kapcsolat nem pénzügyi befektetői jellegű, hanem inkább ipari és stratégiai együttműködésként értelmezhető, amely illeszkedik ahhoz a tágabb európai trendhez, hogy a régió országai saját védelmi ipari kapacitásaikat kívánják erősíteni a megváltozott geopolitikai környezetben.

Címlapkép forrása: Lina Selg/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ