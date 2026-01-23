Újabb akvizícióra készül a Navigator Investments, megvenné az evoprót

Újabb akvizícióval erősítené ipari portfólióját a Navigator Investments, a társaság szándéknyilatkozatot írt alá az evopro systems engineering Kft. megvásárlásáról, amely jelentős árbevétellel és stabil jövedelmezőséggel rendelkezik.

A Navigator Investments ma kölcsönös szándéknyilatkozatot írt alá az evopro systems engineering Kft. tulajdonosaival az evopro üzletrészeinek megvásárlásáról. A megállapodás a tranzakció előkészítő szakaszát jelenti, amelynek keretében a felek megkezdik az adásvétel részletes feltételeinek kidolgozását.

Az evopro ipari automatizálással és összeszereléssel foglalkozó vállalat, amely 2024-ben 2 milliárd forintot meghaladó árbevételt, és 150 millió forint feletti EBITDA-t ért el, így pénzügyi szempontból is stabil, növekedési potenciállal rendelkező célpontnak számít.

A tervezett felvásárlás illeszkedik a Navigator Investments tőzsdére lépéskor elfogadott stratégiájához, amelynek középpontjában az ipari fókuszú portfólió tudatos bővítése áll. A tranzakcióval a társaság tovább erősítené jelenlétét az ipari és mérnöki szolgáltatások piacán.

A szándéknyilatkozat értelmében a Navigator Investments megindítja az evopro átvilágítását (due diligence), miközben a felek párhuzamosan dolgoznak az adásvétel jogi és pénzügyi feltételeinek véglegesítésén. Amennyiben a folyamat sikeresen lezárul, a felek várhatóan legkésőbb 2026. április 30-ig megkötik az adásvételi szerződést.

A Navigator Investments árfolyama idén 5 százalékot esett, az elmúlt egy évben 14 százalékot emelkedett.

