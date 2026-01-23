  • Megjelenítés
Vizsgálat indult a Meta ellen a WhatsApp miatt
Vizsgálat indult a Meta ellen a WhatsApp miatt

A brit médiahatóság, az Ofcom vizsgálatot indított a Meta ellen, mert gyanúja szerint a vállalat nem adott teljes körű és pontos adatokat a WhatsApp-pal kapcsolatos ügyleteiről.

Az Ofcom pénteken közölte, hogy

hivatalos vizsgálatot indított a Meta ellen a WhatsAppkal összefüggésben szolgáltatott adatok ügyében.

A hatóság azt ellenőrzi, hogy a vállalat megfelelt-e az információszolgáltatási kötelezettségeinek.

A szabályozó tavaly felülvizsgálta az üzleti célú tömeges SMS-üzenetek nagykereskedelmi piacát, amelyet a vállalatok jellemzően időpont-emlékeztetők, valamint csomagkézbesítési értesítések küldésére használnak.

Az Ofcom közlése szerint a rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak, hogy a Metától kapott válaszok nem voltak teljes körűek és nem bizonyultak kellően pontosnak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

