Drasztikus vámcsökkenéssel nyílhat meg a világ egyik legnagyobb piaca az európai autók előtt
Drasztikus vámcsökkenéssel nyílhat meg a világ egyik legnagyobb piaca az európai autók előtt
Drasztikus vámcsökkenéssel nyílhat meg a világ egyik legnagyobb piaca az európai autók előtt

Portfolio
India az Európai Unióval kötendő szabadkereskedelmi megállapodás keretében drasztikusan, 40 százalékra csökkentené az uniós személyautókra kivetett, jelenleg 70–110 százalékos vámokat, ami alapjaiban alakíthatja át a világ harmadik legnagyobb autópiacát.

India jelentős lépésre készül az Európai Unióval tervezett szabadkereskedelmi megállapodás keretében:

a kormány a jelenlegi, 70–110 százalék közötti vámot 40 százalékra csökkentené az uniós tagállamokból importált személyautók esetében.

A tárgyalásokat ismerő források szerint a kedvezményes vámtétel a 15 ezer eurónál drágább autókra vonatkozna, és idővel akár 10 százalékra is mérséklődhet.

A megállapodást már kedden bejelenthetik, és a felek "minden megállapodások anyjának" nevezik. Az egyezmény bővítheti a kétoldalú kereskedelmet, és fellendítheti az indiai exportot olyan területeken, mint a textilipar vagy az ékszeripar, amelyeket augusztustól 50 százalékos amerikai vámok sújtanak.

India a világ harmadik legnagyobb autópiaca az Egyesült Államok és Kína mögött, ugyanakkor az egyik legszigorúbban védett is. A magas vámokat autóipari vezetők – köztük Elon Musk – többször bírálták már. A források szerint az indiai kormány évente mintegy 200 ezer hagyományos meghajtású autóra alkalmazná az alacsonyabb vámtételt.

Az elektromos autókat a kedvezményből öt évig kizárnák, hogy védjék a hazai gyártók – például a Mahindra és a Tata – fejlődő elektromosautó-üzletágát.

Az alacsonyabb vámok az olyan európai gyártóknak kedveznek, mint a Volkswagen, a Renault, a Stellantis, valamint a Mercedes-Benz és a BMW. Ezek a cégek jelenleg 4 százalék alatti piaci részesedéssel rendelkeznek Indiában, ahol a japán Suzuki és a helyi márkák együttesen a piac mintegy kétharmadát birtokolják.

Az indiai újautó-piac volumene 2030-ra várhatóan évi 6 millió darabra nő a jelenlegi 4,4 millióról. A Renault új stratégiával tér vissza az országba, a Volkswagen-csoport pedig a Skoda márkán keresztül tervezi következő beruházásait.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

