Így fektess be mesterséges intelligenciába anélkül, hogy mesterséges intelligenciába fektetnél - Mutatunk pár tippet

A mesterséges intelligenciába való befektetés úgy is lehetséges, hogy nem fektetünk közvetlenül a technológiába – ezzel megkerülve az AI-lufival kapcsolatos kockázatokat, amelyek az elmúlt időszakban az egyik fő aggodalommá váltak a részvénypiaci befektetők körében. A Bank of America stratégiái szerint a „transition investing” egy jó módja lehet annak, hogy csökkentsük a lufi kidurranásával kapcsolatos kockázatot, elemzésükben részletezték, hogy mely szektorokon keresztül lehet ezt megvalósítani, és konkrét részvényeket is megneveztek. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Nem mondunk újdonságot azzal, hogy az elmúlt két évben az AI lett a tőkepiacok központi sztorija, a felfutás, majd a részvénypiaci buborékkal kapcsolatos félelmek nagyban meghatározták a tőzsdei mozgásokat. A befektetői hangulat ugyan 2025 végére kissé megnyugodott, legalábbis az „AI-buborék” miatt aggódók aránya csökkent a BofA felmérései szerint, a magas értékeltségi szintek és a piaci koncentráció azonban továbbra is jelen vannak. Miközben az AI valós, termelékenységet növelő, sokéves beruházási ciklust indított el, egyre többen teszik fel a kérdést:

hogyan lehet részesedni ebből a megatrendből úgy, hogy közben mérsékelt maradjon a kitettség az AI volatilitásának?

A válasz egyre inkább a transition investing, vagyis az átmenethez kapcsolódó témák felé mutat. Ezek a területek az AI építkezés elengedhetetlen résztvevői, árfolyamukat viszont sokszor inkább a politika, a szabályozás és a kereslet-kínálat mozgása alakítja, mintsem az AI-hype.

