Totális váltást követel az új generáció: letarolja a biztosítási piacot a technológiai élmény

Viharos környezetben kell navigálniuk a biztosítóknak idén is, amelyet egyszerre jellemez az ügyféligények radikális megváltozása és a költségszerkezetük drámai átalakulása. Néhány példa:

generációváltás és vagyonátrendeződés : 2048-ig várhatóan 83,5 ezer milliárd dollárnyi vagyon cserél gazdát a generációk között. Ez a történelem legnagyobb vagyonátadása, ami teljesen új megközelítést igényel, mivel az örökösök preferenciái radikálisan eltérnek elődeikétől,

a „phygital" ügyfél dominanciája : a következő generációs ügyfelek 67%-a a fizikai és digitális csatornák ötvözetét (phygital) részesíti előnyben. Európában az online csatornák használata az egyszerű ügyintézésben már 50% feletti, a komplex káreseményeknél pedig 40% körüli,

profitabilitási nyomás és átalakuló költségszerkezet : a biztosítók profitabilitását súlyos költségnyomás fenyegeti. A katasztrófakárok 5-7%-kal, míg az orvosi költségek több mint 10%-kal emelkedhettek 2025-ben. A nem-életbiztosítási (P&C) szegmensben a kombinált mutató (combined ratio) 2–3 százalékponttal nőtt a nagyobb kárgyakoriság miatt,

A szabályozói környezet (pl. GDPR, AI Act, Solvency II), különösen Európában, strukturáló és egyben lassító tényezőként jelenik meg. Míg rövid távon növeli a költségeket, hosszú távon a biztonság és az etikus AI-használat révén versenyelőnyt biztosíthat,

az ügyfélszerzés eddig modelljei mára elavultak. A vagyon- és felelősségbiztosítási (P&HC) szereplőinek 41%-a szerint a disztribúciós stratégia újraértékelése kulcsfontosságú a növekedéshez.

A tanulmány az alábbi 10 fő trendet azonosítja három témakör (értékesítési csatornák és az elköteleződés; működési hatékonyság; technológiai innováció) köré csoportosítva.

Értékesítési csatornák és elköteleződés

Az ügyfelek ma már zökkenőmentes és személyre szabott élményeket várnak el, ami az értékesítési megközelítés újragondolására készteti a biztosítókat. A vagyon- és felelősségbiztosítók (P&C) 41%-a szerint az értékesítési stratégia felülvizsgálata a növekedés és a hatékonyság kulcsa. Az ügyfelek szabadon felhasználható tőkéjük mindössze 8%-át fordítják életbiztosítási fedezetük növelésére. Ez rávilágít a kiaknázatlan növekedési lehetőségre: az életbiztosításokat olyan személyre szabott, célalapú stratégiákkal kell újrapozicionálni, amelyek összekapcsolják a védelmet a szélesebb körű pénzügyi törekvésekkel. Az egészségbiztosítók 43%-a a megelőző szolgáltatások alacsony igénybevételét nevezi meg az orvosi költségek egyik fő okaként. Ez hangsúlyozza a személyre szabott elköteleződés fontosságát: a preventív egészségmagatartás ösztönzése, a korai szűrések és kezelések révén csökkenthetők a kárköltségek. Ezáltal az egészségbiztosító „számlafizetőből” az ügyfél jólétét támogató partnerré válik.

1. trend: Ügyfélközpontúság

A biztosítottak gyakran egymással felcserélhető tömegtermékként („commodity”-ként) tekintenek a biztosításokra, ami növeli az elértéktelenedés kockázatát. Egységes, csatornafüggetlen (omnichannel) élménnyel és az egyéni igényekhez alkalmazkodó, személyre szabott fedezetekkel a biztosítók nem csak az árral tudnak versenyezni. Ennek ellenére sok társaság még mindig küzd az integrált adatok, a modern rendszerek és az üzletkötői kompetenciák hiányával. Ezek nélkülözhetetlenek lennének az intelligens döntéshozatalhoz, amely az ügyfélkapcsolatot tranzakcionális szintről tanácsadói szintre emelné – hiányukban viszont a biztosítók kiszolgáltatottá válnak a versenytársakkal szemben.

Az ügyfelek 60%-a hajlandó megosztani személyes adatait a testre szabott, költséghatékony fedezeti opciókért cserébe, ami a statikus árazástól a személyre szabott, adatvezérelt modellek felé tereli a piacot.

Az ügyfelek 60%-a jobban bízik azokban a biztosítókban, amelyek egységes, minden csatornán átívelő (multichannel) élményt nyújtanak.

A biztosítók 70%-a számolt be az ügyfélmegtartás javulásáról az ügyfélszolgálati adatok osztályokon átívelő integrálása után, ami igazolja, hogy a személyre szabott élmény hűséget és növekedést generál.

A tanulmány lehetőségként említi, hogy a személyre szabás révén a biztosítók előre jelezzék az ügyfelek változó igényeit. Az eredmény alacsonyabb lemorzsolódási arány az adaptív, egyedi kiegészítőkkel rendelkező módozatok révén, valamint az életeseményekhez és életmódhoz igazított, időszerű szerződésmódosítások (up-grade). A biztosítók az ügyfelek viselkedésén és életmódján alapuló, pontos kockázatértékeléssel növelhetik az ügyfél-elégedettséget és az élettartam-értéket, miközben méltányosabb díjakat és gyorsabb kárrendezést kínálnak.

2. trend: Az üzletkötők és tanácsadók támogatása

Az üzletkötők munkáját gyakran nehezítik a széttagolt munkafolyamatok és az elszigetelt rendszerek, amelyekből hiányoznak a valós idejű adatok. Emiatt manuális ügyfél-átvilágításra (KYC) és adminisztrációra kényszerülnek, ami elvonja a figyelmet az értékesítési lehetőségekről. Az élesedő piaci versenyben a biztosítók piaci részesedést és bevételt veszíthetnek, ha ügynökeik nem képesek felvenni a versenyt azokkal, akik azonnali ajánlatokat és személyre szabott javaslatokat kínálnak.

A 40 év alatti fogyasztók 67%-a igényel digitális hozzáférést dedikált tanácsadói támogatás mellett, de a biztosítóknak csupán 16%-a kínál ilyen integrált megoldásokat.

Az ügyfelek 65%-a hajlamos félbeszakítani a folyamatot, ha az adatgyűjtés nehézkes; ez is mutatja, mekkora lehetőség rejlik az üzletkötők egységesített ügyféladatokkal való felruházásában.

Az üzletkötők 85%-a tartja kulcsfontosságúnak a felhasználóbarát ügynöki és ügyfélportálokat, amikor arról döntenek, mely biztosítóval dolgozzanak együtt.

Fennáll a lehetőség a biztosítók számára a szerződésmegtartás és a díjbevétel-növekedés fokozására, ha az üzletkötőket valós idejű elemzésekkel és ajánlómotorokkal segítik. Az egységes ügyféladatok révén célzott keresztértékesítési (cross-sell) és felülértékesítési (up-sell) javaslatokat tehetnek. Ha az ügynökök rendelkeznek valós idejű kockázatértékelési, azonnali ajánlatadási és átfogó pénzügyi tervezési eszközökkel, a gyorsabb és megalapozottabb válaszok révén növelhetik a konverziót, a kötési átlagértéket és az ügyfelek bizalmát.

3. trend: A fiatal szegmens megszólítása

A 40 év alattiak több mint fele alapvető fontosságúnak tartja az életbiztosítást a pénzügyi biztonsághoz, a tényleges penetráció mégis alacsony. Ennek oka, hogy a fiatalabb fogyasztók olyan pénzügyi eszközöket keresnek, amelyek azonnali, kézzelfogható értéket nyújtanak életük során – miközben a hagyományos életbiztosítás csak halál esetén fizet. Bár a biztosítók kínálnak ilyen jellegű szolgáltatásokat, ezeket gyakran nehézkesen igénybe vehető kiegészítőkként, nem pedig az életmódot támogató alapértékként tálalják. Ez három kritikus rést eredményez: komplex folyamatok, irreleváns ajánlatok és a technológiai szektor szereplőihez képest alacsonyabb szintű ügyfélélmény (CX).

A fiatalok 32%-a szerint az életbiztosítás nem felel meg az aktuális élethelyzetüknek.

A 40 év alattiak több mint 40%-a vár el „élő” szolgáltatásokat (living benefits), például készpénzfelvételi lehetőséget életeseményekre, vagy egészségmegőrzési kedvezményeket. Ez az élethosszig tartó érték iránti igény növekedését jelzi.

Becslések szerint 2048-ig 83 500 milliárd dollár cserél gazdát (átlagosan 106 000 dollár fejenként) a történelem legnagyobb generációk közötti vagyonátadása során. Az örökösök 40%-a az életbiztosítást tartja az egyik elsődleges befektetési célpontnak.

A biztosítók piaci részesedést szerezhetnek, ha az „élő” szolgáltatásokat alapvető értékajánlatként pozicionálják moduláris, rugalmas termékeikben. Ez a megközelítés növeli az ügyfél élettartam-értékét, javítja a Net Promoter Score-t (NPS), és a biztosítást egy „megkötöm és elfelejtem” típusú termékből aktív pénzügyi eszközzé alakítja. Az összekapcsolt adatökoszisztémák és intelligens platformok csökkenthetik az akvizíciós költségeket, az ökoszisztéma-partnerekkel való együttműködés pedig lehetővé teszi a szolgáltatások integrálását különböző csatornákon.

4. trend: Együttműködés a testreszabhatóságért

Az egészségügyi ökoszisztéma összetett. Miért? A kórházak, az alapellátók és a biztosítók közötti szoros együttműködés hiánya megnehezíti a személyre szabott termékek iránti igény kielégítését és a költségek kontrollálását. A szolgáltatókkal való gyenge összehangoltság miatt a biztosítók kommunikációja sem egységes, ami zavart kelt az ügyfelekben a fedezeteikkel kapcsolatban. Ez az inhatékony ellátás-igénybevétel és az ügyfélszolgálati leterheltség révén növeli az adminisztratív költségeket.

Az egészségügyi fogyasztók 80%-a szerint a csatornák közötti egységes üzenetek a bizalom kulcsai, 73%-uk pedig nagyra értékeli a személyre szabott kommunikációt.

A biztosítók 72%-a a szolgáltatások túlzott vagy nem megfelelő használatát nevezi meg a legfőbb költségnövelő tényezőnek.

A biztosítók 71%-a a szerződött szolgáltatói hálózatokkal való együttműködést tartja a legfontosabb költségmenedzsment-stratégiának és a személyre szabott ellátás eszközének.

Ha a biztosítók az ügyfelek igényei alapján irányítják őket a megfelelő szolgáltatókhoz, személyre szabott betegutakat kínálhatnak, miközben csökkentik a felesleges szolgáltatásigénybevételt, kontrollálják a költségeket és erősítik piaci pozíciójukat. A szorosabb együttműködés és az integrált platformok lehetővé teszik az ellátás koordinálását, a párhuzamos vizsgálatok minimalizálását és az egészségügyi eredmények javítását.

Működési hatékonyság

Az emelkedő marzsnyomás, a növekvő katasztrófakárok és az élesedő verseny közepette a biztosítók egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a működési költségek csökkentésére és a szolgáltatásnyújtás javítására. A vagyon- és felelősségbiztosítók (P&C) 45%-a a folyamatoptimalizálást nevezi meg az IT-beruházások egyik fő mozgatórugójaként. Az életbiztosítók több mint 50%-a szerint a digitális ügyfélszolgálati portálok és a központosított CRM-rendszerek kritikus fontosságúak a munkafolyamatok racionalizálásához és a manuális munkaigény csökkentéséhez. Ez elengedhetetlen a növekvő működési igények kezeléséhez és a jövedelmezőség megőrzéséhez. 2028-ra az egészségbiztosítók 67%-a számol azzal, hogy az egészségügyi igények növekedése költségemelkedést és bővítési kényszert von maga után. A kifizetői és szolgáltatói (payer-provider) partnerségek létfontosságúak lesznek a kockázatmegosztásban és az ellátás koordinálásában, miközben a hatékonyabb működés javítja a profitabilitást.

5. trend: Adatok az intelligencia szolgálatában

A biztosítók számára egyre nagyobb kihívást jelent a kárrendezési bizonylatokból, ügyfélinterakciókból és orvosi leletekből származó hatalmas mennyiségű, strukturálatlan vagy félig strukturált adat kezelése. Ez késlelteti a kulcsfontosságú üzleti döntéseket, és korlátozza a gyorsan változó piacokon való versenyképességet. Az adatmennyiség növekedésével a töredezett rendszerek és az inkonzisztens adatmodellek gátolják az átjárhatóságot és a hozzáférést. Ezért van szükség federált ökoszisztémákra és „data mesh” architektúrákra, amelyek lehetővé teszik a felismeréseken alapuló döntéshozatalt a teljes biztosítási értékláncban.

A biztosítók 70%-a az adatintegritást és az adatminőséget tekinti a legnagyobb kihívásnak, ami korlátozza őket abban, hogy a töredezett adatokat az üzleti eredményeket javító felismerésekké alakítsák.

A biztosítók 69%-a építi be az adatokat és elemzéseket az alapvető üzleti folyamataiba, és teszi lehetővé az üzleti egységek szintű adattulajdonlást (data ownership), hogy felgyorsítsák az új termékek és szolgáltatások piaci bevezetését.

A biztosítók 42%-a már használ generatív MI-t (GenAI) az adatkezelésben az „adatdemokratizálás” érdekében, olyan intuitív felületeket hozva létre, amelyekkel a felhasználók könnyen hozzáférhetnek az adatokhoz és cselekedhetnek azok alapján.

Lehetőség a biztosítók számára az, hogy a vállalati adatplatformok (data marketplaces) révén fokozzák az adatszinergiát. Ez javítja a kockázatértékelést, racionalizálja a működést a csalások megelőzésével és a valós kárigények gyorsabb rendezésével, valamint a kárszivárgás (claims leakage) csökkentésével növeli a profitot is. A fejlett adatelemzés lehetővé teszi az árazás optimalizálását és az egyéni igényekre szabott módozatok kialakítását.

6. trend: A kockázatelbírálás (underwriting) evolúciója

Az elavult (legacy) rendszereken alapuló, statikus, szabályalapú kockázatelbírálási modellek korlátozzák a valós idejű adatokhoz való hozzáférést, lassítják az automatizációt és gátolják az osztályok közötti együttműködést, pedig ezek elengedhetetlenek lennének a dinamikus kockázatok és felelősségvállalási kitettségek kezeléséhez. Az intelligens felismerések hiánya megakadályozza az MI/ML és a prediktív analitika kihasználását, ami hátráltatja az összetett kockázatok – például a nagyvállalati portfóliók vagy a katasztrófasújtotta régiók – pontos értékelését.

A kockázatelbírálók 56%-a még mindig statikus útmutatókra (például PDF-ekre és táblázatokra) támaszkodik, ami jól mutatja az összetett kockázatok kezelésével kapcsolatos nehézségeket.

A szakemberek 35%-a jelezte, hogy az MI/ML és a prediktív modellek jelentősen javítják a kockázatok megértését.

A fejlett underwriting technológiát bevezető biztosítók 68%-a csökkentette kárhányadát és növelte nyereségét.

Az integrált kockázatelbírálási platformok segíthetik viszont a jövedelmező ügyfelek megszerzését a pontosabb kockázatértékelés és árazás révén. A GenAI és a prediktív analitika együttes alkalmazásával ezek a platformok képesek összefoglalni a strukturálatlan beküldött adatokat, automatizálni a kockázatelbírálási indoklásokat, és felszínre hozni a kritikus kitettségeket. Az eredmény: kevesebb manuális ellenőrzés, pontosabb ajánlatok és gyorsabb piaci reakcióképesség.

7. trend: Értékfókusz (Value-based care)

Az egészségügyi rendszerek az emelkedő költségekkel, a töredezett ellátással és a jobb betegeredmények iránti növekvő igénnyel küzdenek. Ez arra készteti a biztosítókat és a szolgáltatókat, hogy olyan modelleket keressenek, amelyek az ösztönzőket a betegek számára teremtett értékkel összhangban határozzák meg. A gyenge integráció és a korlátozott adatmegosztás növeli a kárköltségeket és az adminisztrációs terheket, valamint nehezíti az eredményalapú ellátás megtérülésének (ROI) igazolását.

Az ügyfelek 40%-a megosztaná személyes egészségügyi adatait személyre szabott tanácsokért vagy jobb fedezetért cserébe, ami az értékalapú, adatvezérelt biztosítás iránti igényt tükrözi.

A biztosítók 43%-a szerint a megelőző szolgáltatások alacsony igénybevétele kulcsfontosságú költségnövelő tényező. Ez rávilágít az olyan modellek szükségességére, amelyek a proaktív ellátást és a korai beavatkozást hangsúlyozzák.

Az USA-beli kifizetők (payers) több mint 80%-a számolt be arról, hogy az MI és a fejlett adatkezelési eszközök javítják a hatékonyságot az értékalapú ellátásban.

Az átjárható szolgáltatói adatok és a prediktív analitika segítségével a biztosítók csökkenthetik a kárkifizetéseket és javíthatják az ügyfélélményt. Lehetővé válik a betegeredmények nyomon követése, a szolgáltatói teljesítmény összehasonlítása és az eredményhez kötött, értékalapú szerződések bevezetése.

8. trend: Éghajlati és katasztrófa-ellenálló képesség

A hagyományos kockázati modellek – a részletes, előretekintő éghajlati adatok hiánya miatt – nem képesek megfelelően kezelni a másodlagos veszélynemek (secondary perils) növekvő súlyosságát és a népesség magas kockázatú zónákba való áramlását. Ez kárvolatilitást okoz és rontja a kockázatelbírálás pontosságát. A szigorodó szabályozói előírások és a szűkülő viszontbiztosítási feltételek mellett elengedhetetlenné váltak a klíma-reziliens modellek.

2024-ben a globális biztosított katasztrófakárok 41%-át a heves konvektív viharok (SCS) okozták.

2050-re a világ népességének 70%-a városokban fog élni, ami a vagyon és az infrastruktúra hatalmas koncentrációját eredményezi a sebezhető régiókban.

A biztosítók 71%-a már beépíti – vagy tervezi beépíteni – a vállalati ügyfelek klímaadaptációs és mérséklési gyakorlatait a kockázatelbírálásba.

A fejlett éghajlati modellek nagy felbontású veszélytérképek, valós idejű adatok és prediktív elemzések ötvözésével erősítik a portfólió ellenálló képességét. A klíma-reziliens underwriting lehetővé teszi a fenntartható növekedést a veszélyeztetett területeken is, mivel olyan pontos kockázati szegmentációt alkalmaz, amelyre a statikus modellekkel dolgozó versenytársak nem képesek.

Technológiai innováció

A vagyon- és felelősségbiztosítók (P&C) közel 50%-a már befektet – vagy tervezi a befektetést – IT-rendszerei modernizálásába a generatív MI-képességek (GenAI) fejlesztése érdekében. A cél a kockázatelbírálási folyamatok automatizálása, a termékinnováció felgyorsítása és új növekedési utak megnyitása. Az elavult technológiai környezet akadályozza a biztosítókat a működés automatizálásában, valamint a biztosítási feltételek és az árazás személyre szabásában. Valójában az életbiztosítók 41%-a jelöli meg a technológiai korlátokat olyan üzleti célok elérésének gátjaként, mint az üzemi költségek csökkentése és a növekedés. Az egészségbiztosítók 56%-a az egészségügyi intézmények közötti gyenge koordinációból adódó túlzott ellátást tekinti az orvosi költségek emelkedésének egyik fő okának. Az MI-alapú automatizálás kritikus tényező az ellátás racionalizálásában, a redundancia csökkentésében és a költségek kontrollálásában.

9. trend: Az öröklött rendszerek (legacy) modernizálása

Az elavult rendszerek „növekedési plafont” jelentenek: a monolitikus architektúra, az elszigetelt folyamatok és a komplex alkalmazások korlátozzák a biztosítókat az új termékek bevezetésében, a feltörekvő piacokra való belépésben és a bevételnövekedést ösztönző skálázódásban. A növekvő IT-beruházások ellenére a régi rendszerek fenntartása és a kisebb módosítások felemésztik a költségvetést, ami lassítja a modernizációt, és megakadályozza a személyre szabott ügyfélélmény (CX) nyújtását. Végső soron ez gátolja a biztosítókat abban, hogy értéket teremtsenek a dinamikusan változó biztosítási piacokon.

A biztosítók 72%-a az öröklött rendszerekkel való adatintegrációt tekinti az innováció legfőbb akadályának.

A biztosítók 50%-a elismeri, hogy lemaradásban van a régi rendszerek kivezetésével és a működés teljes körű modernizálásával.

A biztosítók 78%-a használ felhőalapú megoldásokat a működési hatékonyság növelése, a gyorsabb szolgáltatásnyújtás és a rugalmasság érdekében.

A felhőalapú (cloud-native) rendszerek egyszerűsítik a működést, és a csatornafüggetlen elköteleződés, a valós idejű adatbetekintés, valamint az automatizált munkafolyamatok révén javítják az ügyfélélményt. A generatív MI segít a vállalatoknak az öröklött rendszerek gyorsabb modernizálásában azáltal, hogy „visszafejti” a komplex kódokat, feltárva az üzleti logikát és az összefüggéseket. Ez minden üzletágban gyorsabb termékbevezetést tesz lehetővé, és az ökoszisztéma-partnerségek révén ösztönzi a bevételnövekedést.

10. trend: AI-transzformáció nagy léptékben

Az A-pilotprojektek jelenleg még gyakran egyes funkciókra korlátozódnak – korlátozott adatokra támaszkodnak, ami gátolja a skálázhatóságot és az osztályok közötti átjárhatóságot –, így nem tudják megvalósítani a vállalatszintű transzformációt. Az AI-integráció ezen széttagolt megközelítése hosszú távú technológiai adósságot (technical debt) szül, ami inkonzisztens működési modellekhez és irányítási standardokhoz vezet, korlátozva az agilitást és az interoperabilitást.

A biztosítók 49%-a már – részben vagy teljesen – bevezetett generatív AI-megoldásokat a különböző funkciókban, ami erős momentumot jelez a széles körű alkalmazás felé.

A biztosítók 40%-a használja a GenAI-t az adatkezelésben, hogy az összetett elemzéseket precíz, végrehajtható narratívákká alakítsa, segítve az adatvezérelt döntéshozatalt.

A biztosítók 46%-a véli úgy, hogy az AI a legnagyobb pozitív hatást a kockázatelbírálásra (underwriting) és a kockázati profilalkotásra gyakorolja, ezt követi a kárrendezés (20%) és az ügyfélszolgálat (18%).

A vállalatszintű AI lebontja a funkcionális silókat azáltal, hogy az ügyfél-, üzletkötői és kockázatelbírálói kapcsolódási pontok adataira támaszkodik. Ez olyan felismeréseket generál, amelyek felgyorsítják a terméktervezést és csökkentik a piacra kerülési időt (time-to-market). A nagy léptékű AI-alkalmazás lehetővé teszi a biztosítók számára a valós idejű cselekvést olyan prediktív modellek révén, amelyek automatizálják a döntéseket, finomítják az árazást és erősítik a portfóliószintű kockázatfigyelést a nagyobb hatékonyság és nyereségesség érdekében.

