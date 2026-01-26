  • Megjelenítés
FONTOS Felkészülés a pénzügyi tragédiára: magyarok százezreinek a biztosításába nyúl bele az MNB
Az Nvidia próbálja menteni a menthetőt Kínában, kezébe vette a dolgokat a cég vezére
Üzlet

Az Nvidia próbálja menteni a menthetőt Kínában, kezébe vette a dolgokat a cég vezére

Portfolio
Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója a következő napokban Kínába látogat, még a február közepén kezdődő holdújévi ünnepek előtt – értesült a CNBC két, az ügyet ismerő forrástól.
Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?
Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó.
Információ és jelentkezés

Az utazás egy olyan időszakban valósul meg, amikor továbbra sem világos, hogy az amerikai chipgyártó óriás milyen mértékben tud jelen maradni a kínai piacon. Kína korábban az Nvidia adatközponti üzletága bevételeinek egyötödét adta. Az amerikai exportkorlátozások azonban megakadályozzák, hogy a vállalat a legfejlettebb chipjeit értékesítse az országban, mivel Washington meg akarja őrizni technológiai előnyét Pekinggel szemben a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez használt processzorok terén.

Az egyik, névtelenséget kérő forrás szerint Huang hétfőn egy pekingi vállalati rendezvényen vesz részt.

Emellett potenciális vásárlókkal is találkozik, akikkel az amerikai jóváhagyással rendelkező Nvidia-chipek kínai piacra juttatásának logisztikai nehézségeit vitatják meg.

A The Information múlt héten arról számolt be, hogy Kína csak korlátozott célokra – például kutatásra – engedélyezné az Nvidia H200 mesterségesintelligencia-chipek helyi beszerzését. A kínai kereskedelmi minisztérium csütörtökön közölte, hogy nincs tudomása az ügyről.

Még több Üzlet

Megkongatták a vészharangot: nagy boltláncok vonulhatnak ki Magyarországról, mennie kell az árrésstopnak

Felkészülés a pénzügyi tragédiára: magyarok százezreinek a biztosításába nyúl bele az MNB

Súlyos támadást indítottak két lengyel erőmű ellen, kiderült, ki lehetett az elkövető

Huang tavaly legalább háromszor járt Kínában, többek között januárban is, a holdújévi ünnepségek alkalmából.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ahová a csorda tart

A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov

Kasza Elliott-tal

AT&T - elemzés

Mindjárt írok az AT&amp;T chartról is, de az előbb visszanéztem a régi posztjaimat a cégről, és elég nagy párhuzamot látok a mostani Comcast sztoryval. Ami nem jó hír.2020 októberében ezt

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Szeptemberben írtam utoljára a Macy's-ről, akkor éppen egy óriási zöld hetes gyertyát csinált. Azóta is megyeget fölfelé, de kevésbé intenzíven.Átgondoltam, hol adjam el a részvényeimet.

Hitelkárosultak

Elévült tartozás törlése

Ez az írás az adósok oldaláról magyarázza el, mit jelent az elévülés, mit nem, és hogyan lehet azt peres vagy nem peres eljárásban érvényesíteni. Mit jelent az elévülés, és hogyan leh

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiszivárgott az EU titkos terve: drasztikus, Magyarországnak fájó lépésre készülnek a külföldi befektetőkkel szemben
Versenyfutás a milliókért: akár órák alatt elkapkodhatják az új lakossági energiatárolós pályázatot
Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility