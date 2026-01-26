Az Nvidia próbálja menteni a menthetőt Kínában, kezébe vette a dolgokat a cég vezére

Az utazás egy olyan időszakban valósul meg, amikor továbbra sem világos, hogy az amerikai chipgyártó óriás milyen mértékben tud jelen maradni a kínai piacon. Kína korábban az Nvidia adatközponti üzletága bevételeinek egyötödét adta. Az amerikai exportkorlátozások azonban megakadályozzák, hogy a vállalat a legfejlettebb chipjeit értékesítse az országban, mivel Washington meg akarja őrizni technológiai előnyét Pekinggel szemben a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez használt processzorok terén.
Az egyik, névtelenséget kérő forrás szerint Huang hétfőn egy pekingi vállalati rendezvényen vesz részt.
Emellett potenciális vásárlókkal is találkozik, akikkel az amerikai jóváhagyással rendelkező Nvidia-chipek kínai piacra juttatásának logisztikai nehézségeit vitatják meg.
A The Information múlt héten arról számolt be, hogy Kína csak korlátozott célokra – például kutatásra – engedélyezné az Nvidia H200 mesterségesintelligencia-chipek helyi beszerzését. A kínai kereskedelmi minisztérium csütörtökön közölte, hogy nincs tudomása az ügyről.
Huang tavaly legalább háromszor járt Kínában, többek között januárban is, a holdújévi ünnepségek alkalmából.
