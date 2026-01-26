Az USA-ba repülne a Wizz Air

A diszkont légitársaság nem először próbálkozik amerikai engedéllyel: a minisztérium 2022-ben biztonsági aggályokra hivatkozva elutasította a magyar anyavállalat beadványát.

Az amerikai terjeszkedés jelentős stratégiaváltást jelez.

Váradi József vezérigazgató még 2024-ben egyértelműen kizárta a transzatlanti járatok indításának lehetőségét. Akkor a Wizz Air az Airbus új, nagy hatótávolságú keskenytörzsű típusát, az A321 XLR-t Szaúd-Arábiában vetette be, és az Abu-Dzabiban működő csomópontján keresztül tervezte bővíteni közel-keleti jelenlétét.

A Wizz Air végül tavaly bezárta Abu-Dzabiban folytatott működését a költségek csökkentése érdekében, és bejelentette, hogy ismét a közép- és kelet-európai piacra összpontosít. A társaságot 2023 óta a Pratt & Whitney hajtóművek karbantartási problémái sújtják, amelyek miatt flottája egy részét kénytelen volt a földön tartani.

A Wizz Air novemberben már "tesztelte" a transzatlanti útvonalat egy A321 XLR géppel, amikor Orbán Viktor miniszterelnököt szállította Budapestről Washingtonba.

Az észak-atlanti útvonalak ugyanakkor komoly kihívást jelentenek a légitársaságok számára. A British Airways anyavállalata, az International Airlines Group (IAG) tavaly gyengülő keresletről számolt be Donald Trump vám- és bevándorlási politikájának következményeként. Az ír Aer Lingus pedig a közelmúltban felfüggesztette a jegyértékesítést manchesteri bázisa és egyes távolsági célállomások, köztük New York között.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ