Csúcsközelben kezdi a hetet a magyar tőzsde

A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,2 százalékot emelkedett, így jelenleg 125 277 ponton áll az index értéke.
A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Mol árfolyama 1,5 százalékos pluszban áll, a Richter árfolyama 0,2 százalékos pluszban van, a Magyar Telekom árfolyama stagnál, míg az OTP árfolyama 0,4 százalékos mínuszban áll.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Alteo és a Waberer's teljesít, míg a leggyengébben az Akko és az Appeninn indítja a napot.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.
Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.
Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
