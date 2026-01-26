Fontos részleteket közölt Bacsa György az év olajüzletéről

Bacsa György, a Mol-csoport stratégiai igazgatója a beszélgetés során többek között kiemelte: a szerb kormánnyal külön memorandumot írt alá az olajcég, amely rögzíti, hogy a Mol belépését Szerbia támogatja, és meghatározza a támogatás különböző formáit is. Ezt a keretrendszert a későbbiekben egy kormányközi megállapodás erősítheti meg Magyarország és Szerbia között.
A következő időszakban a szükséges hatósági egyeztetések és jóváhagyások mellett a részletes adásvételi szerződés kidolgozása és aláírása jelenti a következő mérföldkövet
– hangsúlyozta Bacsa György, aki elmondta azt is, hogy a részletes adásvételi szerződés kidolgozását és aláírását a felek
a tervek szerint 2026. március végéig szeretnék elérni, ezt követheti a zárási folyamat.
Az ADNOC szerepéről is szó esett: az Abu-Dzabi Nemzeti Olajtársaság stratégiai partnerként több területen is együttműködik a Mol-csoporttal, a NIS-projektben pedig egy közös vállalat (joint venture) létrehozását tervezik. A konstrukció lényege, hogy a Mol irányító tulajdonos marad, miközben az ADNOC kisebbségi részesedéssel csatlakozik.
Bacsa György a podcastben azt is hangsúlyozta, hogy a Mol szakértői és menedzsment szinten is helyszíni átvilágítást végzett Belgrádban és a kulcseszközöknél, köztük a finomítóban is. „Megállapításaink szerint egy jól karbantartott, korszerű technológiával működő finomítóról van szó. A Gazprom Neft a 2008-as privatizáció óta jelentős fejlesztéseket hajtott végre, új üzemeket adott át, modernizálta és bővítette a hálózatot, valamint növelte az upstream termelést” – mondta.
A beszélgetés kitért a rijekai finomító jövőjére is: Bacsa szerint a rijekai fejlesztési program hamarosan meghatározó mérföldkőhöz ér. 2026 márciusában átadják a Mol-csoport egyik legnagyobb beruhását, a közel 700 millió euróból megvalósuló DCU-t (késleltetett kokszoló üzem). Bacsa György egyértelművé tette, hogy a rijekai finomító szerepe független a NIS-tranzakciótól: a két finomítónak saját piaci funkciója és ellátási körzete van, így a két létesítmény ki tudja egészíteni egymást.
Nemrég számoltunk be róla, hogy Aleksandar Vucic szerb elnök televíziós nyilatkozatában azt mondta, hogy
a Mol közel 1 milliárd eurót fizethet a szerb NIS olajipari társaság többségi tulajdonrészéért.
Vucic szerint Szerbia hajlandó lett volna a Gazpromnak és a Gazprom Neftnek a megállapodott ár kétszeresét kifizetni - de nem árulta el, miért nem jött létre az üzlet, mert az "veszélyeztetné Szerbia érdekeit."
A vétel ilyen áron jó üzletnek tűnik elsőre: Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője korábban azt mondta a Portfolionak: Mi a 56,15%-os részesedés értékét 1,4 milliárd euróra taksáljuk, a könyv szerinti érték arányosan egy kicsit magasabb ennél.
Címlapkép forrása: Portfolio
