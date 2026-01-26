Itt az új történelmi csúcs az OTP-nél!

Erős napot zárt a magyar tőzsde, mind a négy hazai blue chip pluszban zárt. Az OTP-nek és a BUX indexnek is sikerült új csúcsra kapaszkodnia ma.

Ma a BUX-index 1,3 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest,

ami új történelmi csúcsot jelent.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Jó volt a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedett,

az OTP ezzel új rekordot állított be.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán is jó volt a hangulat, a legjobban az Alteo és a Gránit Bank teljesített, előbbi 2,4, utóbbi 1,6 százalékot erősödött, a sor végén az Akko állt 2,3 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 11,4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

