Milliárdos befektetést jelentett be az Nvidia, kilőtt a partnercég árfolyama

Az Nvidia részvényenként 87,20 dolláros áron vásárolt CoreWeave törzsrészvényeket. Ez kedvezményt jelent a pénteki, 92,98 dolláros záróárhoz képest.

A CoreWeave mély AI-gyári szakértelmét, platformszoftverét és páratlan végrehajtási sebességét az egész iparág elismeri

– közölte Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója.

Együtt versenyezünk azért, hogy kielégítsük az Nvidia AI-gyárai iránti rendkívüli keresletet, amelyek az AI ipari forradalmának alapját képezik.

A befektetés segít a CoreWeave-nek felgyorsítani a vállalt 5 gigawattos AI-gyárkapacitás kiépítését 2030-ig. A gigawatt az energiafelhasználás mértékegysége, amely egyre elterjedtebben szolgál az AI-adatközpontok kapacitásának leírására. Az 5 gigawatt nagyjából 4 millió amerikai háztartás éves áramfogyasztásának felel meg.

A CoreWeave bevételeinek jelentős részét olyan adatközpontok építéséből és bérbeadásából szerzi, amelyek tele vannak az Nvidia grafikus processzoraival. Ezek kulcsfontosságúak a modellek betanításához és a nagy AI-munkaterhelések futtatásához.

Az Nvidia már korábban is jelentős befektetője volt a CoreWeave-nek. Szeptemberben a CoreWeave legalább 6,3 milliárd dollár értékű megrendelést jelentett be az Nvidiától. A megállapodás szerint a chipgyártó 2032 áprilisáig köteles megvásárolni a vállalatnál rendelkezésre álló, el nem adott kapacitást.

A CoreWeave márciusban lépett tőzsdére a Nasdaqon, és azóta több milliárd dollárnyi hitelt és tőkét vont be. A vállalat az AI-startupok számítási infrastruktúráért folytatott versenyében intenzív üzletkötésbe kezdett: szeptemberben bejelentette, hogy 14,2 milliárd dollár értékű AI-felhőinfrastruktúrát biztosít a Metának, mindössze néhány nappal azután, hogy az OpenAI-jal kötött szerződését 22,4 milliárd dollárra bővítette.

