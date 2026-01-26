  • Megjelenítés
Újabb cégbe száll be az amerikai kormány, 60 százalékot ugrott a részvény
Újabb cégbe száll be az amerikai kormány, 60 százalékot ugrott a részvény

A USA Rare Earth részvényei hétfőn a nyitás előtti kereskedésben 62 százalékos pluszban is jártak, miután kiderült, hogy a Trump-kormányzat egy 1,6 milliárd dollár értékű, adósságot és tőkét egyaránt tartalmazó finanszírozási csomag részeként 10 százalékos tulajdonrészt szerez a bányavállalatban.
A megállapodást, valamint egy különálló, egymilliárd dolláros magánbefektetést ma jelenették be hivatalosan.

A 10 százalékos részesedéssel a kormányzat a vállalat legnagyobb nyilvános részvényesévé válik.

A USA Rare Earth jelenleg a texasi Sierra Blancában épít bányát a Texas Mineral Resources vállalattal közösen, amelyet 2028-ra terveznek megnyitni. Az oklahomiai Stillwaterben emellett mágnesgyártó üzemet épít, amely várhatóan még az idén megkezdi a termelést.

A tranzakció a Trump-kormányzat kritikus ásványkincsekkel kapcsolatos stratégiájának újabb lépése. A kabinet tavaly már szerzett részesedést az MP Materials, a Lithium Americas és a Trilogy Metals vállalatokban is. Egy magas rangú kormányzati tisztviselő múlt hónapban jelezte, hogy további "történelmi megállapodások" várhatók az amerikai bányászati szektorban.

A ritkaföldfémeket – ez a 17 elemből álló csoport – és az ezekből készült mágneseket az iPhone-októl a mosógépeken át az F–35-ös vadászgépekig számos eszközben használják. Nélkülözhetetlenek az elektromos járművekben, az orvosi berendezésekben és a különböző katonai rendszerekben is.

A ritkaföldfém-bányászok részvényei 2025-ben meredeken emelkedtek a szűkülő globális kínálat és a Kínától való függőség csökkentésére irányuló nemzetközi verseny hatására. Donald Trump Grönland esetleges megvásárlására vonatkozó tervei tovább fűtötték az árfolyamokat.

A USA Rare Earth papírjai a nyitás előtt 14 százalékos pluszban vannak, így a részvény tovább építheti januári, már eddig is több mint 100 százalékos raliját. Egy ponton a részvény 40 dolláron is forgott a nyitás előtti kereskedésben, ami több mint 60 százalékos emelkedésnek felelt meg. A Trilogy Metals, a Lithium Americas és az MP Materials amerikai tőzsdén jegyzett részvényei szintén 5–12 százalék közötti emelkedést mutatnak a nyitás előtt.

Forrás: Reuters

