Vucic elárulta: ennyiért vásárolhatott be a Mol a szerb olajcégbe
Aleksandar Vucic szerb elnök hétfői televíziós nyilatkozatában azt mondta, hogy a Mol közel 1 milliárd eurót fizethet a szerb NIS olajipari társaság többségi tulajdonrészéért - számolt be a Reuters.

Bár a Mol a január 19-i bejelentésekor még nem közölt pontos összeget, a szerb elnöktől megtudhattuk, hogy a licit a következőképpen alakult:

Ha jók az értesüléseim, az ár 900 millió és 1 milliárd euró között volt az 56%-os részesedésért

- mondta Vucic a belgrádi Blic TV élő adásában. Megkeresésünkre a Mol nem kommentálta ezt az értesülést.

Vucic szerint Szerbia hajlandó lett volna a Gazpromnak és a Gazprom Neftnek a megállapodott ár kétszeresét kifizetni - de nem árulta el, miért nem jött létre az üzlet, mert az "veszélyeztetné Szerbia érdekeit."

Következő lépésben az ügyletet most az Egyesült Államok Külföldi Vagyonkezelő Hivatalának (OFAC) kell jóváhagynia. A hivatal március 24-ig adott haladékot az orosz vállalatoknak, hogy eladják részesedésüket.

A vétel ilyen áron jó üzletnek tűnik elsőre: Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője korábban azt mondta a Portfolionak: Mi a 56,15%-os részesedés értékét 1,4 milliárd euróra taksáljuk, a könyv szerinti érték arányosan egy kicsit magasabb ennél.

Az Egyesült Államok októberben tiltólistára tette a NIS-t az orosz tulajdon miatt. A cég 56,15%-ban orosz tulajdonban volt, a kontrollt a Gazpromnyeft nevű orosz vállalat gyakorolta. A szankciók miatt azonban decemberben a szerbek kénytelenek voltak lekapcsolni a NIS egyetlen működő finomítóját a Belgrád melletti Pancsevóban, amely üzem a nyersolaj szükségletének 80%-át importálja. A pancsevói finomító névleges kapacitása 90 ezer hordó/nap. A nemzetközi piacon vásárolt napi 70-73 ezer hordó kőolaját kizárólag a Janaf által működtetett Adria rendszeren keresztül lehet beszállítani Szerbiába.

A Mol részvényárfolyama a NIS-ügylet egyre bizonyosabbá válásával párhuzamosan nagyot ralizott,

pénteken új történelmi csúcsra került a jegyzés.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

