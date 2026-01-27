Csúnyán elbánnak ma a fémekkel, nagy esésben az ezüst és a réz

Profitrealizálás kezdődött a réz piacán, mivel a befektetők a közelmúltbeli emelkedés után nyereséget realizáltak, miközben a piac az amerikai jegybank szerdai kamatdöntésére vár. A fémek piacán általánosságban nagy esések vannak, az ezüst és a palládium valóságos mélyrepülésbe kezdett, míg az arany minimális mínuszban tartja magát.

A réz jegyzése 2,7 százalékot esett ma, hétfőn még a január 14-én elért történelmi csúcs közelében mozgott az árfolyam.

A réz egy komoly ralin van túl, és a még mindig magas árak mellett nem meglepő, hogy egyes befektetők bebiztosítják a nyereségüket" – véli az ING elemzője.

A tágabb kép azonban nem sokat változott: a készletek továbbra is szűkösek, a kínálati korlátok pedig fennállnak.

- tette hozzá.

A fémek piacán komolyabb esések bontakoztak ki ma, az ezüst több mint 8 százalékot, a platina 12 százalékot, a palládium pedig 14 százalékot zuhant.

