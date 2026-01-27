Csúnyán elbánnak ma a fémekkel, nagy esésben az ezüst és a réz

A réz jegyzése 2,7 százalékot esett ma, hétfőn még a január 14-én elért történelmi csúcs közelében mozgott az árfolyam.
A réz egy komoly ralin van túl, és a még mindig magas árak mellett nem meglepő, hogy egyes befektetők bebiztosítják a nyereségüket" – véli az ING elemzője.
A tágabb kép azonban nem sokat változott: a készletek továbbra is szűkösek, a kínálati korlátok pedig fennállnak.
- tette hozzá.
A fémek piacán komolyabb esések bontakoztak ki ma, az ezüst több mint 8 százalékot, a platina 12 százalékot, a palládium pedig 14 százalékot zuhant.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Újabb cég jelentette be: tömeges elbocsátások jönnek az AI miatt
Bár egyes szakértők szerint sokszor az AI csak kifogás.
Elkezdett vásárolni saját részvényeiből az MBH Bank
Két nap alatt már 151 millió forintot költött erre.
Megint le kellett zárni egy repteret rejtélyes léggömbök miatt
Rendszeressé vált az elmúlt hónapokban.
Jó hír a bajba kerülő bankoknak: változtat hitelezési szabályain az EKB
Azért ennek vannak bizonyos feltételei.
Dollármilliárdokat költ nagy hatótávolságú tüzérségi rendszerekre Norvégia
Jóváhagyta a norvég parlament.
Jön az újabb havazás Magyarországon - Mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó
Ciklonrendszer érkezik.
Két magyar településen bukkant fel a veszélyes H5N1 vírus
A vírus egyik altípusát mutatták ki.
Elévült tartozás - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Hatalmi űr Teheránban? Ki tölti be, ha meginog az iráni rezsim?
A diplomáciában gyakran elhangzik: ahol kialakul egy hatalmi űr, azt valaki azonnal próbálja betölteni. Az iráni tüntetések véres leverése és az egyre keményebb nemzetközi nyomás közepette
Gazdaságról Virágnyelven - Virág Barnabás és Szabó László
A HAH extra adásában a duplanyugdíjas alapítónk, Szabó Laci beszélget Virág Barnabással, az MNB nemrég lemondott alelnökével, többek között az elmúlt 5 év gazdaságpolitikájáról, az...
Congdon, covid, infláció
Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k
Jön a sokk: hamarosan megtudhatod mennyit fizettél tavaly a bankszámládra
Januárban érkezik az éves számlaköltségedet összesítő díjkimutatás a bankodtól. Nemsokára megtudhatod mennyit fizettél a készpénzfelvételért, átutalásért 2025-ben. Sőt, lehet, hogy m
Munkajog 2026 - év eleji teendők
Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel
Innováció a rajtvonalnál: most a 2. szakasz az aktuális
Van egy fejlesztésed, ami már túl van az ötlet fázison, sőt működik is, de a piacra lépéshez még hiányzik az utolsó, legköltségesebb lépés? Ez a pályázat pont erre ad esélyt: arra, hogy
Évkezdet a telihold árnyékában
Vámok, "árnyékakciók", árnyékflották, olaj és repedező szövetségek - 2026 eleje máris a geopolitikai turbulenciáról szól. Kovács Ádám elemzése azt mutatja meg, hogyan tolódik a klassz
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.
Több százezer magyar biztosításához nyúlnak hozzá: így kerülhető el a pénzügyi tragédia
Javulhatnak a hitelfedezeti biztosítások feltételei.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!