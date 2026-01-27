  • Megjelenítés
Erős volt a forgalom az OTP piacán
Erős volt a forgalom az OTP piacán

Többségében pozitív a hangulat a főbb európai tőzsdéken, pluszban zárt a BUX is.
Ma a BUX-index 0,7 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Jó volt a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedett. Az OTP árfolyama ma átlépte a 40 ezer forintos szintet, a napot végül kicsivel a lélektani határ alatt fejezte be.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a BIF papírjai álltak, amelyek árfolyama 2,9 százalékkal került lejjebb, a PannErgy árfolyama pedig 2,4 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 23,2 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, ami a napi átlag mintegy kétszerese, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
