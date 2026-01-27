Gyanús időzítés: a kormány bejelentése előtt szállt ki a ma nagyot zuhanó cégből a képviselő

Kevin Hern oklahomai republikánus képviselő még decemberben eladta UnitedHealth-részvényeit, hetekkel Trump bejelentése és a negyedéves eredmények nyilvánosságra hozatala előtt. Hern december 23-án 250 000 és 500 000 dollár közötti értékben vált meg a papíroktól, ezzel teljesen kiszállt a pozíciójából. A tranzakciót január 22-én hozták nyilvánosságra.

Az eladás napján a részvények 323,76 és 327,80 dollár között forogtak. Kedden viszont már csak 285,51 dolláron álltak, ami 18,8 százalékos napi mínuszt jelentett.

Hern így az eladás óta mintegy 11,8–12,9 százalékos veszteséget kerülhetett el.

A képviselő eredetileg 2021 szeptemberében vásárolt UnitedHealth-részvényeket: szeptember 2-án 50 000–100 000, szeptember 23-án pedig 250 000–500 000 dollár értékben. Akkoriban a papírok még 400 dollár felett kereskedtek. Bár Hern jó ütemben szállt ki, befektetésén összességében így is nagyjából 21,6 százalékos veszteséget realizált.

A kongresszusi képviselők tőzsdei ügyletei az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kapnak. Hern Trump közeli szövetségesének számít, emellett tagja a Képviselőház Republikánus Politikai Bizottságának és az Egészségügyi Albizottságnak is. Ez

felveti a kérdést, hogy bizottsági munkája révén juthatott-e előzetes információkhoz a kormányzati tervekről.

A közösségi médiában többen is rávilágítottak a gyanús időzítésre. A PelosiTracker nevű fiók bejegyzésében kiemelte, hogy Hern néhány héttel azelőtt adta el teljes pozícióját, hogy a Trump-kormányzat bejelentette a Medicare fix díjas konstrukciójára vonatkozó javaslatát, amelynek hatására a részvény árfolyama összeomlott.

Hern korábban több vállalkozást is működtetett, többek között McDonald's-franchise-tulajdonosként is tevékenykedett. A képviselő már korábban is megsértette a bennfentes kereskedést is szabályozó STOCK-törvényt, amikor elmulasztotta határidőre jelenteni 2021-es tranzakcióit.

Jelenleg 19,9%-os esést mutat hétfői záróértékéhez képest a UnitedHealth Group részvényárfolyama.

