Itt az új csúcs a magyar tőzsdén, megállíthatatlanul robog az OTP

Portfolio
Óvatos emelkedésben vannak egyelőre az európai tőzsdék, a BUX index pedig újabb történelmi csúcsot döntött, ráadásul az OTP jegyzése is soha nem látott szinten áll. Az elmúlt napokban elsősorban a geopolitikai események határozták meg a befektetői közhangulatot: a hétvégén Donald Trump azzal fenyegette meg Kanadát, hogy 100 százalékos vámot vet ki, amennyiben az kereskedelmi megállapodást kötne Kínával, amit Ottawa később határozottan cáfolt. A geopolitikai kockázatok fennmaradása a menekülőeszközök iránti keresletet is erősítette, ennek nyomán az arany ára új rekordot döntött, és tegnap először lépte át az 5000 dolláros szintet - az emelkedés ma is folytatódik. A részvénypiaci hangulatot potenciálisan befolyásoló mai adatok közül az ADP munkaerőpiaci index lehet majd érdekes délután Amerikából, illetve a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon alakulása is formálja a kilátásokat.

Kisebb emelkedésben van ma reggel a BUX index, de ez is elég ahhoz, hogy új csúcson legyen a börze.

Jó hangulatban nyitottak ma a vezető európai tőzsdék, a DAX, a CAC és a FTSE 100 is 0,3 százalékkal került eddig feljebb.

Tartós fundamentumok állnak az arany történelmi árfolyam-emelkedése mögött Ammar Al-Joundi, az Agnico Eagle vezérigazgatója szerint, aki úgy véli, hogy az unciánkénti 5000 dollár fölé emelkedő árfolyam csak egy hosszabb trend újabb állomása - jelentette a Cnbc.

A Micron Technology mintegy 24 milliárd dolláros beruházással bővíti szingapúri memóriachip-gyártó kapacitását, hogy a globális kínálathiány közepette növelje termelését - írta a Cnbc.

A wisconsini Mount Pleasant önkormányzata jóváhagyta a Microsoft tervét: a cég 15 új adatközpontot épít a településen, a már meglévő létesítménye közelében, hogy kiszolgálja az OpenAI-t és más nagy ügyfeleit, és realizálja az ezekből származó bevételeit, jelentette a Cnbc.

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,5 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,85 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,28 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,33 százalékot emelkedett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék is, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,26 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,4 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,15 százalékot emelkedhet.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,11 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,32 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,63 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

A keddi napot magyar szempontból egyértelműen a jegybank kamatdöntése határozza majd meg. A Monetáris Tanács decemberben kisebb meglepetést okozott azzal, hogy a korábbi szigorú hangnem helyett elkezdte felkészíteni a piacot arra, hogy hamarosan akár csökkenhet is a 6,5%-os alapkamat. Mostantól ülésről ülésre hoznak döntéseket elsősorban az infláció kilátások függvényében. Ez akár már egy keddi kamatvágást is jelenthetne, azonban a decemberi 3,3%-os infláció és az utóbbi hetek globális piaci feszültségei most még szinte biztosan visszatartják az MNB-t a lazítástól. A szakértők többsége arra számít, hogy legalább a januári inflációs adatot megvárják a döntéshozók, hogy az év eleji átárazások mértékét lássák, majd azt követően, ha a nemzetközi kockázatvállalás is kedvezően alakul, akkor jöhet az első 25 bázispontos vágás. Ugyanakkor a devizapiac várhatóan kiemelten figyeli majd a keddi ülést követően a jegybanki kommunikációt, hogy tesznek-e újabb, a decemberinél erősebb utalást a közelgő lazításra.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 14,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,2 százalékos eséssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 30,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 18,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 412,4 0,6% 0,1% 1,4% 2,8% 11,2% 59,7%
S&P 500 6 950,23 0,5% 0,1% 0,3% 1,5% 13,9% 80,5%
Nasdaq 25 713,21 0,4% 0,7% 0,3% 1,8% 18,1% 90,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 52 885,25 -1,8% -1,3% 4,2% 5,1% 32,4% 85,3%
Hang Seng 26 765,52 0,1% 0,8% 3,7% 4,4% 33,4% -8,9%
CSI 300 4 706,96 0,1% -0,6% 1,1% 1,7% 22,8% -14,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 933,08 0,1% -0,1% 2,4% 1,8% 16,5% 79,7%
CAC 8 131,15 -0,1% 0,2% 0,3% -0,2% 2,6% 47,2%
FTSE 10 148,85 0,1% -0,5% 2,8% 2,2% 19,4% 52,5%
FTSE MIB 44 950,32 0,3% -0,5% 0,8% 0,0% 24,2% 104,4%
IBEX 17 680,5 0,8% 0,1% 3,0% 2,2% 47,6% 122,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 126 663,8 1,3% 3,7% 14,1% 14,1% 48,7% 191,1%
ATX 5 525,07 0,1% 1,5% 5,3% 3,7% 43,7% 87,3%
PX 2 741,03 0,8% 0,4% 2,6% 2,1% 45,4% 159,6%
Magyar blue chipek              
OTP 39 850 1,5% 4,0% 12,4% 13,5% 66,7% 197,4%
Mol 3 838 1,8% 8,2% 32,3% 30,5% 33,3% 71,3%
Richter 10 520 1,0% 0,2% 8,2% 6,6% 1,2% 27,1%
Magyar Telekom 1 946 0,6% 1,9% 8,1% 8,6% 39,0% 386,5%
Nyersanyagok              
WTI 60,46 -0,4% 1,8% 6,8% 5,6% -19,4% 15,0%
Brent 65,61 -0,4% 2,2% 5,3% 7,8% -16,4% 17,2%
Arany 5 101,55 2,6% 9,2% 12,4% 18,0% 83,9% 175,2%
Devizák              
EURHUF 381,2500 -0,2% -1,1% -1,6% -0,7% -6,6% 6,1%
USDHUF 320,4859 -1,4% -3,2% -2,6% -2,0% -17,4% 8,5%
GBPHUF 439,4851 -0,4% -1,1% -1,0% -0,3% -9,4% 8,2%
EURUSD 1,1896 1,2% 2,2% 1,0% 1,3% 13,1% -2,2%
USDJPY 158,1150 0,0% 0,0% 1,5% 0,9% 1,5% 52,5%
GBPUSD 1,3708 1,1% 2,1% 1,5% 1,9% 9,8% -0,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 88 247 -1,4% -4,7% 1,1% -0,5% -15,8% 171,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,21 -0,5% -0,3% 2,6% 1,2% -8,8% 305,2%
10 éves német állampapírhozam 2,83 -1,2% 1,1% -0,1% -1,2% 11,2% -602,5%
10 éves magyar állampapírhozam 6,63 -1,0% -3,1% -3,6% -3,5% -2,4% 189,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Antonio Ciufo

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Az elmúlt időszakban geopolitikai hírek dominálták a tőkepiaci hangulatot, hétvégén Donald Trump 100 százalékos vámmal fenyegette Kanadát, ha az kereskedelmi megállapodást köt Kínával. Kanada később tagadta, hogy megállapodást akarna kötni Kínával. A fennálló geopolitikai feszültségek mellett az ázsiai piacok vegyesen indították a hetet, Európában pedig szintén iránykeresés volt jellemző. A magyar tőzsde ehhez képest tovább emelkedett, a BUX és az OTP új csúcsot állított be. A továbbra is fennálló geopolitikai bizonytalanság mellett az arany is új csúcsra ment, először átlépve az 5000 dolláros szintet. Fontos lesz ez a hét a piacok számára, hiszen a Fed kamatdöntő ülést tart, emellett pedig az S&P 500-nak 90 tagja jelent a héten, beleértve egy sor big tech céget, mint az Apple, a Meta Platforms, és a Microsoft.

