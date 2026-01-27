Itt egy védelmi részvény, amivel 30 százalékot lehetett egy nap alatt keresni

A vállalat több ezer másik beszállítóval együtt vesz részt a Rakétavédelmi Ügynökség programjában. A kezdeményezés célja új védelmi, űripari és kiberbiztonsági rendszerek kifejlesztése az Egyesült Államok védelmére.

A keretszerződést többek között az AeroVironment dróngyártó, a Palantir, a Firefly Aerospace, a Lockheed Martin, Palmer Luckey Andurilja és Jeff Bezos Blue Originje is elnyerte.

Trump májusban jelentette be egy, az izraeli Vaskupolához hasonló védelmi rendszer kiépítésének tervét. Az elnök akkor 175 milliárd dollárra becsülte a költségeket, és nagyjából három éven belüli üzembe helyezést ígért. Egyes szakértői előrejelzések szerint azonban a projekt a következő két évtizedben akár 500 milliárd dollárt is felemészthet.

Trump második ciklusában kiemelt figyelmet fordít az amerikai haderő újjáépítésére és modernizálására. Az elnök ebben a hónapban 1500 milliárd dolláros védelmi költségvetést kért 2027-re az általa "álomhadseregnek" nevezett célkitűzés megvalósítására.

A floridai székhelyű Redwire 2021-ben lépett be a New York-i tőzsdére, a mia kereskedésben közel 30 százalékot száguldott az árfolyam.

A vállalat űrmissziókhoz gyárt infrastruktúrát, többek között kamerarendszereket, szenzorokat és antennákat.

A cég tavaly 925 millió dollárért felvásárolta az Edge Autonomy dróngyártót, hogy bővítse autonóm technológiai képességeit.

