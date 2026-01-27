  • Megjelenítés
Jön az újabb havazás Magyarországon - Mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó
Jön az újabb havazás Magyarországon - Mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó

Holnap ismét felhős, csapadékos idő várható országszerte, az északi területeken havazás és ónos eső is előfordulhat, miközben a közeledő ciklon jelentős hőmérséklet-különbségeket okoz az ország különböző részei között - írja az Időkép.

Magyarország időjárását a következő napokban egy közeledő ciklonrendszer határozza meg. Ennek melegfrontja már szerdánfelhős időt eredményez az ország felett. A csapadékterület fokozatosan kiterjed, és többféle formában jelentkezik majd az egyes térségekben.

Szerdán a csapadék kezdetben főként a Duna mentén és az attól keletre fekvő területeken lesz jellemző, elsősorban a reggeli és délelőtti órákban.

Az Északi-középhegység térségében vegyes halmazállapotú csapadék várható: az eső mellett havas eső és havazás is kialakulhat.

A főváros környékén és az északi országrészben a meteorológiai feltételek az ónos esőnek is kedvezhetnek, ami fokozott óvatosságot igényel a közlekedésben.

A délelőtti csapadékzóna a délután folyamán fokozatosan északkelet felé helyeződik. Nem sokkal később azonban újabb csapadékrendszerek érik el az országot. Késő délutántól délnyugat felől ismét kiterjedt esőzés kezdődik, miközben az északi területeken továbbra is vegyes halmazállapotú csapadékra, havas esőre, havazásra és helyenként ónos esőre is számítani lehet.

A hőmérséklet tekintetében markáns területi különbségek alakulnak ki. Az Északi-középhegység magasabban fekvő részein a nappali csúcshőmérséklet alig haladja meg a fagypontot, és szerda estére akár néhány centiméteres friss hóréteg is kialakulhat. Ezzel szemben a déli és délnyugati országrészben jóval enyhébb lesz az idő: a Dunántúl délnyugati tájain és a déli határvidéken a hőmérséklet megközelítheti a 10 Celsius-fokot.

A csapadékos időjárás csütörtökön sem szűnik meg érdemben. Az ország nagy részén továbbra is eső várható, bár a nap előrehaladtával a csapadék intenzitása mérséklődhet. Az északi területeken és az Alpokalján ismét előfordulhat havas eső és havazás, mivel ott a hőmérséklet csak kevéssel emelkedik fagypont fölé. A déli és délkeleti országrészben ezzel szemben a csütörtöki maximumok már meghaladhatják a 10 fokot is.

