Komoly, precedensértékű internetes korlátozás jön Európában, készül az első döntés

Sorra készülnek az országok arra, hogy korlátozzák az interneten a fiatalok közösségi médiahasználatát. Európában meg is született az első döntés Franciaországban, amely precedensértékű lehet a kontinensen, már több másik állam is fontolgat hasonló lépéseket.

Elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely megtiltaná a 15 év alattiak számára a közösségi oldalak használatát a francia nemzetgyűlés – írja a Bloomberg.

A jogszabály az ausztrál példa nyomán született, ahol tavaly vezettek be hasonló, a kiskorúak védelmét célzó korlátozásokat.

A tervezetet 130 igen és 21 nem szavazattal fogadták el, most a szenátus elé kerül. A kormány célja, hogy a tiltás már az őszi tanév kezdetére hatályba lépjen.

A szabályozás a legnagyobb platformokat érintené, így a Facebookot, az Instagramot, a TikTokot és a Snapchatet is. A cégek eddig nem kommentálták a francia döntést, de korábban azt hangsúlyozták, hogy saját védelmi mechanizmusokat működtetnek a fiatal felhasználók számára.

Az intézkedés azért is komoly, mert a francia lakosság 16-16,5 százalékát érinti, ami 10,6-10,8 millió fiatalkorút jelent.

Emmanuel Macron államfő „jelentős lépésnek” nevezte az intézkedést, és gyors szenátusi elfogadást sürgetett, mondván: a gyerekek „agya nem eladó” sem amerikai, sem kínai platformoknak.

A francia kezdeményezés illeszkedik egy szélesebb nemzetközi trendbe, több ország – köztük Indonézia, Dánia és Brazília – is hasonló korlátozásokat fontolgat.

Címlapkép forrása: Shutterstock