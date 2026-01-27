Megdöbbentő átrendeződés zajlik az autópiacon: a szemünk láttára omlik össze az egyik szegmens

Az európai autópiac 2025-ben ugyan csak mérsékelten tudott nőni, és a forgalom még mindig elmarad a járvány előtti szinttől, a számok mögött mégis látványos fordulat zajlik: a hibridek lettek a legnagyobb szegmens, az elektromos autók tempót váltottak és egyre szélesebb körben terjednek, miközben a benzines–dízel páros egyetlen év alatt közel 10 százalékpontnyi piaci részesedést veszített. Vagyis a piac alig mozdult, de a vevők közben gyökeresen mást kezdtek vásárolni – és ez a gyártóknál, beszállítóknál, árképzésben is gyorsan átírhatja a játékszabályokat.

Átalakul a piac

Az európai autópiac 2025-ben csak minimális, 1,8 százalékos növekedést ért el az újautó-regisztrációk terén, miközben a különböző hajtásláncok piaci súlya látványosan átrendeződött, és az értékesítési volumen továbbra is elmarad a koronavírus-járvány előtti szinttől az ACEA friss jelentése szerint.

A statisztikák mögött mélyreható szerkezeti átalakulás zajlik az európai autópiacon. Miközben a teljes piac alig mozdult el, a hibrid járművek váltak a legnagyobb szegmenssé, az elektromos autók dinamikusan bővültek, a hagyományos benzines és dízel modellek piaci súlya pedig jelentősen zsugorodott.

Az Európai Unióban tavaly 10 822 831 új személygépkocsit helyeztek forgalomba. Ez mintegy 190 ezerrel, vagyis 1,8 százalékkal több, mint 2024-ben, tehát csak mérsékelt volumennövekedést jelent.