Megdöbbentő átrendeződés zajlik az autópiacon: a szemünk láttára omlik össze az egyik szegmens

Átalakul a piac
Az európai autópiac 2025-ben csak minimális, 1,8 százalékos növekedést ért el az újautó-regisztrációk terén, miközben a különböző hajtásláncok piaci súlya látványosan átrendeződött, és az értékesítési volumen továbbra is elmarad a koronavírus-járvány előtti szinttől az ACEA friss jelentése szerint.
A statisztikák mögött mélyreható szerkezeti átalakulás zajlik az európai autópiacon. Miközben a teljes piac alig mozdult el, a hibrid járművek váltak a legnagyobb szegmenssé, az elektromos autók dinamikusan bővültek, a hagyományos benzines és dízel modellek piaci súlya pedig jelentősen zsugorodott.
Az Európai Unióban tavaly 10 822 831 új személygépkocsit helyeztek forgalomba. Ez mintegy 190 ezerrel, vagyis 1,8 százalékkal több, mint 2024-ben, tehát csak mérsékelt volumennövekedést jelent.
