Olyan hóvihar van az Egyesült Államokban, hogy még az olajár is megérzi
Portfolio
Közel 2 százalékos emelkedésben van az olajár, miután a hétvégén az Egyesült Államokat sújtó téli vihar jelentősen visszavetette a kitermelést és a finomítók működését, és a kazahsztáni Tengiz olajmező lassú újraindulása is felfelé hajtotta az árakat.

A brent 1,8 százalékkal 66,7 dollárra emelkedett, az amerikai WTI jegyzése 1,9 százalékkal 61,8 dollárra nőtt.

Az amerikai olajtermelők a hétvégén napi mintegy 2 millió hordónyi kapacitást veszítettek el, ami a nemzeti termelés körülbelül 15 százalékának felel meg.

A súlyos vihar jelentősen megrongálta az energetikai infrastruktúrát és az elektromos hálózatokat.

A PVM elemzője szerint a hideg időjárás az elkövetkező hetekben várhatóan jelentős készletcsökkenést okoz, ami tovább hajthatja felfelé az árakat.

Eközben szintén az olajárak emelkedése irányába hat, hogy Kazahsztán legnagyobb olajmezőjén, Tengizen egy tűzeset és áramszünet után február 7-ig a normál termelés felét sem tudják visszaállítani. A UBS elemzője szerint a tengizi termelés helyreállítása a vártnál lassabban halad, ami tovább szűkíti a piaci kínálatot.

A geopolitikai feszültségek szintén támogatják az árakat: amerikai repülőgép-hordozó érkezett a Közel-Keletre, ami bővíti Washington mozgásterét egy esetleges Irán elleni katonai fellépés esetén.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

