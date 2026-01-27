Óriási változás jön a fitnesz-alkalmazásnál, ami megváltoztatta a mindennapi sportolást

A tavaly 2,2 milliárd dollárra értékelt Strava a Covid-járvány kezdete óta töretlenül növekszik. A bezártságtól frusztrált tömegek a futásban és az egyéni sportokban kerestek kikapcsolódást, és közben rászoktak az alkalmazás használatára. A 2009-ben alapított, eredetileg kerékpárosokra fókuszáló appnak

ma már több mint 180 millió felhasználója van.

A felhasználók száma gyorsan emelkedik, egy évvel ezelőtt még csak 135 millió, 2019-ben pedig mindössze 48 millió felhasználója volt. Bár a Strava pénzügyi adatait ritkán hozza nyilvánosságra, korábbi vezetője 2020-ban elárulta, hogy a cég nyereségesen működik.

A Strava sikere azért is figyelemre méltó, mert olyan erős versenytársakkal néz szembe, mint az Apple vagy a Nike. Az alkalmazás azzal tűnt ki, hogy a magányos edzést közösségi élménnyé alakította. A felhasználók követhetik ismerőseik vagy fitnesz-celebek aktivitását, és reagálhatnak rá. Az edzések megoszthatók, elemezhetők, és az app a népszerű útvonalak felfedezését is segíti. Bár ez a funkció 2018-ban botrányt kavart, amikor kiderült, hogy az úgynevezett hőtérképek amerikai katonai bázisok elrendezését is felfedték.

Mindezt az adatokra építő megközelítés tette lehetővé. A Strava a legtöbb okostelefonnal és okosórával kompatibilis, amelyek figyelik a pulzusszámot és számos más teljesítménymutatót. Így a lelkes sportolók nemcsak az összesített időket követhetik nyomon, hanem például azt is, hogyan teljesítenek egy meredek emelkedőn vagy egy adott útvonal egyes szakaszain.

A Stravának most azon kell dolgoznia, hogy több felhasználót győzzön meg a fizetős előfizetés választásáról. Bár sokan rendszeresen használják az alkalmazást, kevesen hajlandók fizetni érte: arányuk feltehetően az egyszámjegyű tartomány alsó részében mozog. Ennek ellensúlyozására az elmúlt években automatizált edzéstervező funkciókat építettek be, amelyek elemzik a felhasználó teljesítményét, és személyre szabott tanácsokat adnak.

A Strava tavaly két kisebb alkalmazást is felvásárolt, amelyek ilyen, adatvezérelt edzéstervező megoldásokat fejlesztettek. Michael Martin vezérigazgató elmondta, hogy a tőzsdei bevezetés "könnyű hozzáférést biztosítana a tőkéhez, ha nagyobb felvásárlásokba kezdenénk". Ilyen lépéseket a kockázati tőkésekből álló befektetői körből ma már nehezebb lenne finanszírozni, amelyek most a mesterséges intelligenciára fókuszálnak: a fitnesz-startupokba áramló kockázati tőke tavaly a 2021-ben mért, 6 milliárd dolláros csúcs ötödére esett vissza.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ