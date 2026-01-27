  • Megjelenítés
Új csúcson zárt az S&P 500
Üzlet

Új csúcson zárt az S&P 500

Portfolio
Többségében jó volt a hangulat kedden az európai tőzsdéken, és az irányadó amerikai indexek is nagyrészt emelkedtek, az S&P 500 új csúcsra ment, a Dow indexet pedig elsősorban egy részvény jelentős esése húzta mínuszba. A BUX index napközben újabb történelmi csúcsot döntött, ráadásul az OTP jegyzése is soha nem látott szinten, 40 ezer forint felett járt. A Mol árfolyama szintén rekordot döntött napközben.

Az elmúlt napokban elsősorban a geopolitikai események határozták meg a befektetői közhangulatot: a hétvégén Donald Trump azzal fenyegette meg Kanadát, hogy 100 százalékos vámot vet ki, amennyiben az kereskedelmi megállapodást kötne Kínával, amit Ottawa később határozottan cáfolt. 

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Megosztás

Így zártak az amerikai tőzsdék

Pluszban fejezte be a kereskedést az S&P 500 és a Nasdaq, a két vezető index 0,4 százalékot és 0,9 százalékot emelkedett, miközben a Dow, amelyet a UnitedHealth esése húzott le, 0,8 százalékot veszített értékéből.

Megosztás

Nagy emelkedésben az olajár

Jelentős emelkedésben van az olajár a mai kereskedésben, a WTI 2,7 százalékot emelkedett, 62,3 dollárig.

Kapcsolódó cikkünk

Olyan hóvihar van az Egyesült Államokban, hogy még az olajár is megérzi

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Gyanús időzítés: a kormány bejelentése előtt szállt ki a ma nagyot zuhanó cégből a képviselő

Ahogy arról már írtunk, UnitedHealth Group részvényei kedden meredeken esésnek indultak, miután az egészségbiztosító és egészségügyi szolgáltatócég közzétette negyedéves pénzügyi jelentését, illetve kiderült, hogy Donald Trump kormánya a Medicare-programban részt vevő biztosítók finanszírozásának visszavágására tett javaslatot. A közösségi médiában azonban azt a sztorit is felkapták ezzel kapcsolatban, hogy Kevin Hern oklahomai republikánus képviselő még épp idejében, gyanúsan jó időzítéssel szállt ki az egészségügyi óriásban meglévő részvényeiből, felvetve a bennfentes kereskedés gyanúját - írja a benzinga.com.

Tovább a cikkhez
Gyanús időzítés: a kormány bejelentése előtt szállt ki a ma nagyot zuhanó cégből a képviselő
Megosztás

Itt egy védelmi részvény, amivel 30 százalékot lehetett egy nap alatt keresni

A Redwire részvényei közel százalékot száguldottak a mai kereskedésben, miután az űripari és védelmi vállalat bekerült az amerikai védelmi minisztérium 151 milliárd dollár keretösszegű beszerzési programjába, amely Donald Trump elnök "Aranykupola" kezdeményezését hivatott támogatni - tudósított a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Itt egy védelmi részvény, amivel 30 százalékot lehetett egy nap alatt keresni
Megosztás

Csúnyán elbánnak ma a fémekkel, nagy esésben az ezüst és a réz

Profitrealizálás kezdődött a réz piacán, mivel a befektetők a közelmúltbeli emelkedés után nyereséget realizáltak, miközben a piac az amerikai jegybank szerdai kamatdöntésére vár. A fémek piacán általánosságban nagy esések vannak, az ezüst és a palládium valóságos mélyrepülésbe kezdett, míg az arany minimális mínuszban tartja magát.

Tovább a cikkhez
Csúnyán elbánnak ma a fémekkel, nagy esésben az ezüst és a réz
Megosztás

Alulteljesítő volt a DAX

Többségében emelkedtek a keddi kereskedésben az európai tőzsdék, a Stoxx 600 0,6 százalékot, az FTSE-100 szintén 0,6 százalékot, a CAC-40 0,3 százalékot erősödött. A DAX alulteljesítő volt, 0,2 százalékos eséssel.

Megosztás

Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja

Folytatódik az OPUS Global Nyrt. 2024-ben meghirdetett sajátrészvény-vásárlási programja. Az újabb mérföldkő a január 29-i Budapesti Értéktőzsde tranzakció,  amelyben önkéntes alapon vehet részt minden olyan befektető, aki a végrehajtás időpontjában Opus-törzsrészvénnyel rendelkezik, és felajánlása legalább az 50 millió forintos értékhatárt eléri. A háttérről és a kapcsolódó gyakorlati tudnivalókról kérdeztük Dr. Németh Krisztián társaságirányitási vezérigazgató-helyettest, akinek segítségével azt is megvizsgáltuk, hogy mindez hogyan illeszkedik a vállalat hosszú távú elképzeléseibe.

Tovább a cikkhez
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Megosztás

Mol-részvényeket adott el a pénzügyi vezérigazgató-helyettes

Mol-részvényeket adott el a társaság pénzügyi vezérigazgató-helyettese, Székely Ákos – derül ki a BÉT-en publikált közleményből. A vezető ma a tőzsdei kereskedésben összesen 29 852 darab részvényt értékesített, 3978 forintos átlagáron, összesen közel 119 millió forint értékben.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Új csúcson az S&P 500

Új történelmi csúcsra emelkedett az S&P 500, az élen a bigtech részvények járnak közelgő gyorsjelentések előtt, a Fed holnapi kamatdöntésére várva. Az átfogó amerikai index 0,5 százalékos pluszban áll, míg a Nasdaq 1 százalékot emelkedett.

A Dow viszont 0,6 százalékkal került lejjebb, nagyrészt az egyik indextag, a UnitedHealth 18 százalékos zuhanásának eredményeként.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Erős volt a forgalom az OTP piacán

Többségében pozitív a hangulat a főbb európai tőzsdéken, pluszban zárt a BUX is.

Tovább a cikkhez
Erős volt a forgalom az OTP piacán
Megosztás

Történelmi zuhanás az egészségügyi szektorban: egyetlen nap alatttízmilliárdok tűnnek el

Több mint 18 százalékot esett a UnitedHealth árfolyama, miután a cég 2026-ra bevételcsökkenést jelzett előre a negyedik negyedéves gyorsjelentésében, miközben a vártnál jóval alacsonyabb 2027-es Medicare-térítési javaslat az egész amerikai egészségbiztosítási szektort megrázta, írja a Reuters.

Tovább a cikkhez
Történelmi zuhanás az egészségügyi szektorban: egyetlen nap alatttízmilliárdok tűnnek el
Megosztás

Vegyes nyitás Amerikában

Bizonytalan hangulatban indul a nap a tengerentúli tőzsdéken: a Dow a tegnapi zárcsúcsról 0,7 százalékot esett, az S&P 500 viszont 0,2 százalékos emelkedésben van, a Nasdaq pedig fél százalékkal került feljebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Tömeges leépítést jelentett be egy óriásvállalat

A Pinterest kedden közölte, hogy világszerte elbocsátja dolgozóinak csaknem 15 százalékát, irodáit pedig összevonja, miközben üzleti stratégiáját egyre inkább a mesterséges intelligencia fejlesztésére építi - közölte a Cnbc. Hasonló témákról lesz szó március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!

Tovább a cikkhez
Tömeges leépítést jelentett be egy óriásvállalat
Megosztás

Az MBH után az OTP-be is bevittek valakik félmilliárd eurót

Összesen 500 millió euró értékben 6 éves futamidejű, de az 5. év végén visszahívható MREL-kötvényt bocsátott ki az OTP Bank január 26-án - közölte a hitelintézet.

Tovább a cikkhez
Az MBH után az OTP-be is bevittek valakik félmilliárd eurót
Megosztás

Gigantikus üzletet kötött a Meta: hatmilliárd dollárért vásárolnak egyetlen alkatrészből

A Meta 2030-ig akár 6 milliárd dollárt is hajlandó fizetni a 175 éves Corning üveggyártónak az adatközpontjaihoz szükséges üvegszálas kábelekért, hogy lépést tartson a mesterséges intelligencia óriási kapacitásigényével - írta a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Gigantikus üzletet kötött a Meta: hatmilliárd dollárért vásárolnak egyetlen alkatrészből
Megosztás

Nincs megállás, száguld a Mol részvénye!

Tovább dübörög a rali a Mol részvényénél, a NIS-felvásárlásról kiderülő friss információknak örülhetnek a befektetők.

Tovább a cikkhez
Nincs megállás, száguld a Mol részvénye!
Megosztás

1,1 százalékos pluszban a BUX

Egyre jobb a hangulat a magyar tőzsdén, a BUX index már 1,1 százalékkal került feljebb. A hazai blue chipek közül a Mol vezeti az emelkedést a maga 2,6 százalékos pluszával.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Megszólaltak az elemzők: 29 százalékkal többet ér ez a magyar részvény!

4 elemzőház 200 forint konszenzusos célárral javasolja vételre az AutoWallis részvényeit, olvasható a BÉT-en.

Tovább a cikkhez
Megszólaltak az elemzők: 29 százalékkal többet ér ez a magyar részvény!
Megosztás

A Mol is új csúcsra ment

Már 2,1 százalékos emelkedésben van a Mol árfolyama,

ezzel (múlt péntek után ismét) új történelmi csúcsra került az árfolyam.

Annak örülhetnek többek között a befektetők, hogy Aleksandar Vucic szerb elnök azt mondta, hogy a Mol közel 1 milliárd eurót fizethet a szerb NIS olajipari társaság többségi tulajdonrészéért; ez jóval alacsonyabb összeg, mint amire az elemzők számítottak:

Kapcsolódó cikkünk

Vucic elárulta: ennyiért vásárolhatott be a Mol a szerb olajcégbe

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Kilőtt a Puma részvénye!

Meredeken emelkedik a Puma árfolyama, miután a kínai Anta Sports megállapodott arról, hogy 29 százalékos részesedést vásárol a német sportszergyártóban a francia Pinault családtól - írta meg a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Kilőtt a Puma részvénye!
Megosztás

40 000 forint felett az OTP!

0,9 százalékkal került eddig feljebb az OTP árfolyama, ezzel átlépte a lélektanilag jelentős 40 ezer forintos szintet a jegyzés.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Történelmi csúcson a magyar tőzsde

Kisebb emelkedésben van ma reggel a BUX index, de ez is elég ahhoz, hogy új csúcson legyen a börze.

Tovább a cikkhez
Történelmi csúcson a magyar tőzsde
Megosztás

Erős nyitás Európában

Jó hangulatban nyitottak ma a vezető európai tőzsdék, a DAX, a CAC és a FTSE 100 is 0,3 százalékkal került eddig feljebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Megszólalt a világ egyik legnagyobb aranybányászának vezére: ez még nem a rali vége

Tartós fundamentumok állnak az arany történelmi árfolyam-emelkedése mögött Ammar Al-Joundi, az Agnico Eagle vezérigazgatója szerint, aki úgy véli, hogy az unciánkénti 5000 dollár fölé emelkedő árfolyam csak egy hosszabb trend újabb állomása - jelentette a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Megszólalt a világ egyik legnagyobb aranybányászának vezére: ez még nem a rali vége
Megosztás

Egyre nagyobb a chiphiány, élesen reagál az egyik legnagyobb gyártó

A Micron Technology mintegy 24 milliárd dolláros beruházással bővíti szingapúri memóriachip-gyártó kapacitását, hogy a globális kínálathiány közepette növelje termelését - írta a Cnbc. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Egyre nagyobb a chiphiány, élesen reagál az egyik legnagyobb gyártó
Megosztás

Gombaként ugranak elő az új adatközpontok - Most 15 építésére bólintottak rá

A wisconsini Mount Pleasant önkormányzata jóváhagyta a Microsoft tervét: a cég 15 új adatközpontot épít a településen, a már meglévő létesítménye közelében, hogy kiszolgálja az OpenAI-t és más nagy ügyfeleit, és realizálja az ezekből származó bevételeit, jelentette a Cnbc. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Gombaként ugranak elő az új adatközpontok - Most 15 építésére bólintottak rá
Megosztás

Jó hangulatban indulhat a kereskedés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,5 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,85 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,28 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,33 százalékot emelkedett.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék is, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,26 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,4 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,15 százalékot emelkedhet.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,11 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,32 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,63 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

A keddi napot magyar szempontból egyértelműen a jegybank kamatdöntése határozza majd meg. A Monetáris Tanács decemberben kisebb meglepetést okozott azzal, hogy a korábbi szigorú hangnem helyett elkezdte felkészíteni a piacot arra, hogy hamarosan akár csökkenhet is a 6,5%-os alapkamat. Mostantól ülésről ülésre hoznak döntéseket elsősorban az infláció kilátások függvényében. Ez akár már egy keddi kamatvágást is jelenthetne, azonban a decemberi 3,3%-os infláció és az utóbbi hetek globális piaci feszültségei most még szinte biztosan visszatartják az MNB-t a lazítástól. A szakértők többsége arra számít, hogy legalább a januári inflációs adatot megvárják a döntéshozók, hogy az év eleji átárazások mértékét lássák, majd azt követően, ha a nemzetközi kockázatvállalás is kedvezően alakul, akkor jöhet az első 25 bázispontos vágás. Ugyanakkor a devizapiac várhatóan kiemelten figyeli majd a keddi ülést követően a jegybanki kommunikációt, hogy tesznek-e újabb, a decemberinél erősebb utalást a közelgő lazításra.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 14,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,2 százalékos eséssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 30,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 18,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 412,4 0,6% 0,1% 1,4% 2,8% 11,2% 59,7%
S&P 500 6 950,23 0,5% 0,1% 0,3% 1,5% 13,9% 80,5%
Nasdaq 25 713,21 0,4% 0,7% 0,3% 1,8% 18,1% 90,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 52 885,25 -1,8% -1,3% 4,2% 5,1% 32,4% 85,3%
Hang Seng 26 765,52 0,1% 0,8% 3,7% 4,4% 33,4% -8,9%
CSI 300 4 706,96 0,1% -0,6% 1,1% 1,7% 22,8% -14,6%
Európai részvényindexek              
DAX 24 933,08 0,1% -0,1% 2,4% 1,8% 16,5% 79,7%
CAC 8 131,15 -0,1% 0,2% 0,3% -0,2% 2,6% 47,2%
FTSE 10 148,85 0,1% -0,5% 2,8% 2,2% 19,4% 52,5%
FTSE MIB 44 950,32 0,3% -0,5% 0,8% 0,0% 24,2% 104,4%
IBEX 17 680,5 0,8% 0,1% 3,0% 2,2% 47,6% 122,0%
Régiós részvényindexek              
BUX 126 663,8 1,3% 3,7% 14,1% 14,1% 48,7% 191,1%
ATX 5 525,07 0,1% 1,5% 5,3% 3,7% 43,7% 87,3%
PX 2 741,03 0,8% 0,4% 2,6% 2,1% 45,4% 159,6%
Magyar blue chipek              
OTP 39 850 1,5% 4,0% 12,4% 13,5% 66,7% 197,4%
Mol 3 838 1,8% 8,2% 32,3% 30,5% 33,3% 71,3%
Richter 10 520 1,0% 0,2% 8,2% 6,6% 1,2% 27,1%
Magyar Telekom 1 946 0,6% 1,9% 8,1% 8,6% 39,0% 386,5%
Nyersanyagok              
WTI 60,46 -0,4% 1,8% 6,8% 5,6% -19,4% 15,0%
Brent 65,61 -0,4% 2,2% 5,3% 7,8% -16,4% 17,2%
Arany 5 101,55 2,6% 9,2% 12,4% 18,0% 83,9% 175,2%
Devizák              
EURHUF 381,2500 -0,2% -1,1% -1,6% -0,7% -6,6% 6,1%
USDHUF 320,4859 -1,4% -3,2% -2,6% -2,0% -17,4% 8,5%
GBPHUF 439,4851 -0,4% -1,1% -1,0% -0,3% -9,4% 8,2%
EURUSD 1,1896 1,2% 2,2% 1,0% 1,3% 13,1% -2,2%
USDJPY 158,1150 0,0% 0,0% 1,5% 0,9% 1,5% 52,5%
GBPUSD 1,3708 1,1% 2,1% 1,5% 1,9% 9,8% -0,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 88 247 -1,4% -4,7% 1,1% -0,5% -15,8% 171,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,21 -0,5% -0,3% 2,6% 1,2% -8,8% 305,2%
10 éves német állampapírhozam 2,83 -1,2% 1,1% -0,1% -1,2% 11,2% -602,5%
10 éves magyar állampapírhozam 6,63 -1,0% -3,1% -3,6% -3,5% -2,4% 189,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Megérett a fordulat a tőzsdén: évek óta nem látott változás zajlik a szemünk előtt

A kínai vezetés megmenti a részvénypiacot, már megint

Dél-európai részvények jelenthetnek menedéket a globális kereskedelmi háborúban

Címlapkép forrása: Antonio Ciufo

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Nagy menetelésben az arany, akadnak izgalmak a tőzsdéken

Az elmúlt időszakban geopolitikai hírek dominálták a tőkepiaci hangulatot, hétvégén Donald Trump 100 százalékos vámmal fenyegette Kanadát, ha az kereskedelmi megállapodást köt Kínával. Kanada később tagadta, hogy megállapodást akarna kötni Kínával. A fennálló geopolitikai feszültségek mellett az ázsiai piacok vegyesen indították a hetet, Európában pedig szintén iránykeresés volt jellemző. A magyar tőzsde ehhez képest tovább emelkedett, a BUX és az OTP új csúcsot állított be. A továbbra is fennálló geopolitikai bizonytalanság mellett az arany is új csúcsra ment, először átlépve az 5000 dolláros szintet. Fontos lesz ez a hét a piacok számára, hiszen a Fed kamatdöntő ülést tart, emellett pedig az S&P 500-nak 90 tagja jelent a héten, beleértve egy sor big tech céget, mint az Apple, a Meta Platforms, és a Microsoft.

Tovább a cikkhez
Nagy menetelésben az arany, akadnak izgalmak a tőzsdéken

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Congdon, covid, infláció

Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k

RSM Blog

Munkajog 2026 - év eleji teendők

Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel

Grandio Blog

Évkezdet a telihold árnyékában

Vámok, "árnyékakciók", árnyékflották, olaj és repedező szövetségek - 2026 eleje máris a geopolitikai turbulenciáról szól. Kovács Ádám elemzése azt mutatja meg, hogyan tolódik a klassz

PR cikk

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Rég nem látott fordulat a fronton: feladták állásaikat az orosz csapatok, visszavonultak az orosz elitegységek
Orosz hírszerzési főnök: Oroszország olyat tett, amivel a teljes Nyugatot meglepte
Jön az újabb havazás Magyarországon - Mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility