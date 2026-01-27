Új csúcson zárt az S&P 500

Új történelmi csúcsra emelkedett az S&P 500, az élen a bigtech részvények járnak közelgő gyorsjelentések előtt, a Fed holnapi kamatdöntésére várva. Az átfogó amerikai index 0,5 százalékos pluszban áll, míg a Nasdaq 1 százalékot emelkedett.

A Dow viszont 0,6 százalékkal került lejjebb, nagyrészt az egyik indextag, a UnitedHealth 18 százalékos zuhanásának eredményeként.