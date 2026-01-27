Új csúcson zárt az S&P 500

Az elmúlt napokban elsősorban a geopolitikai események határozták meg a befektetői közhangulatot: a hétvégén Donald Trump azzal fenyegette meg Kanadát, hogy 100 százalékos vámot vet ki, amennyiben az kereskedelmi megállapodást kötne Kínával, amit Ottawa később határozottan cáfolt.
Így zártak az amerikai tőzsdék
Pluszban fejezte be a kereskedést az S&P 500 és a Nasdaq, a két vezető index 0,4 százalékot és 0,9 százalékot emelkedett, miközben a Dow, amelyet a UnitedHealth esése húzott le, 0,8 százalékot veszített értékéből.
Nagy emelkedésben az olajár
Jelentős emelkedésben van az olajár a mai kereskedésben, a WTI 2,7 százalékot emelkedett, 62,3 dollárig.
Gyanús időzítés: a kormány bejelentése előtt szállt ki a ma nagyot zuhanó cégből a képviselő
Ahogy arról már írtunk, UnitedHealth Group részvényei kedden meredeken esésnek indultak, miután az egészségbiztosító és egészségügyi szolgáltatócég közzétette negyedéves pénzügyi jelentését, illetve kiderült, hogy Donald Trump kormánya a Medicare-programban részt vevő biztosítók finanszírozásának visszavágására tett javaslatot. A közösségi médiában azonban azt a sztorit is felkapták ezzel kapcsolatban, hogy Kevin Hern oklahomai republikánus képviselő még épp idejében, gyanúsan jó időzítéssel szállt ki az egészségügyi óriásban meglévő részvényeiből, felvetve a bennfentes kereskedés gyanúját - írja a benzinga.com.
Itt egy védelmi részvény, amivel 30 százalékot lehetett egy nap alatt keresni
A Redwire részvényei közel százalékot száguldottak a mai kereskedésben, miután az űripari és védelmi vállalat bekerült az amerikai védelmi minisztérium 151 milliárd dollár keretösszegű beszerzési programjába, amely Donald Trump elnök "Aranykupola" kezdeményezését hivatott támogatni - tudósított a Cnbc.
Csúnyán elbánnak ma a fémekkel, nagy esésben az ezüst és a réz
Profitrealizálás kezdődött a réz piacán, mivel a befektetők a közelmúltbeli emelkedés után nyereséget realizáltak, miközben a piac az amerikai jegybank szerdai kamatdöntésére vár. A fémek piacán általánosságban nagy esések vannak, az ezüst és a palládium valóságos mélyrepülésbe kezdett, míg az arany minimális mínuszban tartja magát.
Alulteljesítő volt a DAX
Többségében emelkedtek a keddi kereskedésben az európai tőzsdék, a Stoxx 600 0,6 százalékot, az FTSE-100 szintén 0,6 százalékot, a CAC-40 0,3 százalékot erősödött. A DAX alulteljesítő volt, 0,2 százalékos eséssel.
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Folytatódik az OPUS Global Nyrt. 2024-ben meghirdetett sajátrészvény-vásárlási programja. Az újabb mérföldkő a január 29-i Budapesti Értéktőzsde tranzakció, amelyben önkéntes alapon vehet részt minden olyan befektető, aki a végrehajtás időpontjában Opus-törzsrészvénnyel rendelkezik, és felajánlása legalább az 50 millió forintos értékhatárt eléri. A háttérről és a kapcsolódó gyakorlati tudnivalókról kérdeztük Dr. Németh Krisztián társaságirányitási vezérigazgató-helyettest, akinek segítségével azt is megvizsgáltuk, hogy mindez hogyan illeszkedik a vállalat hosszú távú elképzeléseibe.
Mol-részvényeket adott el a pénzügyi vezérigazgató-helyettes
Mol-részvényeket adott el a társaság pénzügyi vezérigazgató-helyettese, Székely Ákos – derül ki a BÉT-en publikált közleményből. A vezető ma a tőzsdei kereskedésben összesen 29 852 darab részvényt értékesített, 3978 forintos átlagáron, összesen közel 119 millió forint értékben.
Új csúcson az S&P 500
Új történelmi csúcsra emelkedett az S&P 500, az élen a bigtech részvények járnak közelgő gyorsjelentések előtt, a Fed holnapi kamatdöntésére várva. Az átfogó amerikai index 0,5 százalékos pluszban áll, míg a Nasdaq 1 százalékot emelkedett.
A Dow viszont 0,6 százalékkal került lejjebb, nagyrészt az egyik indextag, a UnitedHealth 18 százalékos zuhanásának eredményeként.
Erős volt a forgalom az OTP piacán
Többségében pozitív a hangulat a főbb európai tőzsdéken, pluszban zárt a BUX is.
Történelmi zuhanás az egészségügyi szektorban: egyetlen nap alatttízmilliárdok tűnnek el
Több mint 18 százalékot esett a UnitedHealth árfolyama, miután a cég 2026-ra bevételcsökkenést jelzett előre a negyedik negyedéves gyorsjelentésében, miközben a vártnál jóval alacsonyabb 2027-es Medicare-térítési javaslat az egész amerikai egészségbiztosítási szektort megrázta, írja a Reuters.
Vegyes nyitás Amerikában
Bizonytalan hangulatban indul a nap a tengerentúli tőzsdéken: a Dow a tegnapi zárcsúcsról 0,7 százalékot esett, az S&P 500 viszont 0,2 százalékos emelkedésben van, a Nasdaq pedig fél százalékkal került feljebb.
Tömeges leépítést jelentett be egy óriásvállalat
A Pinterest kedden közölte, hogy világszerte elbocsátja dolgozóinak csaknem 15 százalékát, irodáit pedig összevonja, miközben üzleti stratégiáját egyre inkább a mesterséges intelligencia fejlesztésére építi - közölte a Cnbc. Hasonló témákról lesz szó március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!
Az MBH után az OTP-be is bevittek valakik félmilliárd eurót
Összesen 500 millió euró értékben 6 éves futamidejű, de az 5. év végén visszahívható MREL-kötvényt bocsátott ki az OTP Bank január 26-án - közölte a hitelintézet.
Gigantikus üzletet kötött a Meta: hatmilliárd dollárért vásárolnak egyetlen alkatrészből
A Meta 2030-ig akár 6 milliárd dollárt is hajlandó fizetni a 175 éves Corning üveggyártónak az adatközpontjaihoz szükséges üvegszálas kábelekért, hogy lépést tartson a mesterséges intelligencia óriási kapacitásigényével - írta a Cnbc.
Nincs megállás, száguld a Mol részvénye!
Tovább dübörög a rali a Mol részvényénél, a NIS-felvásárlásról kiderülő friss információknak örülhetnek a befektetők.
1,1 százalékos pluszban a BUX
Egyre jobb a hangulat a magyar tőzsdén, a BUX index már 1,1 százalékkal került feljebb. A hazai blue chipek közül a Mol vezeti az emelkedést a maga 2,6 százalékos pluszával.
Megszólaltak az elemzők: 29 százalékkal többet ér ez a magyar részvény!
4 elemzőház 200 forint konszenzusos célárral javasolja vételre az AutoWallis részvényeit, olvasható a BÉT-en.
A Mol is új csúcsra ment
Már 2,1 százalékos emelkedésben van a Mol árfolyama,
ezzel (múlt péntek után ismét) új történelmi csúcsra került az árfolyam.
Annak örülhetnek többek között a befektetők, hogy Aleksandar Vucic szerb elnök azt mondta, hogy a Mol közel 1 milliárd eurót fizethet a szerb NIS olajipari társaság többségi tulajdonrészéért; ez jóval alacsonyabb összeg, mint amire az elemzők számítottak:
Kilőtt a Puma részvénye!
Meredeken emelkedik a Puma árfolyama, miután a kínai Anta Sports megállapodott arról, hogy 29 százalékos részesedést vásárol a német sportszergyártóban a francia Pinault családtól - írta meg a Cnbc.
40 000 forint felett az OTP!
0,9 százalékkal került eddig feljebb az OTP árfolyama, ezzel átlépte a lélektanilag jelentős 40 ezer forintos szintet a jegyzés.
Történelmi csúcson a magyar tőzsde
Kisebb emelkedésben van ma reggel a BUX index, de ez is elég ahhoz, hogy új csúcson legyen a börze.
Erős nyitás Európában
Jó hangulatban nyitottak ma a vezető európai tőzsdék, a DAX, a CAC és a FTSE 100 is 0,3 százalékkal került eddig feljebb.
Megszólalt a világ egyik legnagyobb aranybányászának vezére: ez még nem a rali vége
Tartós fundamentumok állnak az arany történelmi árfolyam-emelkedése mögött Ammar Al-Joundi, az Agnico Eagle vezérigazgatója szerint, aki úgy véli, hogy az unciánkénti 5000 dollár fölé emelkedő árfolyam csak egy hosszabb trend újabb állomása - jelentette a Cnbc.
Egyre nagyobb a chiphiány, élesen reagál az egyik legnagyobb gyártó
Gombaként ugranak elő az új adatközpontok - Most 15 építésére bólintottak rá
Jó hangulatban indulhat a kereskedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,5 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,85 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,28 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,33 százalékot emelkedett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék is, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,26 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,4 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,15 százalékot emelkedhet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,11 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,32 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,63 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
A keddi napot magyar szempontból egyértelműen a jegybank kamatdöntése határozza majd meg. A Monetáris Tanács decemberben kisebb meglepetést okozott azzal, hogy a korábbi szigorú hangnem helyett elkezdte felkészíteni a piacot arra, hogy hamarosan akár csökkenhet is a 6,5%-os alapkamat. Mostantól ülésről ülésre hoznak döntéseket elsősorban az infláció kilátások függvényében. Ez akár már egy keddi kamatvágást is jelenthetne, azonban a decemberi 3,3%-os infláció és az utóbbi hetek globális piaci feszültségei most még szinte biztosan visszatartják az MNB-t a lazítástól. A szakértők többsége arra számít, hogy legalább a januári inflációs adatot megvárják a döntéshozók, hogy az év eleji átárazások mértékét lássák, majd azt követően, ha a nemzetközi kockázatvállalás is kedvezően alakul, akkor jöhet az első 25 bázispontos vágás. Ugyanakkor a devizapiac várhatóan kiemelten figyeli majd a keddi ülést követően a jegybanki kommunikációt, hogy tesznek-e újabb, a decemberinél erősebb utalást a közelgő lazításra.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 14,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,2 százalékos eséssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 30,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 18,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 412,4
|0,6%
|0,1%
|1,4%
|2,8%
|11,2%
|59,7%
|S&P 500
|6 950,23
|0,5%
|0,1%
|0,3%
|1,5%
|13,9%
|80,5%
|Nasdaq
|25 713,21
|0,4%
|0,7%
|0,3%
|1,8%
|18,1%
|90,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|52 885,25
|-1,8%
|-1,3%
|4,2%
|5,1%
|32,4%
|85,3%
|Hang Seng
|26 765,52
|0,1%
|0,8%
|3,7%
|4,4%
|33,4%
|-8,9%
|CSI 300
|4 706,96
|0,1%
|-0,6%
|1,1%
|1,7%
|22,8%
|-14,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 933,08
|0,1%
|-0,1%
|2,4%
|1,8%
|16,5%
|79,7%
|CAC
|8 131,15
|-0,1%
|0,2%
|0,3%
|-0,2%
|2,6%
|47,2%
|FTSE
|10 148,85
|0,1%
|-0,5%
|2,8%
|2,2%
|19,4%
|52,5%
|FTSE MIB
|44 950,32
|0,3%
|-0,5%
|0,8%
|0,0%
|24,2%
|104,4%
|IBEX
|17 680,5
|0,8%
|0,1%
|3,0%
|2,2%
|47,6%
|122,0%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|126 663,8
|1,3%
|3,7%
|14,1%
|14,1%
|48,7%
|191,1%
|ATX
|5 525,07
|0,1%
|1,5%
|5,3%
|3,7%
|43,7%
|87,3%
|PX
|2 741,03
|0,8%
|0,4%
|2,6%
|2,1%
|45,4%
|159,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|39 850
|1,5%
|4,0%
|12,4%
|13,5%
|66,7%
|197,4%
|Mol
|3 838
|1,8%
|8,2%
|32,3%
|30,5%
|33,3%
|71,3%
|Richter
|10 520
|1,0%
|0,2%
|8,2%
|6,6%
|1,2%
|27,1%
|Magyar Telekom
|1 946
|0,6%
|1,9%
|8,1%
|8,6%
|39,0%
|386,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|60,46
|-0,4%
|1,8%
|6,8%
|5,6%
|-19,4%
|15,0%
|Brent
|65,61
|-0,4%
|2,2%
|5,3%
|7,8%
|-16,4%
|17,2%
|Arany
|5 101,55
|2,6%
|9,2%
|12,4%
|18,0%
|83,9%
|175,2%
|Devizák
|EURHUF
|381,2500
|-0,2%
|-1,1%
|-1,6%
|-0,7%
|-6,6%
|6,1%
|USDHUF
|320,4859
|-1,4%
|-3,2%
|-2,6%
|-2,0%
|-17,4%
|8,5%
|GBPHUF
|439,4851
|-0,4%
|-1,1%
|-1,0%
|-0,3%
|-9,4%
|8,2%
|EURUSD
|1,1896
|1,2%
|2,2%
|1,0%
|1,3%
|13,1%
|-2,2%
|USDJPY
|158,1150
|0,0%
|0,0%
|1,5%
|0,9%
|1,5%
|52,5%
|GBPUSD
|1,3708
|1,1%
|2,1%
|1,5%
|1,9%
|9,8%
|-0,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|88 247
|-1,4%
|-4,7%
|1,1%
|-0,5%
|-15,8%
|171,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,21
|-0,5%
|-0,3%
|2,6%
|1,2%
|-8,8%
|305,2%
|10 éves német állampapírhozam
|2,83
|-1,2%
|1,1%
|-0,1%
|-1,2%
|11,2%
|-602,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,63
|-1,0%
|-3,1%
|-3,6%
|-3,5%
|-2,4%
|189,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Antonio Ciufo
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Nagy menetelésben az arany, akadnak izgalmak a tőzsdéken
Az elmúlt időszakban geopolitikai hírek dominálták a tőkepiaci hangulatot, hétvégén Donald Trump 100 százalékos vámmal fenyegette Kanadát, ha az kereskedelmi megállapodást köt Kínával. Kanada később tagadta, hogy megállapodást akarna kötni Kínával. A fennálló geopolitikai feszültségek mellett az ázsiai piacok vegyesen indították a hetet, Európában pedig szintén iránykeresés volt jellemző. A magyar tőzsde ehhez képest tovább emelkedett, a BUX és az OTP új csúcsot állított be. A továbbra is fennálló geopolitikai bizonytalanság mellett az arany is új csúcsra ment, először átlépve az 5000 dolláros szintet. Fontos lesz ez a hét a piacok számára, hiszen a Fed kamatdöntő ülést tart, emellett pedig az S&P 500-nak 90 tagja jelent a héten, beleértve egy sor big tech céget, mint az Apple, a Meta Platforms, és a Microsoft.
