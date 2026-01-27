Újabb cég jelentette be: tömeges elbocsátások jönnek az AI miatt

Portfolio Investment Day 2026 Február 24-én lesz a Portfolio Investment Day 2026 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A tőzsdefelügyelethez benyújtott dokumentum szerint a leépítések várhatóan szeptember végéig lezárulnak.

A hírre a Pinterest részvényei több mint 10 százalékot estek.

A cég közölte, hogy erőforrásait azokra a csapatokra csoportosítja át, amelyek az AI-fejlesztésekre összpontosítanak, és a mesterséges intelligenciával működő termékeket helyezi előtérbe. Az átszervezés az értékesítési és marketingstratégiát is érinti. A vállalat 35–45 millió dollár közötti egyszeri költséggel számol.

A Pinterest tavaly áprilisban világszerte több mint 4500 embert foglalkoztatott. Az elmúlt időszakban igyekezett a teljes platformjába beépíteni a mesterséges intelligenciát, hogy személyre szabottabb tartalmakat és ajánlásokat nyújtson felhasználóinak. Tavaly októberben elindította a Pinterest Assistant nevű vásárlási eszközt, és automatizált hirdetési megoldásokat is bevezetett, válaszul többek között a TikTok, valamint a Meta platformjai, a Facebook és az Instagram jelentette versenyre.

A Pinterest nincs egyedül az AI-ra hivatkozó leépítésekkel. Egy tanácsadó cég adatai szerint tavaly az Egyesült Államokban közel 55 ezer elbocsátásnál jelölték meg okként a mesterséges intelligenciát. Egyes szakértők ugyanakkor megkérdőjelezik, hogy valóban a technológia áll-e a döntések hátterében. Szerintük bizonyos vállalatok csupán a költségcsökkentést vagy más üzleti problémákat a mesterséges intelligenciára fogják.

