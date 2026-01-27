  • Megjelenítés
Zseniális húzás: így válna India a világ benzinkútjává
Üzlet

Zseniális húzás: így válna India a világ benzinkútjává

Portfolio
India energetikai infrastruktúrája mintegy 500 milliárd dolláros befektetési lehetőséget kínál mindazoknak, akik részt vennének a dél-ázsiai ország energiafüggetlenségi törekvéseiben – jelentette be kedden Narendra Modi miniszterelnök.

Az energiabiztonság megteremtése után az energiafüggetlenség felé haladunk

– mondta Modi az India Energy Week konferencián.

A stratégia egyik kulcseleme a finomítói kapacitások bővítése. India már most is jelentős szereplő ezen a téren – gyakran importál (például orosz) nyersolajat, hogy azt feldolgozva késztermékként értékesítse a világpiacon –, de a cél most az, hogy vitathatatlanul

a világ legnagyobb finomítói központjává váljon

Még több Üzlet

Lélektani szintet tört át az OTP árfolyama

Komoly, precedensértékű internetes korlátozás jön Európában, készül az első döntés

Történelmi csúcson a magyar tőzsde

- emelte ki az indiai miniszterelnök.

India jelenleg a világ harmadik legnagyobb nyersolaj-importőre. A bejelentés szerint az ország 100 milliárd dollár értékű befektetési lehetőséget kínál nemzetközi partnereknek az olaj- és gázkutatás területén. A cél, hogy ezzel hosszú távon csökkentsék a kitettséget a külföldi beszállítóktól.

A technológiai önállóság jegyében a földgázszektorban is új korszak kezdődik. India nem elégszik meg a gáz vásárlásával: a tervek szerint saját maguk fogják gyártani az LNG-szállító hajókat. Ez nemcsak a külső technológiai függőséget csökkenti, de hatalmas lökést adhat a hazai nehéziparnak és a hajógyártásnak is.

Bár a címlapokon a fosszilis beruházások szerepelnek, a Modi-kormány hosszú távú víziója, a „Viksit Bharat 2047” (Fejlett India 2047) elképzelhetetlen a megújulók nélkül. A függetlenség 100. évfordulójára kitűzött teljes energiafüggetlenség eléréséhez a fosszilis lábak mellé két új pillért emelnek:

  • 2030-ra 500 GW megújuló kapacitás kiépítése a cél, miközben India a zöld hidrogén globális exportközpontjává kíván válni.
  • A Globális Bioüzemanyag Szövetség egyik alapítójaként India 2025-re 20%-ra növelné az etanol arányát a benzinben, így támogatva a hazai agráriumot az olajimportőrökkel szemben.
Kapcsolódó cikkünk

20 év után Brüsszel összehozta a világ legnagyobb szabadkereskedelmi tömbjét

Megszületett az EU óriáspaktuma: a világgazdaság negyedét sikerült új pályára állítani

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Munkajog 2026 - év eleji teendők

Az év eleje a munkajogban ritkán "tiszta lap" - sokkal inkább a kockázatminimalizálás időszaka. Január 1-jével több szabály és számérték lép hatályba, ezért ami az előző évben megfel

GDPR

Jogi átvilágítás és adatvédelem

Az elmúlt években több iránymutatás is napvilágot látott vállalatfelvásárlásokhoz, illetve eszközértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési kérdések kapcsán (lásd pl. a német DSK 2024-e

Holdblog

Ahová a csorda tart

A piac imádja a konszenzusos narratívákat. A csordával menni biztonságot ad, pótolja a saját véleményt, és bőven kielégíti a kapzsiságot. Hiszen ilyen sok befektető nyilván... The post Ahov

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerikai tankok gördülnek be Magyarország szomszédjába, NATO-hatalom erőműveit érte támadás – Ukrajnai háborús híreink kedden
Felfedte az orosz vezérkari főnök, mekkora az orosz hadsereg legfrissebb területszerzése
Mibe fektetnek most a hazai sztáralapkezelők?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility