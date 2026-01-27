Zseniális húzás: így válna India a világ benzinkútjává

India energetikai infrastruktúrája mintegy 500 milliárd dolláros befektetési lehetőséget kínál mindazoknak, akik részt vennének a dél-ázsiai ország energiafüggetlenségi törekvéseiben – jelentette be kedden Narendra Modi miniszterelnök.

Az energiabiztonság megteremtése után az energiafüggetlenség felé haladunk

– mondta Modi az India Energy Week konferencián.

A stratégia egyik kulcseleme a finomítói kapacitások bővítése. India már most is jelentős szereplő ezen a téren – gyakran importál (például orosz) nyersolajat, hogy azt feldolgozva késztermékként értékesítse a világpiacon –, de a cél most az, hogy vitathatatlanul

a világ legnagyobb finomítói központjává váljon

- emelte ki az indiai miniszterelnök.

India jelenleg a világ harmadik legnagyobb nyersolaj-importőre. A bejelentés szerint az ország 100 milliárd dollár értékű befektetési lehetőséget kínál nemzetközi partnereknek az olaj- és gázkutatás területén. A cél, hogy ezzel hosszú távon csökkentsék a kitettséget a külföldi beszállítóktól.

A technológiai önállóság jegyében a földgázszektorban is új korszak kezdődik. India nem elégszik meg a gáz vásárlásával: a tervek szerint saját maguk fogják gyártani az LNG-szállító hajókat. Ez nemcsak a külső technológiai függőséget csökkenti, de hatalmas lökést adhat a hazai nehéziparnak és a hajógyártásnak is.

Bár a címlapokon a fosszilis beruházások szerepelnek, a Modi-kormány hosszú távú víziója, a „Viksit Bharat 2047” (Fejlett India 2047) elképzelhetetlen a megújulók nélkül. A függetlenség 100. évfordulójára kitűzött teljes energiafüggetlenség eléréséhez a fosszilis lábak mellé két új pillért emelnek:

2030-ra 500 GW megújuló kapacitás kiépítése a cél, miközben India a zöld hidrogén globális exportközpontjává kíván válni.

A Globális Bioüzemanyag Szövetség egyik alapítójaként India 2025-re 20%-ra növelné az etanol arányát a benzinben, így támogatva a hazai agráriumot az olajimportőrökkel szemben.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images