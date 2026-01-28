100 új munkahely, 2,9 milliárd forintos állami támogatással

Száz új munkahely jött létre a BioTech USA újabb, mintegy 9,5 milliárd forintos beruházási programjának köszönhetően - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Szadán.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az étrendkiegészítők gyártásával foglalkozó BioTech USA bejelentési ünnepségén tudatta, hogy a magyar tulajdonú vállalat egy 9,5 milliárd forintnyi értékű beruházási program keretében Szadán robotizált szeletgyártó üzemet épített, Dunakeszin pedig kapacitásbővítést hajtott végre.

Mindehhez a kormány 2,9 milliárd forint támogatást nyújtott, így hozzájárulva száz új munkahely létrehozásához.

Beszédében a BioTech USA-t méltatta, s nagy eredménynek nevezte, hogy a családi tulajdonú cég mára világszerte ismert márkává, Európa egyik legnagyobb étrendkiegészítő-gyártójává vált, amely több mint száz országba exportálja a termékeit és nagyjából kétezer embernek ad munkát hazánkban közvetlenül.

"Soha annyi beruházás Magyarországon nem történt, soha annyi gyár Magyarországon nem épült, soha annyi munkahelyet Magyarországon nem hoztak létre a vállalatok, mint ezen négy év alatt" - mondta.

"Ez nagyrészt köszönhető azoknak a magyar tulajdonban lévő vállalatoknak is, amelyek megerősödése szerintem az egyik legnagyobb bravúr a közelmúlt gazdaságpolitikai stratégiája szempontjából" - húzta alá.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a rendezvényen arról beszélt, hogy a magyar kormány jelenleg 340 milliárd forintot fordít innovációra. Ma Magyarországon minden harmadik magyar vállalat innovál - mondta -, a kormány pedig szeretné, ha eljutnánk odáig, hogy már minden második magyar vállalat innovál.

Rámutatott, hogy a robotizáció és a robotika területén Magyarország Európában aranyérmes lett, ez segít bennünket abban, hogy képzett munkaerő munkát vállalhasson itt a térségben is.

A BioTech USA fejlesztései példát mutatnak arra, hogy ha mi magyarok akarunk valamit, akkor azt be is tudjuk teljesíteni - hangoztatta.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelõs miniszter beszédet mond az étrendkiegészítõk gyártásával foglalkozó BioTech USA bejelentési ünnepségén Szadán 2026. január 28-án. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A tisztán magyar tulajdonú BioTech USA vezérigazgatója, Lévai Bálint a gyárlátogatással egybekötött sajtótájékoztatón elmondta, hogy a cégcsoport szadai gyártó és logisztikai központjában most átadásra kerülő fejlesztés évi 75 millió darabos kapacitásbővülést eredményez a prémium fehérje szeletek piacán. Az új gyártósorra tervezett új termékkoncepciók kulcsfontosságúak lesznek abban, hogy tovább erősítsék a pozíciójukat a világ több mint száz országában - tájékoztatott.

A 100 milliárd forintos árbevétel átlépése és a 2000 munkavállaló egyértelműen jelzi, hogy mi vagyunk az iparágunkban a magyar bajnok

- fogalmazott a vezérigazgató.

Lévai Bálint vezérigazgató beszédet mond az étrendkiegészítõk gyártásával foglalkozó BioTech USA bejelentési ünnepségén Szadán 2026. január 28-án. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A magyar tulajdonban lévő BioTech USA cégcsoport Európa egyik legnagyobb, dinamikusan növekvő étrend-kiegészítő és speciális élelmiszer gyártója és forgalmazója. Jelenleg több mint 100 országban 327 franchise üzlettel, 2000 munkavállalóval és 4500 partnerrel rendelkezik.

Az Elektronikus Beszámoló Portál adatai szerint a BioTech USA cégcsoport a 2024-es üzleti évben 82,5 milliárd forint nettó árbevételt és 100 millió forint adózott eredményt ért el.

Címlapkép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond az étrendkiegészítők gyártásával foglalkozó BioTech USA bejelentési ünnepségén Szadán 2026. január 28-án. Forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán