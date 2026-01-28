100 új munkahely, 2,9 milliárd forintos állami támogatással

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az étrendkiegészítők gyártásával foglalkozó BioTech USA bejelentési ünnepségén tudatta, hogy a magyar tulajdonú vállalat egy 9,5 milliárd forintnyi értékű beruházási program keretében Szadán robotizált szeletgyártó üzemet épített, Dunakeszin pedig kapacitásbővítést hajtott végre.
Mindehhez a kormány 2,9 milliárd forint támogatást nyújtott, így hozzájárulva száz új munkahely létrehozásához.
Beszédében a BioTech USA-t méltatta, s nagy eredménynek nevezte, hogy a családi tulajdonú cég mára világszerte ismert márkává, Európa egyik legnagyobb étrendkiegészítő-gyártójává vált, amely több mint száz országba exportálja a termékeit és nagyjából kétezer embernek ad munkát hazánkban közvetlenül.
"Soha annyi beruházás Magyarországon nem történt, soha annyi gyár Magyarországon nem épült, soha annyi munkahelyet Magyarországon nem hoztak létre a vállalatok, mint ezen négy év alatt" - mondta.
"Ez nagyrészt köszönhető azoknak a magyar tulajdonban lévő vállalatoknak is, amelyek megerősödése szerintem az egyik legnagyobb bravúr a közelmúlt gazdaságpolitikai stratégiája szempontjából" - húzta alá.
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a rendezvényen arról beszélt, hogy a magyar kormány jelenleg 340 milliárd forintot fordít innovációra. Ma Magyarországon minden harmadik magyar vállalat innovál - mondta -, a kormány pedig szeretné, ha eljutnánk odáig, hogy már minden második magyar vállalat innovál.
Rámutatott, hogy a robotizáció és a robotika területén Magyarország Európában aranyérmes lett, ez segít bennünket abban, hogy képzett munkaerő munkát vállalhasson itt a térségben is.
A BioTech USA fejlesztései példát mutatnak arra, hogy ha mi magyarok akarunk valamit, akkor azt be is tudjuk teljesíteni - hangoztatta.
A tisztán magyar tulajdonú BioTech USA vezérigazgatója, Lévai Bálint a gyárlátogatással egybekötött sajtótájékoztatón elmondta, hogy a cégcsoport szadai gyártó és logisztikai központjában most átadásra kerülő fejlesztés évi 75 millió darabos kapacitásbővülést eredményez a prémium fehérje szeletek piacán. Az új gyártósorra tervezett új termékkoncepciók kulcsfontosságúak lesznek abban, hogy tovább erősítsék a pozíciójukat a világ több mint száz országában - tájékoztatott.
A 100 milliárd forintos árbevétel átlépése és a 2000 munkavállaló egyértelműen jelzi, hogy mi vagyunk az iparágunkban a magyar bajnok
- fogalmazott a vezérigazgató.
A magyar tulajdonban lévő BioTech USA cégcsoport Európa egyik legnagyobb, dinamikusan növekvő étrend-kiegészítő és speciális élelmiszer gyártója és forgalmazója. Jelenleg több mint 100 országban 327 franchise üzlettel, 2000 munkavállalóval és 4500 partnerrel rendelkezik.
Az Elektronikus Beszámoló Portál adatai szerint a BioTech USA cégcsoport a 2024-es üzleti évben 82,5 milliárd forint nettó árbevételt és 100 millió forint adózott eredményt ért el.
Címlapkép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond az étrendkiegészítők gyártásával foglalkozó BioTech USA bejelentési ünnepségén Szadán 2026. január 28-án. Forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán
Fellendülést reméltek, de már a rajt előtt jött a hideg zuhany Európa gazdasági nagyágyújának
Nem bír felkelni a padlóról a kontinens gazdasági motorja.
Teljes a káosz a piacon, mindenki azt keresi, hova menekülhetne a bombák elől
Megint a jó öreg svájci frank szárnyal.
Elképesztő rekordot ért el az arany
Nincs megállás.
Változás jön az időjárásban
Eső és hó keveredik.
Napokon belül megbénulhat az USA, Trump már a demokratáknak könyörög
Közeleg a határidő.
Nagy Márton készül valamire
Ebből is mentőcsomag lesz?
Váratlan kijelentést tett Marco Rubio: enyhül az amerikai vasmarok a szocialista ország körül
Trump hamarosan még nagyobb gesztust tehet.
Szétszakadhat a polar vortex: kiderült, visszatér-e a havazás és a rettentő hideg a tél végén
Megszólaltak a meteorológusok az előttünk álló időszakról.
Autóvásárlás 2026-ban: autólízing vagy személyi kölcsön a jobb választás?
Megvan álmaid autója, de ki kell pótolni a vételárat? Itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autóhitel (személyi kölcsön)? A finanszírozás kulcskérdés, ha nem akarsz bukni se rövid, s
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük
Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.
Elévült tartozás - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
Hatalmi űr Teheránban? Ki tölti be, ha meginog az iráni rezsim?
A diplomáciában gyakran elhangzik: ahol kialakul egy hatalmi űr, azt valaki azonnal próbálja betölteni. Az iráni tüntetések véres leverése és az egyre keményebb nemzetközi nyomás közepette
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Gazdaságról Virágnyelven - Virág Barnabás és Szabó László
A HAH extra adásában a duplanyugdíjas alapítónk, Szabó Laci beszélget Virág Barnabással, az MNB nemrég lemondott alelnökével, többek között az elmúlt 5 év gazdaságpolitikájáról, az...
Congdon, covid, infláció
Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!