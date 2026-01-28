Érkeznek az első engedélyek, mehetnek az Nvidia-chipek Kínába

Kína jóváhagyta az első Nvidia H200-as mesterségesintelligencia-chipek importját – értesült a Reuters három, az ügyet ismerő forrásból. A döntés fordulatot jelez Peking eddigi politikájában, amely eddig a hazai fejlesztések ösztönzését helyezte előtérbe. Az Nvidia árfolyama emelkedik, a nyitás előtti kereskedésben 2 százalékos pluszban áll az árfolyam.

A ByteDance, az Alibaba és a Tencent összesen több mint 400 ezer H200-as chip beszerzésére kapott engedélyt.

Két névtelenséget kérő forrás szerint más vállalatok már sorban állnak a következő jóváhagyásokért. Az engedélyeket az Nvidia vezérigazgatójának e heti kínai látogatása alatt adták ki.

A H200-as, az Nvidia második legerősebb mesterségesintelligencia-chipje az amerikai–kínai kapcsolatok egyik neuralgikus pontjává vált. Bár a kínai cégek részéről óriási a kereslet, és az Egyesült Államok is jóváhagyta az exportot, eddig Peking vonakodása akadályozta a szállításokat. A kínai vámhatóságok még a hónap elején is azt közölték, hogy a H200-as chipek nem léphetnek be az országba. A kínai technológiai vállalatok ugyanakkor már több mint kétmillió H200-as chipre adtak le rendelést, ami messze meghaladja az Nvidia rendelkezésre álló készleteit.

A kínai vállalatok dollármilliárdokat költenek adatközpontok építésére, hogy mesterségesintelligencia-szolgáltatásokat fejlesszenek, és felvegyék a versenyt az amerikai riválisokkal, köztük az OpenAI-jal. Bár a kínai vállalatok – például a Huawei – termékei már felveszik a versenyt az Nvidia H20-as chipjével, amely korábban a legfejlettebb volt a Kínába exportálható modellek közül, a H200-as teljesítményétől még messze elmaradnak. A H200-as körülbelül hatszoros teljesítményt nyújt a H20-ashoz képest.

Peking korábban azt is fontolgatta, hogy a külföldi chipek importjának feltételeként meghatározott mennyiségű hazai gyártású chip megvásárlását írja elő a vállalatoknak. Egyelőre nem világos, hány további cég kap engedélyt a következő körökben, és milyen szempontok alapján döntenek majd a jogosultságról.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images