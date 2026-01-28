  • Megjelenítés
Érkeznek az első engedélyek, mehetnek az Nvidia-chipek Kínába
Üzlet

Érkeznek az első engedélyek, mehetnek az Nvidia-chipek Kínába

Portfolio
Kína jóváhagyta az első Nvidia H200-as mesterségesintelligencia-chipek importját – értesült a Reuters három, az ügyet ismerő forrásból. A döntés fordulatot jelez Peking eddigi politikájában, amely eddig a hazai fejlesztések ösztönzését helyezte előtérbe. Az Nvidia árfolyama emelkedik, a nyitás előtti kereskedésben 2 százalékos pluszban áll az árfolyam.

A ByteDance, az Alibaba és a Tencent összesen több mint 400 ezer H200-as chip beszerzésére kapott engedélyt.

Két névtelenséget kérő forrás szerint más vállalatok már sorban állnak a következő jóváhagyásokért. Az engedélyeket az Nvidia vezérigazgatójának e heti kínai látogatása alatt adták ki.

A H200-as, az Nvidia második legerősebb mesterségesintelligencia-chipje az amerikai–kínai kapcsolatok egyik neuralgikus pontjává vált. Bár a kínai cégek részéről óriási a kereslet, és az Egyesült Államok is jóváhagyta az exportot, eddig Peking vonakodása akadályozta a szállításokat. A kínai vámhatóságok még a hónap elején is azt közölték, hogy a H200-as chipek nem léphetnek be az országba. A kínai technológiai vállalatok ugyanakkor már több mint kétmillió H200-as chipre adtak le rendelést, ami messze meghaladja az Nvidia rendelkezésre álló készleteit.

A kínai vállalatok dollármilliárdokat költenek adatközpontok építésére, hogy mesterségesintelligencia-szolgáltatásokat fejlesszenek, és felvegyék a versenyt az amerikai riválisokkal, köztük az OpenAI-jal. Bár a kínai vállalatok – például a Huawei – termékei már felveszik a versenyt az Nvidia H20-as chipjével, amely korábban a legfejlettebb volt a Kínába exportálható modellek közül, a H200-as teljesítményétől még messze elmaradnak. A H200-as körülbelül hatszoros teljesítményt nyújt a H20-ashoz képest.

Még több Üzlet

Jön a hét legfontosabb eseménye - Mit csinálnak a piacok?

Lendületben az OTP: itt az új történelmi csúcs

16 ezer embert rúghatnak ki az Amazonnál az AI-ra hivatkozva

Peking korábban azt is fontolgatta, hogy a külföldi chipek importjának feltételeként meghatározott mennyiségű hazai gyártású chip megvásárlását írja elő a vállalatoknak. Egyelőre nem világos, hány további cég kap engedélyt a következő körökben, és milyen szempontok alapján döntenek majd a jogosultságról.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Congdon, covid, infláció

Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elsöprő katonai akcióra készül Donald Trump - Most jön a háború, ami mindent megváltoztat?
Riadót fújtak Brüsszelben – óriási válság néz ki, ha nem lép az EU
Jön az újabb havazás Magyarországon - Mutatjuk, hol eshet a legtöbb hó
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility