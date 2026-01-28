  • Megjelenítés
Fontos szintet lépett át az S&P 500, itt az új történelmi csúcs
Üzlet

Fontos szintet lépett át az S&P 500, itt az új történelmi csúcs

Portfolio
Jön a hét egyik legfontosabb eseménye befektetői szempontból, este ugyanis közzéteszi kamatdöntését a Fed. A hangulat inkább pozitív volt ma reggel az ázsiai tőzsdéken, míg az európai részvénypiacok lefelé csorognak napközben, az amerikai indexek viszont kis emelkedésekkel nyitottak szerdán, az S&P 500 új történelmi csúcsra ment és először lépte át a 7000 pontos szintet. Az amerikai jegybank mellett a vállalati hírekre is figyelnek a piacok, teljes gőzzel zajlik a negyedéves gyorsjelentési szezon, több chipgyártó közzétette számait, ma zárás után pedig jön a Microsoft és a Meta gyorsjelentése, ami az AI-trade-et tesztelheti.

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Megosztás

Fontos szint felett az S&P 500

Kis emelkedésekkel kezdik a kereskedést az amerikai tőzsdék a Fed ma esti kamatdöntésére várva, de ez elég volt ahhoz, hogy

az S&P 500 új történelmi csúcsra menjen, átlépve a 7000 pontos szintet.

Az index jelenleg 0,3 százalékos pluszban áll, a Nasdaq 0,5 százalékot emelkedett, míg a Dow 0,2 százalékot erősödött.

Megosztás

Rendőrségi razzia a Deutsche Bank irodáiban, esik az árfolyam

Szerdán reggel a német rendőrség razziát tartott a Deutsche Bank frankfurti és berlini irodáiban pénzmosás gyanúja miatt - tudósított a CNBC. A hír megjelenése utána 3%-os mínuszba került a legnagyobb német hitelintézet részvényárfolyama.

Tovább a cikkhez
Rendőrségi razzia a Deutsche Bank irodáiban, esik az árfolyam
Megosztás

Csorognak lefelé az európai tőzsdék

Csorognak lefelé az európai tőzsdék, a DAX 0,6 százalékos, az FTSE-100 0,5 százalékos mínuszban áll, a Stoxx 600 0,7 százalékot esett, míg a CAC-40 1,5 százalékot veszített értékéből.

dax
Megosztás

Váratlan fordulat a világ legnagyobb kávézóláncánál, ki is lőtt az árfolyam

A Starbucks már a második egymást követő negyedévben ért el növekedést egyik legfontosabb értékesítési mutatójában, ami arra utal, hogy Brian Niccol vezérigazgató átszervezési programja kezd beérni. Bár a nyereség esik, a befektetők mégis pozitívan fogadták a számokat.

Tovább a cikkhez
Váratlan fordulat a világ legnagyobb kávézóláncánál, ki is lőtt az árfolyam
Megosztás

Érkeznek az első engedélyek, mehetnek az Nvidia-chipek Kínába

Kína jóváhagyta az első Nvidia H200-as mesterségesintelligencia-chipek importját – értesült a Reuters három, az ügyet ismerő forrásból. A döntés fordulatot jelez Peking eddigi politikájában, amely eddig a hazai fejlesztések ösztönzését helyezte előtérbe. Az Nvidia árfolyama emelkedik, a nyitás előtti kereskedésben 2 százalékos pluszban áll az árfolyam.

Tovább a cikkhez
Érkeznek az első engedélyek, mehetnek az Nvidia-chipek Kínába
Megosztás

Lendületben az OTP: itt az új történelmi csúcs

Az európai tőzsdéken enyhén negatív a hangulat, a BUX index viszont emelkedik, az OTP új történelmi csúcsra ment a mai kereskedésben.

Tovább a cikkhez
Lendületben az OTP: itt az új történelmi csúcs
Megosztás

Lefordultak az európai indexek

A mínusz az irány egyelőre az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 0,4 százalékkal került lejjebb, a DAX 0,3 százalékos, az FTSE-100 0,2 százalékos, a CAC-40 pedig 1,1 százalékos csökkenésnél jár. A francia tőzsdeindexet lehúzza az LVMH, a luxuscég árfolyama gyorsjelentést követően esik 7 százalékot.

Jól teljesítenek a chipgyártók, az ASML és az SK Hynix erős gyorsjelentésére emelkednek a szektortársak Európában, az STMicro 2,7 százalékot, az Infineon 5,1 százalékot emelkedett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Mutattunk egy nagyon olcsó magyar részvényt - Már el is indult felfelé!

Az elmúlt hetekben előfizetőink figyelmébe ajánlottunk egy nagyon olcsó magyar részvényt, amely kitörés előtt áll. Január végéhez közeledve pedig már meg is történt ez a várt kitörés. Hiába azonban az emelkedés, a részvény még most is rendkívül jó áron van. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Mutattunk egy nagyon olcsó magyar részvényt - Már el is indult felfelé!
Megosztás

Tovább vette saját részvényeit az Opus

Tovább vette tegnap saját részvényeit az Opus Global, a BÉT-en 548,04 forintos átlagáron vásárolt 43 679 darab részvényt. A tranzakciót követően a társaság saját részvény állománya 45 457 398 db, csoport szinten összesen 164 972 053 db (23,62%).

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Új piaci értesülések a Mol megaüzletéről

A Népszava meg nem nevezett forrásokból úgy értesült, hogy a Mol 1,4 milliárd euróhoz közeli összegért veheti meg a szerb NIS 56,15 százalékos részesedését a Gazpromtól. Korábban 900 millió és egy milliárd euró közötti összegről volt szó Aleksandar Vucic szerb elnök nyilatkozatai szerint.

Kapcsolódó cikkünk

Vucic elárulta: ennyiért vásárolhatott be a Mol a szerb olajcégbe

A Mol árfolyama 0,3 százalékot mínuszban áll ma.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Hasítanak a chipgyártók a negyedéves jelentésekre

Bizonytalanul indul a kereskedés az európai tőzsdéken, a Stoxx 600, a DAX és az FTSE-100 gyakorlatilag a keddi záróértékén kezdi a napot, míg a CAC-40 0,8 százalékot esett.

Két nagy chipgyártó is közzétette ma reggel negyedéves gyorsjelentését:

  • az ASML árfolyama 2,9 százalékos pluszban áll a várakozásokat meghaladó számokra
asml
  • a dél-koreai SK Hynix szintén felülteljesítette az elemzői konszenzust, rekordprofitról számolt be, aminek hatására a frankfurti tőzsdén forgó részvényei közel 6 százalékot emelkedtek.
skhynix
Megosztás

Kis mozgásokkal nyit a magyar tőzsde

Bizonytalanul nyitottak az európai tőzsdék a Fed ma esti kamatdöntése és a fontos vállalati gyorsjelentések előtt, a BUX is alig mozdul a kereskedés első perceiben.

Tovább a cikkhez
Kis mozgásokkal nyit a magyar tőzsde
Megosztás

Csalódást keltő gyorsjelentés jött a luxusszektorból, szakad az árfolyam

Az LVMH részvényei szerdán 6 százalékkal estek

a negyedéves eredmények közzététele után, miután a befektetők csalódottan fogadták, hogy a luxuscég a várttól elmaradó marzsokról számolt be, a menedzsment pedig óvatos a kereslet várható fellendülésével kapcsolatban.

A francia vállalat szerint a kínai belföldi eladások a negyedév során nőttek, ami arra utal, hogy ez a kulcsfontosságú piac ismét növekedési pályára állt. Elemzők szerint azonban az eredmények kevésbé biztatóak a vártnál, különösen a Richemont és a Burberry hónap eleji, a kínai piacról szóló optimistább beszámolói fényében.

Bernard Arnault, az LVMH vezérigazgatója a keddi sajtótájékoztatón óvatosságra intett, hivatkozva a geopolitikai válságokra és a tartós gazdasági bizonytalanságra.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Tovább menetel az arany

Tovább száguld az aranyár, az 5200 szint felett jár a ma reggeli kereskedésben, jelenleg 4 százalékos pluszban. Az arany árfolyamát mozgató tényezők közül érdemes kiemelni, hogy a dollár négyéves mélypontra esett Donald Trump tegnap esti szavait követően, ma este pedig Fed-kamatdöntés lesz.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A többi fém is emelkedik ma délelőtt, az ezüst több mint 8 százalékot, a réz 1,7 százalékot, a platina és a palládium pedig 6 százalék feletti erősödést mutat.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Történelmi pillanat a tőzsdén: Dél-Korea lenyomta Németországot

Dél-Korea tőzsdei kapitalizációja már meghaladja Németországét, ami nagyrészt annak köszönhető, hogy a technológiai óriásvállalatok profitálnak a mesterséges intelligencia és a robotika világszintű fellendüléséből. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Tovább a cikkhez
Történelmi pillanat a tőzsdén: Dél-Korea lenyomta Németországot
Megosztás

Minden eddigi rekordot megdönthet Elon Musk űripari cége: elképesztő számok repkednek

Elon Musk űripari vállalata, a SpaceX már június közepén tőzsdére léphet, és akár 50 milliárd dollárt is bevonhat mintegy 1500 milliárd dolláros értékelés mellett – írta bennfentes forrásokra hivatkozva a Financial Times.

Tovább a cikkhez
Minden eddigi rekordot megdönthet Elon Musk űripari cége: elképesztő számok repkednek
Megosztás

Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalék mínuszban zárt, nagyrészt a UnitedHealth esésének eredményeként, a S&P 500 0,4 százalékkal került feljebb, új történelmi csúcson járt, míg a Nasdaq 0,9 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,1 százalékos, a Hang Seng 2,4 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,4 százalékkal került feljebb.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX és a CAC-40 0,1 százalékot emelkedhet, míg a FTSE stagnálással nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,4 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,9 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Piaci szempontból a Fed ma esti döntése lesz a nap eseménye.

A Bloomberg legfrissebb felmérése szerint a közgazdászok már csak júniusra várják a Federal Reserve következő kamatcsökkentését, mivel a tartós inflációs nyomás és a munkaerőpiac stabilizálódása miatt kitolódott a monetáris lazítás időpontja.

Szinte minden a dollár ellen szól jelenleg, ezen várhatóan a mostani kamatdöntés sem fog változtatni, de a befektetők kiemelten figyelhetik a kommunikációt. Főleg úgy, hogy májusban lejár Jerome Powell elnöki mandátuma, a hírek szerint az amerikai elnök a héten megnevezheti jelöltjét a pozícióra. A piacon az utóbbi hónapokban már voltak feszültségek azzal kapcsolatban, hogy az új jegybanki vezetés esetleg erőteljesebb kamatvágásba kezdhet, illetve fokozódik a politikai nyomás a Feden Trump részéről.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 14,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 33,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 17,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 003,41 -0,8% 1,1% 0,6% 2,0% 9,6% 61,7%
S&P 500 6 978,6 0,4% 2,7% 0,7% 1,9% 16,1% 86,1%
Nasdaq 25 939,74 0,9% 3,8% 1,2% 2,7% 22,8% 97,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 53 333,54 0,8% 0,6% 5,1% 5,9% 34,8% 86,3%
Hang Seng 27 126,95 1,4% 2,4% 5,1% 5,8% 34,3% -7,4%
CSI 300 4 705,69 0,0% -0,3% 1,0% 1,6% 23,3% -14,9%
Európai részvényindexek              
DAX 24 894,44 -0,2% 0,8% 2,3% 1,6% 17,0% 82,8%
CAC 8 152,82 0,3% 1,1% 0,6% 0,0% 3,1% 49,3%
FTSE 10 207,8 0,6% 0,8% 3,4% 2,8% 20,0% 55,4%
FTSE MIB 45 440,44 1,1% 1,6% 1,9% 1,1% 25,6% 109,8%
IBEX 17 804,1 0,7% 2,2% 3,7% 2,9% 48,4% 126,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 127 493,9 0,7% 5,1% 14,8% 14,8% 50,1% 196,0%
ATX 5 619,76 1,7% 4,6% 7,1% 5,5% 47,0% 93,1%
PX 2 783,17 1,5% 5,0% 4,2% 3,6% 48,7% 168,7%
Magyar blue chipek              
OTP 39 900 0,1% 5,4% 12,6% 13,7% 66,3% 200,0%
Mol 3 910 1,9% 8,9% 34,8% 33,0% 36,9% 77,1%
Richter 10 640 1,1% 3,8% 9,5% 7,9% 2,7% 29,9%
Magyar Telekom 1 980 1,7% 2,7% 10,0% 10,5% 41,4% 397,5%
Nyersanyagok              
WTI 62,04 2,6% 2,9% 9,6% 8,3% -15,6% 17,4%
Brent 67,58 3,0% 4,1% 8,5% 11,1% -12,3% 21,0%
Arany 5 094,27 -0,1% 7,4% 12,2% 17,8% 85,9% 175,7%
Devizák              
EURHUF 379,9500 -0,3% -1,3% -2,0% -1,0% -7,1% 5,5%
USDHUF 317,8966 -0,8% -3,2% -3,4% -2,8% -18,4% 6,7%
GBPHUF 437,0349 -0,6% -1,0% -1,5% -0,8% -10,1% 7,2%
EURUSD 1,1952 0,5% 1,9% 1,5% 1,8% 13,8% -1,1%
USDJPY 153,8200 0,0% -2,6% -1,3% -1,9% -0,3% 47,7%
GBPUSD 1,3752 0,3% 2,2% 1,8% 2,2% 10,2% 0,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 89 135 1,0% 0,9% 2,1% 0,5% -12,7% 193,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,23 0,5% -1,3% 3,1% 1,7% -6,6% 317,4%
10 éves német állampapírhozam 2,83 0,0% 0,4% 0,0% -1,1% 13,0% -588,8%
10 éves magyar állampapírhozam 6,64 0,2% -2,6% -3,5% -3,3% -1,9% 185,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Milyen medvepiac? Egyre közelebb a csúcsdöntés a tőzsdéken

Egyetlen mondat Trumptól elég volt az európai tőzsdei pofonhoz

38 ezer milliárd dolláros bomba ketyeg, ami csendben eldönti a befektetéseink jövőjét

Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Nincs fék az AI-vonaton: újabb elképesztő ugrásról érkezett jelentés

Az ASML, a világ legnagyobb chipgyártó berendezéseket szállító vállalata a vártnál jóval erősebb rendelésállományról számolt be. A holland cég a mesterséges intelligenciához kapcsolódó chipgyártási kapacitásbővítéseknek köszönheti a megugró megrendeléseket. Hasonló témákról lesz szó március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!

Tovább a cikkhez
Nincs fék az AI-vonaton: újabb elképesztő ugrásról érkezett jelentés
Megosztás

Trump megszólalása után zuhan tovább a dollár

Az amerikai elnök magyar idő szerint kedd késő este arra tett utalást, hogy nem aggasztja az amerikai dollár hanyatlása, mivel szerinte a dollár "nagyszerűten teljesít". Ez a jelek szerint felhívás volt a piaci szereplők számára, ugyanis az amerikai fizetőeszköz új többéves mélypontjára zuhant és fontos technikai szint esett el.

Tovább a cikkhez
Trump megszólalása után zuhan tovább a dollár
Megosztás

2008 óta álló trend omlott össze a dollárban, amikor jön a Fed kamatdöntése

A dollár pályáját az elmúlt évtizedekben hagyományosan a Fed stratégiája, az amerikai makrogazdaság állapota és a kamatkülönbözet határozta meg, Donald Trump második elnöksége alatt azonban ezen beidegződések megtörni látszanak. 2026 eddigi egyik legfontosabb befektetői sztorija a zöldhasú zuhanása: a dollárindex tegnap egy 18 éves trendvonalat szakított át, az euró-dollár jegyzés pedig öt és fél éves csúcsra emelkedett. Egy ilyen helyzetben a jegybank iránymutatása világítótoronyként szolgálhat a befektetők számára, a japán piaci sokk azonban magát a jegybankot is olyan helyzetbe hozhatta, amiből csak egy 15 éve nem látott eszköz jelentheti a kiutat.

Tovább a cikkhez
2008 óta álló trend omlott össze a dollárban, amikor jön a Fed kamatdöntése

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Congdon, covid, infláció

Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Riadót fújtak Brüsszelben – óriási válság néz ki, ha nem lép az EU
Elsöprő katonai akcióra készül Donald Trump - Most jön a háború, ami mindent megváltoztat?
Új csúcson zárt az S&P 500
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility