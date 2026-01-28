Fontos szintet lépett át az S&P 500, itt az új történelmi csúcs

Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Fontos szint felett az S&P 500
Kis emelkedésekkel kezdik a kereskedést az amerikai tőzsdék a Fed ma esti kamatdöntésére várva, de ez elég volt ahhoz, hogy
az S&P 500 új történelmi csúcsra menjen, átlépve a 7000 pontos szintet.
Az index jelenleg 0,3 százalékos pluszban áll, a Nasdaq 0,5 százalékot emelkedett, míg a Dow 0,2 százalékot erősödött.
Rendőrségi razzia a Deutsche Bank irodáiban, esik az árfolyam
Szerdán reggel a német rendőrség razziát tartott a Deutsche Bank frankfurti és berlini irodáiban pénzmosás gyanúja miatt - tudósított a CNBC. A hír megjelenése utána 3%-os mínuszba került a legnagyobb német hitelintézet részvényárfolyama.
Csorognak lefelé az európai tőzsdék
Csorognak lefelé az európai tőzsdék, a DAX 0,6 százalékos, az FTSE-100 0,5 százalékos mínuszban áll, a Stoxx 600 0,7 százalékot esett, míg a CAC-40 1,5 százalékot veszített értékéből.
Váratlan fordulat a világ legnagyobb kávézóláncánál, ki is lőtt az árfolyam
A Starbucks már a második egymást követő negyedévben ért el növekedést egyik legfontosabb értékesítési mutatójában, ami arra utal, hogy Brian Niccol vezérigazgató átszervezési programja kezd beérni. Bár a nyereség esik, a befektetők mégis pozitívan fogadták a számokat.
Érkeznek az első engedélyek, mehetnek az Nvidia-chipek Kínába
Kína jóváhagyta az első Nvidia H200-as mesterségesintelligencia-chipek importját – értesült a Reuters három, az ügyet ismerő forrásból. A döntés fordulatot jelez Peking eddigi politikájában, amely eddig a hazai fejlesztések ösztönzését helyezte előtérbe. Az Nvidia árfolyama emelkedik, a nyitás előtti kereskedésben 2 százalékos pluszban áll az árfolyam.
Lendületben az OTP: itt az új történelmi csúcs
Az európai tőzsdéken enyhén negatív a hangulat, a BUX index viszont emelkedik, az OTP új történelmi csúcsra ment a mai kereskedésben.
Lefordultak az európai indexek
A mínusz az irány egyelőre az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 0,4 százalékkal került lejjebb, a DAX 0,3 százalékos, az FTSE-100 0,2 százalékos, a CAC-40 pedig 1,1 százalékos csökkenésnél jár. A francia tőzsdeindexet lehúzza az LVMH, a luxuscég árfolyama gyorsjelentést követően esik 7 százalékot.
Jól teljesítenek a chipgyártók, az ASML és az SK Hynix erős gyorsjelentésére emelkednek a szektortársak Európában, az STMicro 2,7 százalékot, az Infineon 5,1 százalékot emelkedett.
Mutattunk egy nagyon olcsó magyar részvényt - Már el is indult felfelé!
Az elmúlt hetekben előfizetőink figyelmébe ajánlottunk egy nagyon olcsó magyar részvényt, amely kitörés előtt áll. Január végéhez közeledve pedig már meg is történt ez a várt kitörés. Hiába azonban az emelkedés, a részvény még most is rendkívül jó áron van. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Tovább vette saját részvényeit az Opus
Tovább vette tegnap saját részvényeit az Opus Global, a BÉT-en 548,04 forintos átlagáron vásárolt 43 679 darab részvényt. A tranzakciót követően a társaság saját részvény állománya 45 457 398 db, csoport szinten összesen 164 972 053 db (23,62%).
Új piaci értesülések a Mol megaüzletéről
A Népszava meg nem nevezett forrásokból úgy értesült, hogy a Mol 1,4 milliárd euróhoz közeli összegért veheti meg a szerb NIS 56,15 százalékos részesedését a Gazpromtól. Korábban 900 millió és egy milliárd euró közötti összegről volt szó Aleksandar Vucic szerb elnök nyilatkozatai szerint.
A Mol árfolyama 0,3 százalékot mínuszban áll ma.
Hasítanak a chipgyártók a negyedéves jelentésekre
Bizonytalanul indul a kereskedés az európai tőzsdéken, a Stoxx 600, a DAX és az FTSE-100 gyakorlatilag a keddi záróértékén kezdi a napot, míg a CAC-40 0,8 százalékot esett.
Két nagy chipgyártó is közzétette ma reggel negyedéves gyorsjelentését:
- az ASML árfolyama 2,9 százalékos pluszban áll a várakozásokat meghaladó számokra
- a dél-koreai SK Hynix szintén felülteljesítette az elemzői konszenzust, rekordprofitról számolt be, aminek hatására a frankfurti tőzsdén forgó részvényei közel 6 százalékot emelkedtek.
Kis mozgásokkal nyit a magyar tőzsde
Bizonytalanul nyitottak az európai tőzsdék a Fed ma esti kamatdöntése és a fontos vállalati gyorsjelentések előtt, a BUX is alig mozdul a kereskedés első perceiben.
Csalódást keltő gyorsjelentés jött a luxusszektorból, szakad az árfolyam
Az LVMH részvényei szerdán 6 százalékkal estek
a negyedéves eredmények közzététele után, miután a befektetők csalódottan fogadták, hogy a luxuscég a várttól elmaradó marzsokról számolt be, a menedzsment pedig óvatos a kereslet várható fellendülésével kapcsolatban.
A francia vállalat szerint a kínai belföldi eladások a negyedév során nőttek, ami arra utal, hogy ez a kulcsfontosságú piac ismét növekedési pályára állt. Elemzők szerint azonban az eredmények kevésbé biztatóak a vártnál, különösen a Richemont és a Burberry hónap eleji, a kínai piacról szóló optimistább beszámolói fényében.
Bernard Arnault, az LVMH vezérigazgatója a keddi sajtótájékoztatón óvatosságra intett, hivatkozva a geopolitikai válságokra és a tartós gazdasági bizonytalanságra.
Tovább menetel az arany
Tovább száguld az aranyár, az 5200 szint felett jár a ma reggeli kereskedésben, jelenleg 4 százalékos pluszban. Az arany árfolyamát mozgató tényezők közül érdemes kiemelni, hogy a dollár négyéves mélypontra esett Donald Trump tegnap esti szavait követően, ma este pedig Fed-kamatdöntés lesz.
A többi fém is emelkedik ma délelőtt, az ezüst több mint 8 százalékot, a réz 1,7 százalékot, a platina és a palládium pedig 6 százalék feletti erősödést mutat.
Történelmi pillanat a tőzsdén: Dél-Korea lenyomta Németországot
Dél-Korea tőzsdei kapitalizációja már meghaladja Németországét, ami nagyrészt annak köszönhető, hogy a technológiai óriásvállalatok profitálnak a mesterséges intelligencia és a robotika világszintű fellendüléséből. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Minden eddigi rekordot megdönthet Elon Musk űripari cége: elképesztő számok repkednek
Elon Musk űripari vállalata, a SpaceX már június közepén tőzsdére léphet, és akár 50 milliárd dollárt is bevonhat mintegy 1500 milliárd dolláros értékelés mellett – írta bennfentes forrásokra hivatkozva a Financial Times.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalék mínuszban zárt, nagyrészt a UnitedHealth esésének eredményeként, a S&P 500 0,4 százalékkal került feljebb, új történelmi csúcson járt, míg a Nasdaq 0,9 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,1 százalékos, a Hang Seng 2,4 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,4 százalékkal került feljebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX és a CAC-40 0,1 százalékot emelkedhet, míg a FTSE stagnálással nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,4 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,9 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Piaci szempontból a Fed ma esti döntése lesz a nap eseménye.
A Bloomberg legfrissebb felmérése szerint a közgazdászok már csak júniusra várják a Federal Reserve következő kamatcsökkentését, mivel a tartós inflációs nyomás és a munkaerőpiac stabilizálódása miatt kitolódott a monetáris lazítás időpontja.
Szinte minden a dollár ellen szól jelenleg, ezen várhatóan a mostani kamatdöntés sem fog változtatni, de a befektetők kiemelten figyelhetik a kommunikációt. Főleg úgy, hogy májusban lejár Jerome Powell elnöki mandátuma, a hírek szerint az amerikai elnök a héten megnevezheti jelöltjét a pozícióra. A piacon az utóbbi hónapokban már voltak feszültségek azzal kapcsolatban, hogy az új jegybanki vezetés esetleg erőteljesebb kamatvágásba kezdhet, illetve fokozódik a politikai nyomás a Feden Trump részéről.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 14,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 33,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 17,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 003,41
|-0,8%
|1,1%
|0,6%
|2,0%
|9,6%
|61,7%
|S&P 500
|6 978,6
|0,4%
|2,7%
|0,7%
|1,9%
|16,1%
|86,1%
|Nasdaq
|25 939,74
|0,9%
|3,8%
|1,2%
|2,7%
|22,8%
|97,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|53 333,54
|0,8%
|0,6%
|5,1%
|5,9%
|34,8%
|86,3%
|Hang Seng
|27 126,95
|1,4%
|2,4%
|5,1%
|5,8%
|34,3%
|-7,4%
|CSI 300
|4 705,69
|0,0%
|-0,3%
|1,0%
|1,6%
|23,3%
|-14,9%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 894,44
|-0,2%
|0,8%
|2,3%
|1,6%
|17,0%
|82,8%
|CAC
|8 152,82
|0,3%
|1,1%
|0,6%
|0,0%
|3,1%
|49,3%
|FTSE
|10 207,8
|0,6%
|0,8%
|3,4%
|2,8%
|20,0%
|55,4%
|FTSE MIB
|45 440,44
|1,1%
|1,6%
|1,9%
|1,1%
|25,6%
|109,8%
|IBEX
|17 804,1
|0,7%
|2,2%
|3,7%
|2,9%
|48,4%
|126,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|127 493,9
|0,7%
|5,1%
|14,8%
|14,8%
|50,1%
|196,0%
|ATX
|5 619,76
|1,7%
|4,6%
|7,1%
|5,5%
|47,0%
|93,1%
|PX
|2 783,17
|1,5%
|5,0%
|4,2%
|3,6%
|48,7%
|168,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|39 900
|0,1%
|5,4%
|12,6%
|13,7%
|66,3%
|200,0%
|Mol
|3 910
|1,9%
|8,9%
|34,8%
|33,0%
|36,9%
|77,1%
|Richter
|10 640
|1,1%
|3,8%
|9,5%
|7,9%
|2,7%
|29,9%
|Magyar Telekom
|1 980
|1,7%
|2,7%
|10,0%
|10,5%
|41,4%
|397,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|62,04
|2,6%
|2,9%
|9,6%
|8,3%
|-15,6%
|17,4%
|Brent
|67,58
|3,0%
|4,1%
|8,5%
|11,1%
|-12,3%
|21,0%
|Arany
|5 094,27
|-0,1%
|7,4%
|12,2%
|17,8%
|85,9%
|175,7%
|Devizák
|EURHUF
|379,9500
|-0,3%
|-1,3%
|-2,0%
|-1,0%
|-7,1%
|5,5%
|USDHUF
|317,8966
|-0,8%
|-3,2%
|-3,4%
|-2,8%
|-18,4%
|6,7%
|GBPHUF
|437,0349
|-0,6%
|-1,0%
|-1,5%
|-0,8%
|-10,1%
|7,2%
|EURUSD
|1,1952
|0,5%
|1,9%
|1,5%
|1,8%
|13,8%
|-1,1%
|USDJPY
|153,8200
|0,0%
|-2,6%
|-1,3%
|-1,9%
|-0,3%
|47,7%
|GBPUSD
|1,3752
|0,3%
|2,2%
|1,8%
|2,2%
|10,2%
|0,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|89 135
|1,0%
|0,9%
|2,1%
|0,5%
|-12,7%
|193,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,23
|0,5%
|-1,3%
|3,1%
|1,7%
|-6,6%
|317,4%
|10 éves német állampapírhozam
|2,83
|0,0%
|0,4%
|0,0%
|-1,1%
|13,0%
|-588,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,64
|0,2%
|-2,6%
|-3,5%
|-3,3%
|-1,9%
|185,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images
Nincs fék az AI-vonaton: újabb elképesztő ugrásról érkezett jelentés
Az ASML, a világ legnagyobb chipgyártó berendezéseket szállító vállalata a vártnál jóval erősebb rendelésállományról számolt be. A holland cég a mesterséges intelligenciához kapcsolódó chipgyártási kapacitásbővítéseknek köszönheti a megugró megrendeléseket. Hasonló témákról lesz szó március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!
Trump megszólalása után zuhan tovább a dollár
Az amerikai elnök magyar idő szerint kedd késő este arra tett utalást, hogy nem aggasztja az amerikai dollár hanyatlása, mivel szerinte a dollár "nagyszerűten teljesít". Ez a jelek szerint felhívás volt a piaci szereplők számára, ugyanis az amerikai fizetőeszköz új többéves mélypontjára zuhant és fontos technikai szint esett el.
2008 óta álló trend omlott össze a dollárban, amikor jön a Fed kamatdöntése
A dollár pályáját az elmúlt évtizedekben hagyományosan a Fed stratégiája, az amerikai makrogazdaság állapota és a kamatkülönbözet határozta meg, Donald Trump második elnöksége alatt azonban ezen beidegződések megtörni látszanak. 2026 eddigi egyik legfontosabb befektetői sztorija a zöldhasú zuhanása: a dollárindex tegnap egy 18 éves trendvonalat szakított át, az euró-dollár jegyzés pedig öt és fél éves csúcsra emelkedett. Egy ilyen helyzetben a jegybank iránymutatása világítótoronyként szolgálhat a befektetők számára, a japán piaci sokk azonban magát a jegybankot is olyan helyzetbe hozhatta, amiből csak egy 15 éve nem látott eszköz jelentheti a kiutat.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Gigantikus aszteroida csapódhat a Holdba: atombomba-erejű robbanás jöhet
Az emberiségnek könnyen lehet, hogy hamarosan mérlegelnie kell.
Megérkezett a havazás az országba: errefelé tér vissza a tél
Nagy a kontraszt.
Bejelentették az oroszok: jöhet a Putyin-Zelenszkij találkozó, de van pár kellemetlen feltétel
Zelenszkij erre korábban egyértelmű nemet mondott.
Rendőrségi razzia a Deutsche Bank irodáiban, esik az árfolyam
Pénzmosás gyanúja merült fel a legnagyobb német banknál.
Kiadta Trump a végső ultimátumot: fogy az idő, ha ez így megy tovább, Amerika támadni fog
"Az idő fogy, méghozzá rohamosan!"
Örömhír a napelemeseknek: fontos könnyítésről döntött a kormány
Ezzel segítik az energiatárolási programot.
Váratlan fordulat a világ legnagyobb kávézóláncánál, ki is lőtt az árfolyam
Közel 8 százalékos plusz.
Autóvásárlás 2026-ban: autólízing vagy személyi kölcsön a jobb választás?
Megvan álmaid autója, de ki kell pótolni a vételárat? Itt jön az örök dilemma: autólízing, vagy autóhitel (személyi kölcsön)? A finanszírozás kulcskérdés, ha nem akarsz bukni se rövid, s
A nép új játéka - A darts felemelkedése
Az elmúlt 15 évben legalább két új sportág, az amerikai futball és a darts érkezett meg a szélesebb világ háztartásaiba. Ám míg az egyik még... The post A nép új játéka - A darts felemel
A szupergazdagok idén már tíz nap alatt kimerítették az éves karbonkeretük
Az Oxfam friss jelentése rávilágít, hogy a kiugró emisszió fő oka nem a luxusfogyasztás, hanem a vagyonos rétegek karbonintenzív befektetési szerkezete.
Elévült tartozás - mikor nem kell már fizetni?
A tartozás, ami nem enged el Ma Magyarországon emberek százezrei élnek úgy, hogy mindennapjaikat egy régi banki hitel, kölcsön vagy más pénzkövetelés terheli. Sok esetben olyan tartozásról
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Hatalmi űr Teheránban? Ki tölti be, ha meginog az iráni rezsim?
A diplomáciában gyakran elhangzik: ahol kialakul egy hatalmi űr, azt valaki azonnal próbálja betölteni. Az iráni tüntetések véres leverése és az egyre keményebb nemzetközi nyomás közepette
Gazdaságról Virágnyelven - Virág Barnabás és Szabó László
A HAH extra adásában a duplanyugdíjas alapítónk, Szabó Laci beszélget Virág Barnabással, az MNB nemrég lemondott alelnökével, többek között az elmúlt 5 év gazdaságpolitikájáról, az...
Congdon, covid, infláció
Az Institute of Economic Affairs oldalán könyvismertetőm olvasható Tim Congdon Money and Inflation at the Time of Covid című tavaly megjelent kötetéről. Congdon könyve, és ennek megfelelően a k
Csütörtökön újabb mérföldkőhöz érkezik az Opus sajátrészvény-visszavásárlási programja
Itt vannak a gyakorlati tudnivalók.
Történelmi megállapodást kötött az EU – Mit jelent ez nekünk?
Szorosabb lesz a kapcsolat Indiával.
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
A dollár árfolyamát is érdemes szemmel tartani.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!