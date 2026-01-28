Fontos szintet lépett át az S&P 500, itt az új történelmi csúcs

Kis emelkedésekkel kezdik a kereskedést az amerikai tőzsdék a Fed ma esti kamatdöntésére várva, de ez elég volt ahhoz, hogy

az S&P 500 új történelmi csúcsra menjen, átlépve a 7000 pontos szintet.

Az index jelenleg 0,3 százalékos pluszban áll, a Nasdaq 0,5 százalékot emelkedett, míg a Dow 0,2 százalékot erősödött.